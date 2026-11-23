Indignados padres de familia denuncian a la presidenta de un comité de promoción escolar por presuntamente haberse apropiado de más de 17 mil soles. El dinero, destinado a un viaje de promoción, habría sido utilizado para gastos personales y transacciones en TikTok, dejando a los estudiantes sin su anhelada celebración.

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Padres de estudiantes de quinto de secundaria del colegio 3089 Los Ángeles de Ventanilla denunciaron que más de S/ 16 mil reunidos para la fiesta de promoción habrían sido utilizados en gastos personales y donaciones dentro de TikTok. Esto luego de que soliciten los movimientos bancarios que revisaron junto a la representante del aula.

Las familias identificaron a Débora Gandolfo, presidenta del salón, como la persona que administraba los aportes. Los denunciantes sostienen que el dinero, que debía cubrir los gastos de la celebración de los alumnos, no estaría disponible y que la actividad quedó en suspenso.

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El monto señalado por los padres varía entre S/ 16 mil y más de S/ 17 mil. Indicaron a ATV Noticias que entregaron los aportes a la representante del aula por confianza, con el objetivo de costear la ceremonia de cierre de la etapa escolar.

Padres denuncian desvío de fondos para promoción escolar en Ventanilla| Foto: ATV

Padres solicitaron lo movimientos de la cuenta bancaria

Una madre de familia afirmó que, tras insistir en revisar la banca móvil, encontraron un ingreso de S/ 11.693 entre el 1 y el 31 de octubre. Según su versión, de ese monto se registraron egresos por S/ 8.663.

Los padres señalaron que no hallaron un retiro de una suma elevada que respaldara la explicación inicial sobre el supuesto uso del dinero para un viaje deportivo del hijo de Gandolfo a Bolivia. En cambio, sostuvieron que detectaron operaciones por montos pequeños, vinculadas a gastos cotidianos.

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Entre los movimientos que cuestionan figuran pagos asociados a TikTok, que, según los denunciantes, corresponderían a donaciones realizadas durante las denominadas “batallas” de la plataforma. La acusación se basa en la información que las familias dijeron haber visto en la cuenta bancaria.

Padres denuncian desvío de fondos para promoción escolar en Ventanilla| Foto: ATV

Representante habría firmado un compromiso de pago

Los padres también mostraron un documento que, de acuerdo con su testimonio, fue suscrito ante notario por Gandolfo y su esposo. En ese acuerdo, la mujer se habría comprometido a devolver S/ 10 mil hasta el 20 de noviembre.

Las familias aseguraron que el plazo venció sin que recibieran el dinero comprometido. Por ese motivo, pidieron la intervención de las autoridades para recuperar los aportes y definir si los estudiantes podrán realizar su fiesta de promoción.

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Ante ello, indicaron que la dirección del plantel les brinda apoyo para organizar actividades, pero que la celebración fue coordinada por los padres fuera de la institución.

Una de las madres agradeció al propietario del local que había sido reservado para la fiesta, ya que, según explicó, decidió no cobrar la indemnización prevista por el incumplimiento del contrato.

Recomendaciones

Denuncia tu caso de inmediato: El Ministerio Público permite registrar denuncias virtuales por presuntos delitos, con una descripción clara de los hechos y las pruebas disponibles.

No entregar el control del dinero a una sola persona: Los pagos y retiros deben requerir la aprobación de al menos dos representantes. Si es posible, la cuenta debe estar a nombre de dos o más responsables o contar con mecanismos de doble validación.

Abrir una cuenta exclusiva para la promoción: No se deben mezclar los aportes con cuentas personales ni con dinero destinado a otros fines. Cada transferencia debe identificar al alumno y el concepto de pago.

Aprobar gastos en reuniones y dejar constancia: La contratación del local, la música, la comida, las becas o cualquier servicio debe contar con el acuerdo previo de los padres.

Fijar una fecha de cierre de cuentas: Antes del evento, el comité debe presentar un balance final con el total reunido, los gastos realizados y el dinero restante. Si hay excedentes, los padres deben acordar su destino.

Formar un comité con funciones definidas: Elegir por votación a un presidente, tesorero, secretario y vocales. Las responsabilidades deben constar en un acta firmada por los asistentes.