El Instituto Geofísico del Perú reporta un sismo de magnitud 5,0 registrado a 145 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia durante 60 días en 21 distritos de Huánuco, Junín y Pasco por los daños que dejaron los sismos ocurridos el 20 y 21 de noviembre de 2026 en Junín. La medida habilita acciones excepcionales de respuesta y rehabilitación porque la capacidad de los gobiernos regionales fue superada.

Según el Decreto Supremo Nº 155-2026-PCM, la norma difundida en el diario El Peruano permite recibir donaciones de bienes y servicios gratuitos para atender a la población afectada. El apoyo puede incluir medicamentos, alimentos, agua, carpas, colchones, calaminas, maquinaria pesada y puentes modulares, además de transporte, atención médica, servicios de alimentación y logística.

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Los sismos causaron daños en viviendas, centros educativos, vías de transporte y locales públicos. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) calificó la situación como una emergencia de nivel 4, una categoría que requiere la intervención técnica y operativa del Gobierno nacional.

Siete provincias en Huánuco, Junín y Pasco bajo la emergencia

En Huánuco, la emergencia comprende el distrito de Huacar, en la provincia de Ambo; Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, en la provincia de Huánuco; y Panao, en Pachitea.

Indeci dio a conocer el segundo Simulacro Nacional para el 15 de agosto. (Andina)

La disposición también alcanza a Junín, donde fueron incluidos Carhuamayo y Ulcumayo, en la provincia del mismo nombre, y Palca y San Pedro de Cajas, en Tarma. Los movimientos sísmicos se registraron en este departamento, aunque sus efectos se extendieron a las jurisdicciones vecinas.

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En Pasco, la medida abarca Paucar, en Daniel Alcides Carrión; Chontabamba y Pozuzo, en Oxapampa; y Chaupimarca, Huachón, Huariaca, Pallanchacra, Paucartambo, Simón Bolívar, Ticlacayán, Tinyahuarco y Yanacancha, en la provincia de Pasco.

Las autoridades regionales y municipales deberán ejecutar intervenciones directamente relacionadas con los daños ocasionados por los sismos. Las medidas podrán modificarse durante su implementación si surgen nuevas necesidades o condiciones de seguridad, con respaldo técnico de las entidades competentes.

Ministerios a cargo de la respuesta y la rehabilitación

INDECI tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones en las zonas declaradas en emergencia. También participarán los ministerios de Salud; Desarrollo Agrario y Riego; Educación; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Transportes y Comunicaciones; Interior; Defensa; Energía y Minas; Trabajo y Promoción del Empleo; Mujer y Poblaciones Vulnerables; y Desarrollo e Inclusión Social.

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El listado de donaciones autorizado incluye material médico, vacunas, bloqueadores solares, repelentes, ropa, textiles de abrigo, calzado, artículos de higiene, pañales para adultos, herramientas, combustibles, generadores eléctricos, plantas potabilizadoras de agua, radios, linternas, bolsas de dormir, motobombas, alcantarillas, volquetes, tractores y tráileres de cama baja. También contempla cualquier otro bien necesario para cubrir los requerimientos de los damnificados.

Los servicios sin costo comprendidos por la declaratoria incluyen catering, atención médica, transporte, despacho, traslado, almacenaje y operadores. La habilitación se sustenta en la Ley N.º 30498, que promueve las donaciones de alimentos y facilita el transporte de ayuda durante desastres naturales.

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Las intervenciones se financiarán con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros y será comunicado al Senado.