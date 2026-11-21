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Fabián Bustos habló en la previa del partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, uno de los encuentros que definirá al ganador del Torneo Clausura 2026. El entrenador argentino respondió a las versiones que señalan que los ‘cremas’ se dejarían vencer por el ‘rojo matador’ para evitar un cruce con Sporting Cristal en las semifinales de la Liga 1.

Antes de abordar su vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez, Bustos dejó claro el objetivo con el que Universitario viajará a Huancayo este fin de semana. “A buscar y a ganar el partido. Nada más, como siempre, como manda la historia del club”, declaró ante las cámaras de Jax Latin Media.

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Luego, el técnico fue consultado por los comentarios surgidos en los últimos días debido a la importancia del duelo ante Sport Huancayo para la definición del Clausura. “Que hablen, que sigan hablando. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y en tratar de sacar el resultado”, respondió.

Bustos también cuestionó las versiones que se instalaron alrededor de Universitario y consideró que, más allá del derecho de la prensa a informar y opinar, los protagonistas del fútbol deben evitar referirse constantemente a otros equipos. El técnico argentino sostuvo que cada institución debe concentrarse en su propio trabajo, con respeto hacia los rivales y sin perder de vista los objetivos trazados.

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“Se han tergiversado muchas cosas. Todo el mundo habla de todo y uno tiene que hablar de lo que puede, de lo que le incumbe. Obviamente, la prensa tiene todo el derecho de expresarse, pero los personajes del fútbol tienen que cambiar un poco los códigos. Se habla mucho de otros y poco de uno. Hay que tratar de trabajar sobre uno mismo y enfocarse en uno, siempre con respeto hacia los rivales, que son buenos, y con el objetivo de conseguir las metas que marca la institución”, sentenció.

Fabián Bustos respondió a los comentarios sobre que Universitario se dejará ganar por Sport Huancayo para evitar a Sporting Cristal.

Así se definirá el ganador del Torneo Clausura 2026

La jornada final del Torneo Clausura comenzó la semana pasada, pero la lucha por el título se resolverá este domingo 22 de noviembre. Los dos encuentros que definirán al campeón del segundo campeonato de la Liga 1 2026 se disputarán a la misma hora, desde las 15:00.

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Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Liga 1.

Lo que necesita Universitario para ganar el Torneo Clausura

Universitario de Deportes llega a la última jornada del Torneo Clausura 2026 en el tercer puesto de la tabla, con 32 puntos. Los ‘cremas’ tienen la misma cantidad que Sporting Cristal, segundo por mejor diferencia de goles, mientras que Sport Huancayo lidera con 34 unidades.

Para quedarse con el Clausura, Universitario debe vencer a Huancayo como visitante y esperar que Cristal no supere a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Con un triunfo, el cuadro dirigido por Fabián Bustos alcanzará los 35 puntos y pasará a ocupar el primer lugar.

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Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al Universitario vs Sport Huancayo.

Ese resultado no solo le daría a la ‘U’ el título del segundo torneo corto de la Liga 1. También la clasificaría de forma directa a la final nacional, donde volvería a enfrentarse con Alianza Lima, sin necesidad de disputar una semifinal.

Universitario y Alianza ocupan los dos primeros puestos de la tabla acumulada. De acuerdo con el reglamento, si cada uno obtiene uno de los dos torneos cortos de la temporada, ambos equipos acceden directamente a la definición por el título nacional.