El directivo 'crema' resalta la campaña de las 'leonas' y habla de la celebración en Matute. (Video: Colectivo World)

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Universitario de Deportes celebró a lo grande la conquista de la Liga Femenina 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, los festejos de las ‘leonas’ estuvieron marcados por un episodio que generó polémica: mientras las futbolistas celebraban sobre el terreno de juego, los parlantes de Matute comenzaron a reproducir canciones de Alianza Lima a todo volumen.

La situación no pasó desapercibida para Fabrizio Acerbi, directivo del club ‘crema’, quien se pronunció sobre lo ocurrido y lanzó un dardo al conjunto ‘blanquiazul’. Cuando le consultaron por el hecho de que las jugadoras no habrían podido celebrar tranquilamente en el recinto victoriano, respondió con ironía: “¿En dónde?”.

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Acto seguido, el dirigente de Universitario dejó un comentario que hizo referencia a la rivalidad entre ambas instituciones. “Siguen poniendo el escudo chico. Ganamos en femenino y en masculino”, agregó, en alusión a los recientes triunfos de Universitario frente a su clásico rival.

La declaración se produjo después de que las ‘leonas’ vencieran 4-1 a Alianza Lima en la final de vuelta del Torneo Clausura. Con ese resultado, el equipo crema selló un contundente 7-2 en el marcador global y se proclamó campeón nacional, luego de conquistar también el Torneo Apertura.

Universitario celebró en Matute el título de la Liga Femenina 2026. Crédito: U

Fabrizio Acerbi destacó el trabajo de Universitario en la Liga Femenina

Más allá de la polémica por lo ocurrido durante los festejos en Matute, Acerbi expresó su satisfacción por el título conseguido por el equipo femenino y resaltó el trabajo que viene realizando la institución. Para el directivo, esta consagración representa una recompensa al proyecto deportivo y una señal de que el club está siguiendo el camino que se trazó.

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“Estoy contento. Es un premio al trabajo del proyecto, que con estos resultados sabemos siempre que estamos en el camino correcto. Lo de la Copa Libertadores fue duro, afectó. De hecho, es nuestro pendiente para el siguiente año, de seguir haciendo mejor las cosas”, manifestó.

Asimismo, recordó que Universitario dominó el campeonato local y consideró que el rendimiento del equipo respalda la consagración. “Creo que hoy quedó demostrado que en el torneo fuimos el mejor equipo, campeones de Apertura y de Clausura y si le sumamos el Clausura del año pasado, venimos año y medio mostrando unas cosas importantes. Hay que seguir creciendo, pero hoy toca celebrar”, sostuvo.

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El directivo también se refirió a las dificultades que implica mantener a las futbolistas en el plantel, especialmente porque varias de ellas tienen aspiraciones de continuar sus carreras en el extranjero. En ese sentido, destacó el trabajo del comando técnico y de Franco Velazco para convencerlas de seguir en el equipo.

“Trajimos muchas jugadoras que están militando en el extranjero, que su idea siempre es seguir en Europa, pero ahí viene el poder de convencimiento, del comando técnico, de Franco Velazco, de nosotros. Creo que todas se sienten contentas de cómo las ha recibido el club”, explicó.

Lágrimas y celebración de las jugadoras de Universitario de Deportes que hoy se coronaron campeonas nacionales de la Liga femenina de fútbol

Acerbi y las críticas que recibió Universitario en el 2026

En otro momento, Acerbi reflexionó sobre las críticas que recibió el equipo durante la temporada y aseguró que la conquista del título representa una alegría para toda la hinchada ‘merengue’. Asimismo, reconoció que Universitario tenía una deuda con sus seguidores, aunque consideró que el plantel no mereció los cuestionamientos ni las faltas de respeto que recibió en este 2026.

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“A veces cuando uno lo dice perdiendo, se toma como excusa, pero ahora lo digo ganando. Uno acepta críticas, uno acepta todo, pero creo que a este equipo se le ha faltado muchas veces el respeto a lo largo del año. Hoy todo el pueblo crema tiene una alegría. Y queda para mensaje, sabíamos que teníamos una deuda con el hincha”, expresó.

Finalmente, el directivo destacó la importancia de recuperar el respaldo masivo de los aficionados en las tribunas. “Queremos que el otro año volvamos a llenar la tribuna, podamos a llenar el estadio. Sentimos que un poco estamos en paz nuevamente, pero este es el inicio de algo que queremos seguir, porque la ‘U’ tiene que apretar todos los años”, sentenció.

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