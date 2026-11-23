Dos exponentes del hip hop dialogan sentados en unas escalinatas al aire libre tras un encuentro comunitario. El video intercala tomas de carteles ilustrados con consignas colgados de un árbol, una presentación musical frente al público y los participantes sosteniendo pancartas con mensajes de apoyo.

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La comunidad hip hop de México se movilizó de forma presencial para exigir la liberación de los músicos peruanos Pedro Mo y Brenda Jah, detenidos por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú en el marco de una investigación por presunta afiliación a una organización terrorista. El rapero Danger AK (Joel Alfredo Martínez Estrada), también conocido como Danger Alto Kalibre, referente del género en territorio mexicano, difundió el llamado a través de su cuenta de Instagram y convocó a una jornada de solidaridad en la capital del país.

“Ayer se manifestó la comunidad HipHop en México de manera solidaria en una jornada de urgencia en favor de Pedro Mo y Brenda Jah, agradecemos a todas las voluntades que lo hicieron posible y lo hicieron tan amoroso. El HipHop internacional le hace saber a los compas en Perú, que no están solos”, escribió Danger en su publicación.

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Dircote detiene a artistas Pedro Mo y Brenda Jah.

La detención de ambos artistas se produjo el 19 de noviembre en el marco de una operación coordinada. Pedro Gonzalo Mosqueira Velásquez, conocido como Pedro Mo, fue intervenido en Urcos, Cusco, mientras que Brenda Denisse Mejía Sinarahua, Brenda Jah, fue detenida en el Centro de Lima y trasladada a la sede de la Dircote, en la avenida España. El Poder Judicial autorizó 15 días de detención preliminar a pedido de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Terrorismo.

Pedro Mo difundió un video durante la diligencia en el que un agente le comunicó que la intervención estaba vinculada con una presunta afiliación al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El músico rechazó la imputación y sostuvo que el colectivo con el que participa tiene carácter cultural. “Nunca he tomado un arma”, manifestó en el registro.

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Dircote detiene a artista Brenda Jah.

La jornada en México reunió a artistas y activistas bajo una consigna de urgencia

Los participantes de la actividad en México describieron el encuentro como una demostración de que existe una red de apoyo real dentro de la comunidad hip hop. “Creo que se demostró que hay una red de apoyo real. Hay una comunidad hip hop preocupada por lo que nos pasa”, señaló una de las voces presentes en el evento, según el video compartido por Danger AK.

Organizadores del encuentro destacaron que la convocatoria se armó en cuestión de horas y logró reunir a múltiples voluntades. “Hicimos un evento, una organización de un día para otro y logramos convocar a muchas voluntades que vinieron a compartir, a escuchar, a solidarizarse con un movimiento”, indicó otro participante, quien remarcó la importancia del rap como herramienta de transformación social y colectiva.

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Relatores de la ONU advierten “cierre del espacio cívico en Perú” luego de la detención de raperos Pedro Mo y Brenda Jah. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El hip hop internacional advierte que el caso trasciende las fronteras peruanas

Quienes participaron de la jornada subrayaron que la red de solidaridad no se activa únicamente por Pedro Mo y Brenda Jah, sino que refleja la cohesión de la comunidad hip hop en su conjunto. “Esta red claro que está, por supuesto que está, por Pedro, por Brenda, pero está para sí misma. Esta es la comunidad de hip hop en México”, afirmó una de las voces del encuentro.

“El hip hop está vivo en todas las esquinas de esta ciudad. Me atrevo a decir que de este país”, agregó otro de los presentes, al tiempo que llamó a construir espacios de intercambio horizontal dentro del movimiento. Los oradores también enviaron un mensaje directo a los artistas detenidos: “Gracias Pedro y gracias Brenda también por todo su rap, por todo lo que nos han inspirado y aquí está el resultado. Siempre vamos a estar con ustedes”.

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El rapero peruano Pedro Mo interpreta una canción en el escenario durante su concierto conmemorativo por sus 25 años de trayectoria musical. (Facebook Pedromo)

Actores y artistas peruanos también exigen garantías y denuncian irregularidades

La movilización internacional se suma a la reacción que ya se registraba dentro de Perú. Un grupo de actores y trabajadoras de la cultura, entre ellos Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Emanuel Soriano y Emilram Cossío, firmó un pronunciamiento en el que cuestionó las circunstancias de las detenciones y exigió que se garanticen los derechos de los artistas intervenidos.

“Exigimos que se aclaren las arbitrarias circunstancias en que ha sido detenido. Exigimos que se cumpla irrestrictamente con el debido proceso. Exigimos que se garantice su vida, su salud, su seguridad. Exigimos su libertad. Exigimos detener el terruqueo”, sostiene el comunicado. El texto también rescata la trayectoria de Pedro Mo como artista popular, con más de dos décadas de trabajo en plazas, teatros y escenarios.

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Organismos de la ONU advirtieron sobre el cierre del espacio cívico en Perú

Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Emanuel Soriano, Emilram Cossío y otros actores rechazan la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah por la Dircote

El actor Fernando Luque también se sumó a los cuestionamientos a través de redes sociales. Luque calificó de grave la acusación por terrorismo y pidió a las autoridades una explicación detallada sobre la operación. “Las autoridades competentes tienen que dar una respuesta clara, inmediata, exhaustiva, detallada de qué es lo que está pasando, porque da toda la impresión de que hay derechos de personas inocentes que están siendo vulnerados en este momento, lo cual es inadmisible”, señaló.

Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre un presunto cierre del espacio cívico en Perú tras la detención de cinco artistas y activistas, entre ellos Pedro Mo y Brenda Jah. Los expertos expresaron preocupación por posibles actos de estigmatización y criminalización de quienes participan en causas sociales a través del arte. La Fiscalía, por su parte, sostiene que los detenidos integraban una estructura vinculada a actividades de formación política, captación y propaganda. Ambos permanecen bajo custodia durante el periodo de detención preliminar autorizado.

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