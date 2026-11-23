Más de mil marcas de panetones registradas en el Perú: Estas son las más antiguas - Andina

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Perú Bakery Team lanzó esta semana “La Revolución del Panettone Peruano”, un documental de 50 minutos que combina competencia internacional, biodiversidad nativa y datos de mercado para plantear una propuesta de identidad propia para el producto navideño de mayor consumo en el país.

Jorge Morales Fhon, fundador de Perú Bakery Team (PBT), condujo el proyecto con un argumento central: el Perú consume más panetón que la propia Italia, y esa realidad exige una respuesta técnica y productiva a la altura. El documental fue presentado el martes en el evento “Nova Conecta 2026”, ante una sala con especialistas peruanos y extranjeros, y estará disponible en el canal de YouTube de @PeruBakeryTeam desde el jueves 26 de noviembre.

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El material reúne a referentes internacionales como Giovanna Chen, campeona mundial del Panettone World Championship 2025 (PWC 2025), y el maestro Davide Malizia, seis veces campeón mundial de pastelería, junto a autoridades peruanas que trabajan en la valorización de productos con identidad de origen. La iniciativa cuenta con el respaldo de Aline Professional y Grupo Nova.

Con solo 14 años, Nills ya gestiona la producción y venta de su propio panetón, inspirando a sus compañeros a emprender. Foto: Minedu

La participación del equipo en el PWC 2025 es el hilo conductor del documental. PBT representó al Perú en esa competencia y recibió el premio “Polin Energy Efficiency Award”. Martín Astocondor, Luis La Rosa, Piero Linares y Morales comparten en pantalla los aprendizajes de competir a ese nivel y los desafíos que implica trasladar esa experiencia al mercado local.

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“Querer mucho a tu país también significa mirarlo de frente y decirle: ‘Podemos hacerlo mejor’”, afirma Morales en el guion del documental.

Diciembre podría mover cerca de S/ 670 millones solo en ventas de panetón

Las cifras que maneja PBT dimensionan la escala del mercado. Para la campaña navideña 2026, el equipo estima que se venderán entre 34 y 37 millones de unidades en todo el año, con entre el 75% y el 80% del volumen concentrado en diciembre. Solo en ese mes, la proyección central es de 28 millones de unidades, con un rango que va de 26 a 30 millones.

Aplicando un precio promedio estimado de S/ 24, diciembre podría generar cerca de S/ 670 millones en ventas al público, con un rango que oscila entre S/ 624 millones y S/ 720 millones. Las cifras se construyen a partir de referencias sectoriales de 2025 y no permiten separar con precisión las ventas formales de las informales, según aclara el propio equipo.

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“Imagínate lo que eso exige a una panadería. En pocas semanas tiene que producir bien, entregar a tiempo y reponer cuando la gente vuelve a comprar”, describe Morales sobre la presión operativa que implican esos volúmenes.

Lima concentra el consumo, pero Trujillo, Arequipa y Cusco ganan terreno

Fuera de Lima, las ciudades con mayor consumo se ubican en dos ejes. Al norte, Trujillo, Chiclayo y Piura acumulan una demanda relevante; al sur, Arequipa y Cusco sostienen una participación creciente. El patrón responde a la tradición navideña afianzada en las regiones con mayor densidad poblacional y actividad comercial.

En cuanto a sabores, el clásico conserva una ventaja que ningún lanzamiento reciente ha podido igualar. Para llegar a un público más amplio, PBT apunta al chocolate como el perfil con mayor potencial de expansión, mientras que el maíz morado se perfila como la opción de edición especial con mayor capacidad de diferenciación. Para quienes buscan un panetón de tradición italiana con identidad peruana, el camino empieza por una masa bien trabajada y un cacao cuyo sabor se reconozca desde el primer bocado.

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Las exportaciones ya superaron los USD 7,2 millones entre enero y octubre de 2025

El panetón peruano también sale al mundo. Entre enero y octubre de 2025, el Perú exportó alrededor de USD 7,2 millones en panetones, según datos de la Cámara Internacional de Estadísticas y Análisis de Datos de Exportación (CIENADEX). Estados Unidos y Chile lideraron los envíos; Japón y España también figuran entre los destinos.

El crecimiento sostenido de esas exportaciones depende de un factor clave: llegar más allá del pasillo latino en los supermercados de destino. Para PBT, el indicador concreto de que el mercado se amplía es que el comprador que prueba el producto por primera vez decida volver a buscarlo en la siguiente temporada navideña.

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Tradicional o integral, el duelo nutricional del panetón en la mesa navideña| Foto generada con IA Gemini

El cacao, el aguaymanto y el café conectan el producto con el territorio

El documental construye un relato que va de la panadería al campo. El cacao, el aguaymanto y el café aparecen como ingredientes que no solo aportan sabor, sino que conectan al producto final con los productores y sus territorios. La propuesta de Morales es convertir esa riqueza en una ventaja competitiva: panetones diferenciados que reconozcan su origen y abran oportunidades para agricultores, panaderos y emprendedores.

La estrategia involucra formación, investigación y transformación de la biodiversidad nativa en valor agregado. El documental apunta a estudiantes, empresas e instituciones como los actores que pueden empujar ese proceso desde distintos frentes.

“Con el panetón tenemos otra oportunidad. Podemos elaborar en el Perú un producto que respete su origen italiano y que lleve un sabor nuestro. La técnica italiana se aprecia al abrir la miga. El sello peruano se descubre al probar el cacao o el insumo estrella. Ahí tenemos una propuesta que merece su propio lugar”, afirmó Morales.

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Las versiones con harina integral y frutos secos prometen beneficios, pero los expertos recuerdan que el aporte calórico sigue siendo alto si no se regulan las porciones| Foto creada con IA de Gemini

El contenido audiovisual completo estará disponible desde el jueves 26 de noviembre en el canal de YouTube de PBT y en sus redes sociales bajo el usuario @PeruBakeryTeam, donde también se publicarán cortes breves del material.