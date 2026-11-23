La cantante Amy Gutiérrez expone en video al hombre a quien señala por haberla acosado en la vía pública.

Guardar

Amy Gutiérrez denunció haber sido víctima de acoso callejero cuando se encontraba con su pareja en los exteriores de un centro comercial de San Miguel. La intérprete relató que un repartidor se dirigió a ella con frases de contenido sexual y luego la siguió en motocicleta cuando se retiraba del lugar.

La artista contó que el episodio ocurrió el último fin de semana, mientras su novio, José Carlos, se acercó al estacionamiento para recoger su scooter eléctrico. En ese momento, afirmó, un hombre que trabajaba como repartidor le lanzó comentarios sin considerar que había familias cerca.

PUBLICIDAD

“Habían madres de familia pasando con sus hijas por ahí, no le importó”, expresó Amy Gutiérrez en un video que difundió en sus historias. Según su relato, el sujeto le dijo frases como: “Ay qué rica”, “así me recetó el doctor” y “tú vas a ser mi mujer”.

La cantante peruana Amy Gutiérrez comparte un testimonio en video a través de sus redes sociales relatando un episodio de acoso callejero ocurrido en las inmediaciones de un centro comercial en el distrito de San Miguel. La artista describe la interacción con un repartidor en motocicleta y el altercado posterior que involucró a su pareja.

La cantante explicó que, al principio, creyó que podía ignorar la situación. No obstante, sostuvo que el repartidor se aproximó a una distancia que la hizo sentir expuesta. “Esta persona fue directamente a mí y estaba a un espacio muy pequeño al frente mío. Estaba a un paso, bien relajado”, relató.

PUBLICIDAD

Gutiérrez añadió que identificó una caja con el nombre de Rappi en la motocicleta del hombre. Por esa razón, pidió a sus seguidores que etiquetaran a la empresa de reparto para que revise el caso y determine si el sujeto pertenece a su red de trabajadores.

La salsera aseguró que le recordó al sujeto que estaba acompañada por su pareja. De acuerdo con su versión, el repartidor respondió: “Ah, ya, qué bien”, antes de que José Carlos se acercara al lugar.

Un hombre sostiene un teléfono móvil junto a una mochila térmica de reparto frente a un autobús urbano durante el hecho denunciado por Amy Gutiérrez.

La artista le contó a su novio lo que había sucedido y ambos increparon al hombre. “Le digo: ‘Ya está subiendo mi novio, le voy a decir lo que me has dicho, a ver si me lo dices otra vez’”, recordó la cantante.

PUBLICIDAD

Cuando su pareja le pidió que repitiera sus expresiones frente a él, el repartidor se colocó el casco y negó haber cometido una falta. “¿Acaso yo te he faltado el respeto a ti?”, le habría dicho al joven, según la versión de Amy Gutiérrez.

Amy Gutiérrez afirmó que el repartidor los siguió y la amenazó

La respuesta del hombre provocó la indignación de la intérprete, quien decidió grabarlo con su teléfono celular. La artista reconoció que reaccionó con insultos durante la discusión, aunque luego señaló que esas palabras no reflejan la forma en que suele expresarse.

“Me daba mucha cólera tener que irme y que esa persona siga como si nada”, manifestó. Gutiérrez indicó que tenía que trasladarse a una presentación musical después de lo ocurrido en San Miguel.

PUBLICIDAD

El momento de mayor temor, contó, llegó cuando ella y José Carlos dejaron el lugar a bordo del scooter. Según afirmó, el repartidor los siguió con su motocicleta y se acercó para retarla a continuar con la grabación.

La cantante Amy Gutiérrez expone en su cuenta de Instagram una denuncia pública por acoso y presuntas amenazas por parte de un repartidor de aplicativo en Perú.

“Se acerca a nosotros, amenazándonos. Me empieza a decir: ‘A ver, ahora sí grábame’”, declaró la artista. Gutiérrez indicó que optó por no sacar nuevamente el celular porque sintió miedo ante una posible agresión.

La cantante dijo que le advirtió al hombre que publicaría el material en sus redes sociales y que era una figura pública. Tras ello, sostuvo, el repartidor dejó de seguirlos.

PUBLICIDAD

En su mensaje, la artista pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) tome conocimiento de lo sucedido. También expresó preocupación por eventuales represalias, debido a que el sujeto habría conocido que ella planeaba difundir las imágenes.

La cantante Amy Gutiérrez expone en un video publicado en redes sociales el seguimiento y las amenazas que recibió de un repartidor.

“Esto pasa muy seguido, a muchas mujeres y nunca pasa nada”, afirmó. Gutiérrez también mencionó la nacionalidad venezolana del repartidor, aunque remarcó que tiene amigos de ese país y que su reclamo se dirige contra la conducta que denunció.

La salsera insistió en que busca que Rappi identifique al trabajador y adopte medidas. “Tengo mucho miedo de que esta persona tome represalias conmigo, no sé de qué sea capaz”, concluyó.

PUBLICIDAD