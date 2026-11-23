El cantautor español Alejandro Sanz viste una chaqueta clara y gafas de sol durante la promoción de su gira musical de despedida en Perú.

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Alejandro Sanz volverá a Lima para ofrecer un último concierto de la gira «¿Y ahora qué?», con la que recorrerá América Latina en 2027. El reencuentro con el público peruano será el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, donde el intérprete repasará canciones que acompañaron las distintas etapas de su carrera.

La presentación llegará pocos meses después de su anterior show en el Estadio Nacional. Esta nueva fecha se anuncia como la despedida del artista español de Perú dentro de este recorrido, que también considera paradas en países como Colombia, Chile y Argentina.

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La gira suma 76 conciertos en distintas ciudades del mundo. Bajo el título «¿Y ahora qué?», Sanz propone un espectáculo que toma como punto de partida una pregunta ligada a su presente artístico y personal.

El cantante español Alejandro Sanz saluda al público desde el escenario junto a un piano durante una de sus presentaciones musicales.

El repertorio incluirá varios de sus temas más conocidos, entre ellos “Corazón partío”, “Amiga mía”, “Y, ¿si fuera ella?”, “Mi soledad y yo”, “La fuerza del corazón”, “Pisando fuerte” y “Cuando nadie me ve”. También se esperan canciones como “El alma al aire”, “No es lo mismo”, “Desde cuándo”, “No me compares” y “Quisiera ser”.

Dónde y cuándo será el concierto de Alejandro Sanz en Lima

El concierto de Alejandro Sanz en Perú se realizará el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, en Cercado de Lima. El recinto contará con sectores de asiento numerado en las zonas Platinum Central, Platinum Lateral, VIP, Occidente 1, Occidente 2, Oriente 1 y Oriente 2.

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La distribución también incorpora las zonas Preferencial y Tribuna Norte. El mapa difundido para el evento ubica el escenario en uno de los extremos del estadio, mientras que las áreas Platinum Central, Platinum Lateral y VIP estarán frente a la tarima.

El cartel oficial confirma el concierto del cantante Alejandro Sanz en el Estadio San Marcos de Lima para el sábado 13 de febrero.

Cuándo inicia la venta de entradas para el show en San Marcos

La preventa de entradas comenzará el jueves 27 de noviembre a las 10:00 horas en la plataforma Teleticket. Esta etapa se extenderá también durante el viernes 28 de noviembre y ofrecerá hasta 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

Con el beneficio de preventa, las entradas para Platinum Central costarán S/ 340, mientras que el precio full será de S/ 396. Platinum Lateral tendrá un valor de S/ 290 en preventa y S/ 338 a tarifa regular.

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La zona VIP estará disponible por S/ 270 en preventa y S/ 315 como precio full. Preferencial costará S/ 180 con el descuento de Interbank y S/ 209 fuera de la promoción.

El afiche del concierto de Alejandro Sanz en Lima detalla las ubicaciones y tarifas de las entradas en el Estadio San Marcos para su gira latinoamericana.

En las tribunas laterales, Occidente 1 y Oriente 1 tendrán un precio de S/ 270 durante la preventa y S/ 315 como tarifa completa. Para Occidente 2 y Oriente 2, el valor será de S/ 240 con descuento y S/ 280 a precio regular.

Por su parte, Tribuna Norte costará S/ 130 durante la preventa Interbank, frente a los S/ 152 de su valor full. Los compradores deberán revisar las condiciones del beneficio antes de completar la operación y verificar que el descuento figure en el resumen final del pago.

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Cómo comprar en Teleticket

Ingresa a la web oficial de Teleticket antes del inicio de la preventa y confirma que tu cuenta esté activa. Si todavía no tienes un usuario registrado, completa tus datos personales y valida el correo electrónico que recibirás de la plataforma.

Busca el evento de Alejandro Sanz a partir de las 10:00 horas del 27 de noviembre. Una vez que accedas a la página del concierto, ingresarás a la cola virtual, donde los turnos se asignan según el orden de llegada.

Evita actualizar, cerrar o retroceder en la página mientras estés en la fila virtual. Cualquier modificación durante la espera puede afectar el turno asignado por el sistema.

Cuando llegue tu turno, elige la zona y la cantidad de boletos que deseas comprar. Revisa con atención si seleccionaste una ubicación numerada o una zona sin asiento asignado, como Preferencial o Tribuna Norte.

Si pagarás con una tarjeta Interbank, verifica que se aplique el descuento de hasta 15% antes de ingresar los datos finales de pago. El monto debe coincidir con el precio de preventa comunicado para el sector elegido.

Tras aprobarse la operación, los boletos digitales estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta de Teleticket.

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