Shiamara Almeida y sus compañeras celebrando punto ante Universitario. Crédito: FPV

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Circolo Sportivo Italiano consiguió un importante triunfo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al derrotar por 3-0 a Universitario de Deportes, por la sexta fecha del campeonato. Luego del encuentro, Shiamara Almeida analizó el rendimiento de su equipo y contó cómo vivió el compromiso desde la distribución del balón, una labor que le exigió mantenerse concentrada durante todo el partido.

La armadora destacó que Circolo pudo trasladar a la cancha el trabajo realizado durante los entrenamientos y resaltó el orden táctico que mostró el conjunto de Pueblo Libre para superar a las ‘pumas’. Los parciales fueron 25-18, 25-22 y 25-20.

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“Estamos contentas porque pudimos plasmar lo de los entrenamientos al partido. Creo que estuvimos bastante ordenadas tácticamente. Universitario también es un gran equipo, pero hoy hicimos las cosas bastante bien”, manifestó.

Shiamara Almeida contó cómo vivió el partido ante Universitario

La voleibolista también explicó que la comunicación entre sus compañeras fue fundamental para sostener el nivel de juego, incluso cuando el marcador comenzaba a mostrar una diferencia favorable para Circolo. Según comentó, el equipo logró mantenerse concentrado y atento a lo que sucedía en la cancha.

“No sé cómo se sintieron mis compañeras, pero yo desde un inicio estuve bastante concentrada y sí sentía como que todas estábamos en lo mismo. Nos hablábamos, nos pasábamos la voz de lo que estaba pasando o lo que iba a pasar en el partido y creo que eso fue muy importante. Si bien el marcador por algunos momentos se extendía, pudimos mantener la concentración todo el partido”, señaló.

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La voleibolista destacó la concentración y comunicación del equipo para superar a las ‘Pumas’ en sets corridos, por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Dosis de Voleibol)

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando le preguntaron por la responsabilidad de distribuir el balón entre las atacantes. Almeida reconoció que, pese a intentar disfrutar del juego, sintió presión durante el encuentro debido a las decisiones que debía tomar en cada jugada.

“Estuve concentrada y no voy a mentir, también estuve estresada. Es estresante, yo trato de divertirme, pero hay muchas cosas que tener en mente. Yo soy una jugadora que muy pocas veces voy a estar muy sonriente y qué sé yo, porque trato de estar lo más concentrada posible en lo que tengo que hacer. Con la ayuda de mis compañeras todo salió bien en el partido”, confesó.

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Circolo busca consolidarse en la Liga Peruana de Vóley

Shiamara Almeida también se refirió a los objetivos del equipo para esta temporada. La armadora reconoció que el inicio del campeonato no fue el esperado, pero destacó que el plantel mantiene la intención de asumir un papel protagónico y seguir mostrando en la cancha lo trabajado durante los entrenamientos.

“Definitivamente nosotras venimos con la idea de ser protagonistas en la liga y el inicio no se nos fue muy favorable. Estoy contenta porque las cosas que entrenamos se van plasmando y si en algún momento nos toca perder, pues va a ser nosotras proponiendo, nosotras luchando y haciendo las cosas que se nos indica”, sostuvo.

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El equipo de Circolo Sportivo Italiano aseguró la victoria frente a Universitario de Deportes con un marcador de tres sets a cero (25-18, 25-22 y 25-20). Las imágenes muestran el punto decisivo del tercer set y la posterior celebración de las jugadoras del conjunto azul en la cancha deportiva tras culminar el encuentro.

Finalmente, la jugadora resaltó la competitividad que viene mostrando el torneo y aseguró que Circolo continuará enfocado en mejorar su rendimiento. “Esperamos que podamos desde aquí mejorar. Los otros equipos también juegan. Creo que esta es una de las ligas más parejas que hemos tenido en mucho tiempo y contenta por eso, pero nosotras vamos a seguir enfocadas en nuestro trabajo y espero que sigamos de aquí para arriba”, concluyó.

Con este resultado, Circolo sumó una victoria importante en la sexta fecha y dejó a Universitario con su segunda derrota consecutiva en el campeonato. El equipo de Pueblo Libre buscará mantener este rendimiento para escalar posiciones y consolidarse entre los protagonistas de la Liga Peruana de Vóley.

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