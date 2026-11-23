El arquero 'celeste' se refirió a cómo terminó el equipo en el Torneo Clausura y de la partida del volante peruano. (Video: Inka Digital TV)

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Sporting Cristal culminó su participación en la Liga 1 2026 con una victoria en casa ante Cienciano, durante la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, la goleada de Sport Huancayo frente a Universitario de Deportes dejó sin opciones a los ‘celestes’ y coincidió con la confirmación de la salida de Martín Távara, anunciada por el propio futbolista.

Diego Enríquez contó que se enteró poco antes de las palabras del volante peruano y valoró su recorrido en la institución. “Justo escuché hace un rato la entrevista, que dijo que iba a cerrar una etapa en el club, seguro que en su momento él saldrá a explicarlo porque es un jugador de la casa que ha dado mucho por el club”, comentó ante la prensa.

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Para el guardameta ‘cervecero’, el mediocampista zurdo alcanzó una versión más consolidada en las últimas temporadas, luego de un proceso que le permitió ganar experiencia. “Creo que en los últimos años, ya más maduro, ha podido consolidar su juego en el club. Estamos muy contentos por él”, dijo.

Luego del triunfo de local ante Cienciano, el volante peruano confirmó que deja el cuadro 'celeste' tras ocho temporadas consecutivas. (Video: L1 MAX)

Diego Enríquez sobre la derrota de Universitario ante Sport Huancayo

El triunfo amplio de Sport Huancayo sobre Universitario abrió versiones acerca de una posible falta de competitividad de los ‘cremas’ para evitar un cruce con Sporting Cristal. Diego Enríquez no quiso profundizar en interpretaciones sobre otro equipo y llevó el análisis hacia la responsabilidad de los ‘cerveceros’.

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“Hablar de otros resultados o de otros equipos puede generar polémica. Estuvo en nuestras manos poder depender de nosotros. Lamentablemente no se pudo en el resultado con Tarma, así que ser autocríticos y mejorar para el próximo año”, indicó.

Consultado por la forma de la derrota de la ‘U’, el portero nacional expresó lo siguiente: “La forma no sabría decirte porque he estado enfocado al 100% en el partido contra Cienciano”.

También indicó que revisará el encuentro para sacar una conclusión, aunque reconoció que el desenlace le generó sorpresa. “No puedo decir si hubo garra o no hubo garra, si trotaron o no, pero sí sorprende el resultado”, sostuvo.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Diego Enríquez sobre el balance de Sporting Cristal en el 2026

Por otro lado, Diego Enríquez consideró valiosa la clasificación internacional, pero ubicó ese logro dentro de un año de rendimientos cambiantes. Sporting Cristal empezó con un resultado positivo al avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque luego no sostuvo el mismo nivel en el ámbito ni en el certamen continental.

“Fue importante clasificar a un torneo internacional, pero hubo muchos altibajos este año”, afirmó. El futbolista recordó que un club grande debe competir con solidez en ambos frentes y reconoció que el equipo no logró hacerlo durante toda la temporada.

El análisis también incluyó la llegada de Roberto Mosquera a la dirección técnica. Enríquez señaló que el trabajo del entrenador elevó la confianza del grupo y permitió una mejora en el juego, tanto en condición de local como fuera de casa. “Con la llegada del ‘profe’ Roberto mejoramos, nos dio la confianza para jugar mejor, para conseguir buenos resultados de local y visita, creo que nos quedamos con eso, que pudimos dar mucho más”, acotó.

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El cierre de la evaluación volvió a Tarma, escenario que Diego Enríquez identificó como determinante en la pérdida de terreno en la pelea por el campeonato. “Claramente hay una autocrítica porque teníamos en nuestras manos depender de nosotros”, señaló. El integrante del plantel también resaltó la presencia de varios jóvenes, quienes, según sostuvo, “poco a poco están agarrando ritmo y este tipo de experiencias les va a ayudar”.