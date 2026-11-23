Un enfrentamiento a balazos entre bandas criminales en la vía de evitamiento de El Agustino terminó con la intervención policial, el rescate de un secuestrado y la captura de varios delincuentes.| Video: América Noticias

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Una balacera registrada en el kilómetro 5,9 de la Vía de Evitamiento, en El Agustino, dejó una camioneta con varios impactos de bala y casquillos en el pavimento. Además se encontró a un ciudadano venezolano que afirmó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) que había escapado de un secuestro.

Los agentes investigan si el hecho se vincula con una disputa entre grupos dedicados a las extorsiones y a los préstamos ilegales conocidos como gota a gota.

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El ataque ocurrió cerca del puente Caja de Agua, donde efectivos de los Halcones llegaron tras una alerta sobre disparos. En el lugar hallaron una camioneta oscura que había chocado contra el sardinel luego de recibir varios tiros desde otro vehículo, según la primera reconstrucción de los hechos.

La PNP encontró casquillos y un vehículo con impactos de bala cerca del puente Caja de Agua, donde la víctima sostuvo que sus captores exigían pagos vinculados a créditos informales| Foto: América Noticias

La persona que denunció el secuestro se encontraba cerca de la unidad baleada. También se encontró una mochila y más de una docena de casquillos dispersos sobre la vía. Las autoridades recogieron estos elementos para establecer cómo se produjo el ataque y quiénes participaron.

La víctima dijo que fue interceptada en San Martín de Porres

De acuerdo con su testimonio ante los policías, el ciudadano venezolano fue interceptado cerca de las 16:00 horas de este sábado en San Martín de Porres. Afirmó que varios sujetos lo obligaron a subir a una camioneta oscura y lo trasladaron hacia otro punto de Lima.

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El hombre sostuvo que sus captores le reclamaban una presunta deuda vinculada con el cobro de cupos. “Ellos piensan que yo soy otaguno y están cobrando vacuna”, declaró ante los agentes. Añadió que les respondió que trabajaba como cobrador de préstamos.

El Agustino: investigan balacera y presunto secuestro en plena Vía de Evitamiento| Foto: América Noticias

La víctima también indicó que en el grupo había motocicletas lineales que acompañaban a la camioneta. Según su relato, los sospechosos le aseguraron que no le ocurriría nada y le dijeron que dentro del vehículo solo había una mujer.

La Policía deberá corroborar esta versión mediante cámaras de seguridad, registros de llamadas y otras diligencias.

Policía evalúa un secuestro y una disputa por préstamos ilegales

Las autoridades manejan dos hipótesis principales: un secuestro vinculado con amenazas extorsivas o una confrontación entre bandas que buscan controlar el negocio de los préstamos gota a gota en distintos sectores de Lima.

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Este sistema consiste en otorgar dinero de forma informal, con cobros diarios y, en algunos casos, amenazas o actos de violencia contra quienes no cumplen con los pagos. La declaración de la presunta víctima será clave para establecer si era objetivo de una organización o si tenía algún vínculo previo con los ocupantes de la camioneta.

La investigación quedó a cargo de las unidades policiales correspondientes en El Agustino, que deberán identificar a los responsables del ataque, ubicar el vehículo rojo desde el que se efectuaron los disparos.

Agentes hallaron más de una docena de casquillos junto a un automóvil impactado, luego de que un hombre de nacionalidad venezolana escapara y relatara una posible disputa por cobros extorsivos| Foto: América Noticias

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): institución encargada de garantizar el orden interno, prevenir e investigar delitos, proteger a la población y apoyar en situaciones de emergencia.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): servicio de salud que brinda atención médica prehospitalaria y traslada a pacientes en ambulancias ante accidentes, crisis de salud y otras urgencias.

Bomberos Voluntarios del Perú: cuerpo encargado de atender incendios, rescates, accidentes de tránsito, fugas de gas, emergencias con materiales peligrosos y otras situaciones de riesgo.