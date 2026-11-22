Richard Pellejero condujo a Sport Huancayo al título del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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La Incontrastable cuenta con una delegación que acaba de hacer historia al proclamarse ganador del Torneo Clausura 2026. Detrás del luminoso Sport Huancayo, elenco de moda del fútbol peruano, se encuentra Richard Pellejero, su mayor arquitecto en un año más que convulso.

La historia del uruguayo con el ‘rojo matador’ es muy profunda. Llegó el año pasado realizando una campaña plausible, pero no se mantuvo en la zona técnica al finalizar el año por divergencias con la directiva. Sin embargo, volvió a mitad del presente año tras un primer trecho demasiado alarmante.

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Richard Pellejero ha elevado el nivel de un corajudo Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Una vez que Pellejero se puso manos a la obra, revitalizó a cada uno de los integrantes de Sport Huancayo, a los que interiorizó un estilo de juego directo, vertiginoso y letal, sobre todo en condición de local. De ahí que se apreciara una evolución impresionante que devino en la coronación del Clausura 2026.

El último obstáculo para confirmar su asunción se dio en casa, abroquelado de su gente, y frente a un rival directo como Universitario de Deportes, que se vio absolutamente desarmado de inicio a fin. El encuentro culminó con un vibrante 4-1, asegurando el reconocimiento del segundo certamen corto del año.

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El Sport Huancayo se alza con el título del Clausura. Richard Pellejero resaltó la importancia de la resiliencia, el esfuerzo del equipo y la alegría de darle una alegría a la ciudad.

Luego de las respectivas celebraciones, muy eufóricas dicho sea de paso, Richard Pellejero pasó por las cámaras de L1MAX para compartir sus sensaciones por el hito alcanzado. De inicio, aclaró que aceptó que sus pupilos lo mojaran como parte de las celebraciones.

“Me han agarrado de sorpresa, pero es divino; se permite todo hoy. Hay que agradecer a esta gente, a la ciudad y al club. Desde que llegamos hace dos años a nosotros nos hicieron sentir uno más”, dijo el técnico uruguayo.

Sport Huancayo campeón del Torneo Clausura 2026 tras golear 4-1 a Universitario - Crédito: Liga Profesional.

Acto seguido, Pellejero apuntó contra sus detractores, a quienes les dedicó la consecución del Torneo Clausura: “Para la gente que no confío en mí, que sé que es mucha, pero la resiliencia siempre es importante. Nunca nadie me ha regalado nada en el fútbol”.

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“Me he tenido que sacrificar, he tenido que estudiar, he tenido que aprender y todo esto me hace crecer”, agregó un ofuscado Richard por “estar afuera del partido más importante que podía tener el club” debido a una sanción tras realizar protestas en contra del arbitraje en una caída controversial a manos de Juan Pablo II, en Chongoyape.

¡Festejo total en Huancayo! El equipo se corona ganador del Torneo Clausura de la Liga 1 por primera vez en su historia tras una contundente victoria. Disfruta del pitazo final y la euforia de los jugadores y la hinchada.

En clave con el clima de emocionalidad, el uruguayo siguió extendiendo su dedicatoria a “mis amigos, a mis hijos, que están pendientes en el televisor, a mi pareja, porque uno estando a la distancia sufre”.

Antes de marcharse, Pellejero fue consultado por su continuidad en Sport Huancayo, tema que ha sido muy recurrente a raíz del mutismo de los directivos de la entidad, algo que en más de una ocasión perturbó al profesional.

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Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador de la Liga 1. - Crédito: Difusión

Al respecto comentó que “voy a seguir, porque tengo la semifinal ahora, sin lugar a dudas. Ahora voy a dejar pasar la semifinal, porque creo que es algo muy importante y no me puedo desenfocar en lo que realmente tenemos por delante. Así que después se verá, pero mientras tanto quiero disfrutar con este grupo de muchachos”.

Sport Huancayo disputará las semifinales de la Liga 1 2026 contra Universitario de Deportes. La primera llave se desarrollará en La Incontrastable y la revancha se dará en el Monumental.