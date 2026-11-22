Ocho clubes de la Liga 1 consiguieron su clasificación internacional para el próximo año. Crédito: LFP

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La Liga 1 2026 vivió este domingo 22 de noviembre una jornada clave con la disputa de la última fecha del Torneo Clausura. Además de la consagración de Sport Huancayo, que se quedó con el título del segundo certamen de la temporada, los resultados permitieron definir otros aspectos importantes del campeonato y establecer el panorama de los equipos de cara al próximo año.

Más allá de la celebración del ‘rojo matador’ tras la contundente goleada por 4-1 ante Universitario de Deportes, uno de los puntos centrales fue la definición de los representantes peruanos en los torneos internacionales de 2027. Aunque todavía restan los ‘playoffs’ para conocer al campeón nacional, ya se determinaron los ocho clubes que competirán en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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¿Qué equipos clasificaron a la Copa Libertadores 2027?

Perú contará con cuatro representantes en la próxima edición de la Copa Libertadores. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Melgar aseguraron su presencia en el principal torneo de clubes del continente.

Alianza Lima

Universitario de Deportes

Sport Huancayo

Melgar

Uno de los casos que llamó la atención fue el de Sport Huancayo. El conjunto huancaíno terminó en la sexta posición de la tabla acumulada, fuera de los cuatro primeros lugares; sin embargo, obtuvo su clasificación a la Libertadores tras consagrarse campeón del Torneo Clausura.

¡Festejo total en Huancayo! El equipo se corona ganador del Torneo Clausura de la Liga 1 por primera vez en su historia tras una contundente victoria. Disfruta del pitazo final y la euforia de los jugadores y la hinchada.

Esta posibilidad estaba contemplada en el reglamento de la Liga 1. De acuerdo con lo establecido, el ganador del segundo certamen de la temporada tenía asegurado un cupo en la Copa Libertadores, por lo que el ‘rojo matador’ consiguió su boleto internacional pese a no ubicarse dentro del Top 4 de la clasificación anual.

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¿Qué equipos jugarán la Copa Sudamericana 2027?

Por otro lado, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y Cienciano serán los representantes peruanos en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso

Cusco FC

Cienciano

De esta manera, ocho clubes de la máxima categoría del fútbol peruano ya conocen el torneo internacional que disputarán en 2027. La clasificación quedó definida tras el cierre del Clausura, aunque la temporada todavía tiene un capítulo pendiente: los ‘playoffs’ que determinarán al campeón nacional de la Liga 1 2026.

Los ocho equipos de la Liga 1 clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027. Crédito: Deporte Libre

¿Cómo se repartieron los cupos internacionales de la Liga 1?

El reglamento de la Liga 1 2026 estableció cuatro cupos para la Copa Libertadores y otros cuatro para la Copa Sudamericana. La distribución de estas plazas se determinó principalmente en función de las posiciones de los equipos en la tabla acumulada, aunque también contempló el mérito deportivo de los campeones de los torneos Apertura y Clausura.

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En ese contexto, la consagración de Sport Huancayo en el Torneo Clausura fue determinante para la distribución de los cupos internacionales. El conjunto de Junín aseguró su clasificación a la Copa Libertadores pese a terminar en el sexto puesto de la clasificación anual. Como consecuencia, Deportivo Garcilaso, que ocupó el cuarto lugar del acumulado, pasó a integrar la lista de clasificados a la Copa Sudamericana.

De esta manera, quedaron definidos los ocho clubes peruanos que competirán en los torneos internacionales de 2027. Alianza Lima, Universitario, Sport Huancayo y Melgar representarán al país en la Copa Libertadores, mientras que Sporting Cristal, Garcilaso, Cusco FC y Cienciano harán lo propio en la Copa Sudamericana.

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