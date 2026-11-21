Alianza Lima cierra el Torneo Clausura 2026 enfrentando a FC Cajamarca, en Matute. - Crédito: Difusión

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El cierre del Torneo Clausura 2026 traerá una serie de partidos con distintas emotividades. En el caso del Alianza Lima vs FC Cajamarca no habrá mayores conclusiones, dado que los locales no tienen oportunidades de levantar el galardón y los rivales están parcialmente condenados al descenso, salvo que ganen por un resultado tan holgado como exagerado, algo que se antoja improbable. La cita será hoy, sábado 21 de noviembre.

A qué hora Alianza Lima vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

El partido comenzará a las 15:30 horas en Perú. En México, el pitazo inicial será una hora antes, a las 14:30. Colombia y Ecuador compartirán el mismo horario peruano, mientras que en Estados Unidos, Bolivia y Venezuela el duelo arrancará a las 16:30.

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Para los aficionados de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, la cita está fijada para las 17:30 horas. Así, la programación del lance por Liga 1 contempla una diferencia de tres horas entre México y los países del Cono Sur. Cada público deberá tomar como referencia su zona horaria para seguir el inicio del partido sin confusiones de horario.

Alianza Lima empleará su juego con FC Cajamarca como un ensayo para llegar en óptimas condiciones a la final. - Crédito: @ClubALOficial

Canal TV del Alianza Lima vs FC Cajamarca por el cierre del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentarán en un partido cuya transmisión exclusiva estará a cargo de L1MAX. La señal posee los derechos televisivos del campeonato a partir del acuerdo alcanzado entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol.

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El encuentro también podrá verse mediante la plataforma Liga 1 Play, disponible en dispositivos móviles y otros equipos. Infobae Perú seguirá el duelo con la cobertura de sus principales incidencias y el minuto a minuto.

¿Cómo llega Alianza Lima al cierre del Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima llega sin opciones de disputar el Torneo Clausura, pero con su lugar asegurado en la final del campeonato nacional gracias al título del Apertura y al primer puesto de la Tabla Acumulada.

Frente a FC Cajamarca, Pablo Guede evalúa cambios para reservar titulares antes de los partidos decisivos y dar oportunidades a jugadores con escasa continuidad, entre ellos Paolo Guerrero, recuperado recientemente de una lesión de larga duración. El delantero volvió a estar disponible tras su recuperación.

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Paolo Guerrero puede sumar minutos tras varias semanas en el dique seco. - Crédito: Alianza Lima

¿Cómo llega FC Cajamarca al cierre del Torneo Clausura 2026?

FC Cajamarca pisará el gramado del estadio Alejandro Villanueva conociendo que su continuidad en la Liga 1 es altamente improbable por el agónico triunfo de CD Moquegua ante Atlético Grau. La única manera en que logre la salvación sería asestando una goleada histórica.

Los ‘auriazules’ necesitan la exagerada estadística de sietes goles ante Alianza Lima para quedarse por un año más en la máxima categoría, algo francamente imposible por la diferencia de niveles. De tal manera que la caída a su certamen de origen es cuestión de tiempo.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez; Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Jairo Vélez; Federico Girotti, Eryc Castillo.

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- FC Cajamarca: Jonathan Medina; Arthur Gutiérrez, Yordi Vílchez, John Vega, Hairo Timana; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandon Palacios, José Lugo, Carlos Meza; Pablo Cejas.