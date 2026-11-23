El periodista cuestionó la grandeza de la 'U' luego de la goleada sufrida en su visita al 'rojo matador' en la última fecha del Torneo Clausura 2026. (Video: Juego Cruzado)

Guardar

Universitario de Deportes sufrió una dura goleada ante Sport Huancayo en la jornada 17 del Torneo Clausura y no pudo conseguir un resultado positivo fuera de casa. El revés le dio el título del certamen al cuadro local y dejó a la ‘U’ ante un nuevo cruce con el ‘rojo matador’ en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2026.

PUBLICIDAD

El periodista Eddie Fleischman cuestionó la respuesta del equipo ‘crema’ en un partido que podía acercarlo de forma directa a la final. “¿Había mejor forma que Sport Huancayo salga ganador del Torneo Clausura? Sí, que el rival vaya con la intención de clasificar a la final directamente. Si yo evalúo la actitud de la ‘U’ hasta que el marcador estaba 3-0, no puedo pensar que ese equipo quiere llegar a la final directo”, sostuvo en el programa Juego Cruzado.

El comunicador descartó que el plantel hubiera salido deliberadamente a perder, aunque remarcó que su desempeño dejó una imagen preocupante. “No tuvo la actitud, el apetito, el hambre, la ambición de gloria ni la intención de ir a clasificar directo a la final”, afirmó.

PUBLICIDAD

Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

El comunicador añadió que Universitario pareció entregado desde el inicio y señaló que Sport Huancayo pudo haber construido una diferencia todavía más amplia. “(La ‘U’) estuvo entregada desde el inicio, le han podido hacer un marcador de escándalo. La actitud de los jugadores me hace pensar a ver qué hubiese pasado si este partido lo dirige Cúper o si lo dirige Rabanal”, planteó.

Eddie Fleischman sobre los errores de Universitario ante Sport Huancayo

Eddie Fleischman apuntó a la disposición táctica que presentó Universitario y recordó que había advertencias sobre los riesgos de jugar con dos delanteros. “Hablamos de lo perjudicial que iba a ser jugar con dos delanteros, porque le iba a faltar marca en el medio. Hoy (ayer) el medio fue la avenida Requena, la vía expresa Polo, la vía expresa Gutiérrez”, señaló.

PUBLICIDAD

La observación del periodista se centró en el funcionamiento de los volantes y en la falta de acompañamiento para Juan Manuel Requena. “Todos dijimos aquí: la ‘U’ necesita a Calcaterra y a Concha. Ok, no están. Si hubiese estado Calcaterra, Murrugarra, no está. Está Requena con Concha. ¿Cómo los puso? Requena solo Concha de interior, Flores de interior. Mal parado el equipo por Bustos. Concha jugó de interior, no se paró junto a Requena de contención”, cuestionó.

El once titular que planteó el técnico Fabián Bustos en Universitario para el duelo de visita ante Sport Huancayo. - créditos: Universitario

El cuestionamiento de Eddie Fleischman sobre la grandeza de Universitario

Por otro lado, Eddie Fleischman trasladó su análisis al debate sobre la grandeza de los clubes peruanos. “A veces se molestan conmigo cuando digo que acá no hay equipos grandes, o digo que hay equipos con arraigo”, dijo.

PUBLICIDAD

El periodista remarcó que una victoria le habría permitido a Universitario cumplir con su parte, más allá de lo que ocurriera en el otro partido. Para él, la actitud que mostró el equipo abrió una duda sobre la capacidad de responder bajo presión. “¿Eso es equipo grande? ¿Con la actitud que tuvo alguien puede decir que tuvo la actitud de un equipo grande? La grandeza de un club no son los jugadores sino su historia. Está bien, pero tú afrontas cada partido con tu historia”, preguntó.

Fleischman insistió en que la ‘U’, junto con Alianza Lima, forma parte de las instituciones de mayor arraigo en el fútbol peruano. De todos modos, afirmó que la grandeza debe demostrarse en los partidos que definen objetivos. “No pongo en duda que la ‘U’ es uno de los más importantes en el fútbol peruano junto a Alianza y de gran arraigo. Para mí no hay equipos grandes en Perú, pero esto se lo dirijo a quienes dicen equipos grandes. La grandeza la demuestras en los partidos determinantes. Hoy (ayer) me dio vergüenza ajena a los 30 minutos de la ‘U’”, manifestó.

PUBLICIDAD

Pese a ello, consideró que el elenco ‘merengue’ todavía conserva la posibilidad de ser campeón gracias al reglamento de la competencia. “Lo que acabo de decir va a hincar tanto que son capaces de salir campeones, pero se acuerdan cuando los hincan”, concluyó.