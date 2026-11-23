El Senamhi advirtió que Lima registrará temperaturas superiores a los 30 °C a partir del lunes 23 de noviembre. (Infobae/Paula Elizalde)

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A falta de un mes para el inicio oficial del verano, la temporada más cálida del año, Lima Metropolitana registrará —según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)— temperaturas superiores a los 30 °C desde este lunes 23 de noviembre. La proyección alcanza a los distritos de la zona este y norte, donde los valores podrían llegar a 31 °C y 32 °C, respectivamente.

La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, indicó a RPP Noticias que el aviso meteorológico de altas temperaturas comenzó desde este lunes, pese a la presencia de algunas lloviznas y cielo nublado en las primeras horas del día. Precisó que el incremento térmico se mantendrá durante el periodo de presencia de fenómeno El Niño.

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“Estamos en el aviso indicando que los termómetros van a superar los 30°. Este aviso empieza principalmente hoy, a pesar de algunas lloviznas iniciales en el día. Las temperaturas se van a mantener elevadas en lo que queda de la presencia de El Niño”, señaló Ávalos.

La jefa del Senamhi vinculó la persistencia del calor en la capital con el avance del fenómeno El Niño. (El Tiempo +51)

Lima Norte con 32 °C

La advertencia del organismo meteorológico abarca distintas zonas de la capital. En Lima Este, las temperaturas llegarían a valores de entre 30 °C y 31 °C. En tanto, en Lima Norte los termómetros oscilarían entre los 31 °C y los 32 °C.

Ávalos precisó que estos registros ya se presentaron días atrás, pero que desde hoy se volverán a acentuar. “Estos valores no son nuevos, se han registrado hace 10 días, aproximadamente. Estamos ya yendo al pico del evento que es diciembre, enero, marzo con la intensidad extraordinaria de El Niño Costero”, manifestó.

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La jefa del Senamhi vinculó la persistencia de las altas temperaturas con el avance del fenómeno. El organismo mantiene el aviso para la capital ante la previsión de valores que superen los 30 °C durante los próximos días.

El reporte difundido por RPP Noticias también da cuenta de que las lloviznas iniciales no impedirán el aumento de los termómetros en la ciudad. El escenario previsto combina una elevación de la temperatura en varios sectores de Lima con condiciones asociadas a la presencia de El Niño.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Senamhi, el verano recién iniciará oficialmente el lunes 21 de diciembre pasada las tres de la tarde.

Un hombre se seca el sudor bajo el sol, con un termómetro marcando altas temperaturas, mientras la costa peruana enfrenta una alerta roja de Senamhi por una intensa ola de calor. (Composición: Infobae Perú)

Tumbes y Piura

La situación prevista en la costa norte incluye temperaturas todavía más altas. En Tumbes y Piura, el Senamhi estima que los valores pueden alcanzar los 34 °C. A ese escenario se suman lluvias intensas, activación de quebradas e interrupciones en vías de comunicación.

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“En el norte del país tenemos un nicho bastante crítico; es decir, altas temperaturas en gran parte de Tumbes y Piura. Estamos hablando de toda la costa, los distritos y provincias costeras de Tumbes y Piura, pero además [habrá] altas o fuertes precipitaciones”, sostuvo Grinia Ávalos.

La funcionaria informó que durante las últimas horas se acumularon alrededor de 134 litros de agua por metro cuadrado en la región Piura. La presencia de nubosidad nocturna afectó a gran parte de esa región y derivó en consecuencias para las comunicaciones terrestres.

“Se han activado por lo menos dos o tres quebradas, se han interrumpido algunas vías de comunicación, y esto porque en la noche una gran nubosidad se instaló en gran parte, o casi en toda la región Piura”, señaló.

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Según el aviso del Senamhi, las precipitaciones continuarán en los próximos días en el norte peruano. Ávalos identificó el 26 de noviembre como una fecha crítica para el norte del país.

Ola de calor en Lima. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

Lluvias irregulares

En la sierra sur, las lluvias comenzaron a presentarse de manera irregular en zonas como Ayacucho y Huamanga. Ávalos explicó que la parte sur de la región ya recibió precipitaciones y que estas continuarán.

“La parte sur de la región ha presentado lluvias importantes. Si bien es cierto la capital [de la región Ayacucho] todavía está bastante preocupada por la irregularidad de las lluvias, pero hacia el sur ya se han presentado lluvias y van a continuar presentándose”, indicó.

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Para la selva, la especialista reportó temperaturas propias de la temporada, entre 33 °C y 34 °C, principalmente en Loreto, San Martín y la zona central. También se esperan precipitaciones puntuales y moderadas, asociadas a la estacionalidad de las lluvias en esa parte del país.

“[Habrá] algunas precipitaciones puntuales, pequeñas, moderadas, como parte de la misma estacionalidad de esta región que todavía viene presentando condiciones de lluvias entre normales a deficitarias inclusive”, manifestó Ávalos.