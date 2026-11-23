Asistentes presencian un espectáculo musical nocturno frente a una concha acústica durante la feria Expo Argentina en Lima.

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La undécima edición de la Expo Argentina llegará a Lima el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, cuando La Concha Acústica del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, vuelva a convertirse en el escenario del encuentro cultural más grande de la comunidad argentina en el Perú. Durante dos jornadas consecutivas, el público tendrá acceso a música en vivo, gastronomía tradicional, espectáculos y actividades familiares —incluyendo espacios para mascotas— en torno a las tradiciones del país del sur del continente.

El evento, que ya tiene once años de historia en Lima, se ha consolidado como punto de convergencia entre los peruanos que sienten afinidad por Argentina —su música, su fútbol, su cocina y sus costumbres— y la comunidad argentina radicada en el país. La propuesta cruza generaciones y formatos: combina entretenimiento, identidad cultural y la posibilidad de compartir en un espacio abierto, con una entrada accesible de S/10 por persona.

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Una cocinera manipula cortes de carne sobre una parrilla de carbón al aire libre durante la feria Expo Argentina en Lima.

La música será uno de los ejes centrales de esta edición. El escenario principal tendrá como figura estelar a Fer Sosa, reconocido por su interpretación de Gustavo Cerati en el programa Yo Soy, quien llevará al público por los temas más representativos del rock argentino. La grilla musical recorrerá además otros géneros emblema de Argentina, como la cumbia, en una programación pensada para distintos gustos y edades.

La propuesta gastronómica acompañará cada jornada con sabores reconocibles para quienes tienen vínculo con la cultura argentina. Parrillas, empanadas, alfajores y preparaciones tradicionales integrarán la oferta culinaria, junto a bebidas como el vino, el fernet y la cerveza Quilmes. La comida, en este evento, no es un complemento: es parte del ritual de identidad que rodea a cada edición.

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El público recorre los puestos de comida y las áreas recreativas durante la feria Expo Argentina en Lima.

Más de 25.000 personas asistieron a la edición anterior

La décima edición de la Expo Argentina marcó un antecedente difícil de ignorar: más de 25.000 personas pasaron por el evento, una cifra que sus organizadores tomaron como señal del vínculo consolidado entre el público limeño y la cultura rioplatense. Ese resultado impulsó la apuesta por una nueva edición con mayor escala y propuesta.

“En la edición pasada recibimos a más de 25 mil personas y eso nos confirmó que existe un cariño muy especial del público peruano por Argentina”, afirmó Alejandro Guerra, creador de la Expo Argentina. “Para nosotros, la Expo es mucho más que un evento: es una oportunidad para acercar culturas, generar encuentros y compartir esas tradiciones que nos hacen sentir cerca, incluso estando lejos”, agregó.

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Dos comerciantes ofrecen alfajores tradicionales en un puesto decorado con motivos patrios durante la feria Expo Argentina celebrada en Lima.

El evento tendrá actividades para niños y es pet friendly

La undécima edición mantiene su perfil familiar. Habrá juegos y actividades pensadas para los más chicos, y el espacio está habilitado para el ingreso con mascotas, una característica que distingue al evento desde ediciones anteriores. La propuesta está orientada a quienes buscan un plan de fin de semana diferente sin salir de Lima, con una oferta que abarca entretenimiento, cultura y gastronomía en un mismo lugar.

Las actividades se desarrollarán durante dos días completos, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., lo que permite a los asistentes organizar su visita según sus intereses. La combinación de un horario extendido, entrada económica y variedad de contenidos apunta a ampliar el alcance del evento hacia un público cada vez más diverso.

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Un hombre y un niño asisten a las actividades recreativas de la undécima edición de la Expo Argentina celebrada en Lima.

El acceso a la Expo Argentina 2026 tiene un valor de S/10 por persona, con entradas disponibles a través de la plataforma Passline y también en la puerta del recinto el mismo día del evento. El precio busca democratizar el acceso a una propuesta cultural que, en sus once ediciones, ha crecido en convocatoria sin abandonar su vocación de masividad.

El evento se realizará en La Concha Acústica del Campo de Marte, uno de los espacios al aire libre más reconocidos de Lima, ubicado en el distrito de Jesús María. Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en passline.com/eventos/expoargentina11vaedicion.