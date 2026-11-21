Víctor Caballero conducía su programa “Brutalidad Política” cuando sintió el movimiento. YouTube

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Víctor Caballero, conocido como Curwen, fue sorprendido por el sismo de magnitud 6.7 que se registró el viernes 20 de noviembre mientras conducía en vivo su programa “Brutalidad Política”. El comunicador pasó de pedir calma a sus seguidores a expresar inquietud cuando la intensidad del movimiento se hizo más evidente en el estudio.

El episodio quedó registrado en la transmisión y luego circuló en redes sociales. Curwen permaneció frente a los micrófonos durante el temblor e intentó mantener contacto con la audiencia, mientras los objetos a su alrededor se movían a causa de la sacudida.

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“¡Uy, temblor! Calma, tranquilo, tranquilos. No pasa nada. No salgan corriendo”, dijo en los primeros segundos. Luego pidió a quienes seguían el programa que continuaran conectados mientras evaluaba la duración e intensidad del evento.

“Sigan conmigo. Está fuerte… tranquilidad. Cómo se mueve todo. Paciencia. Mírame a los ojos, tú tranquilo”, expresó el conductor durante la emisión de su espacio digital.

Curwen pidió calma, pero su reacción cambió durante la transmisión

La reacción de Curwen mostró el cambio de ánimo que provocó el sismo a medida que avanzaba. En un inicio, el conductor trató de tranquilizar a su audiencia y evitó interrumpir de inmediato la transmisión.

Sin embargo, conforme se prolongó el movimiento, su tono reflejó mayor preocupación. Desde el estudio de “Brutalidad Política”, el comunicador insistió en que sus seguidores mantuvieran la serenidad y evitaran actuar de manera apresurada.

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El fragmento llamó la atención en plataformas digitales porque registró una reacción espontánea durante un evento que fue percibido en varias regiones. La frase “cómo se mueve todo” se convirtió en una de las más comentadas entre los usuarios que compartieron el video. Su risa nerviosa también acaparó la atención.

Curwen siguió frente a las cámaras y se dirigió a la audiencia hasta que la intensidad del sismo disminuyó.

El conductor permaneció frente a las cámaras durante el movimiento registrado la noche del 20 de noviembre, que tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín. YouTube/ Brutalidad Política

El Instituto Geofísico del Perú reportó una magnitud de 6.7

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo ocurrió el 20 de noviembre a las 19:19 horas. El evento tuvo una magnitud de 6.7 y se originó a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.

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El reporte oficial precisó que el movimiento tuvo una profundidad de 129 kilómetros, un factor que influyó en que se percibiera en una amplia zona del centro del país. La Defensoría del Pueblo señaló que el sismo se sintió con intensidad fuerte en provincias como Huancayo, Jauja, Junín, Satipo y Tarma.

En Lima Metropolitana, Pasco e Ica, el fenómeno fue percibido de manera moderada, según la información difundida por la institución. Las autoridades activaron protocolos de monitoreo y respuesta en las áreas donde se informaron daños iniciales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil indicó que los gobiernos locales, regionales y entidades de primera respuesta continuaron con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para establecer el impacto del sismo en las localidades afectadas.

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Autoridades informaron daños en viviendas, cortes de luz y derrumbes menores

Después del movimiento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que se registraron interrupciones del servicio eléctrico y deslizamientos de menor escala en distintas zonas. La Defensoría del Pueblo comunicó que, entre los primeros reportes, figuraban 14 viviendas afectadas en el centro poblado de Chogodo, en el distrito de Ulcumayo. También se registraron afectaciones en viviendas de San Pedro de Cajas y fisuras en infraestructura de la Universidad Peruana Los Andes, en Chanchamayo, donde se dispuso la suspensión de clases.

En el distrito de Pichanaqui se informó una interrupción del servicio eléctrico. Asimismo, se reportaron caídas de rocas y material en vías de Junín, Pasco y otros puntos de la Carretera Central.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantuvo la coordinación con las autoridades locales y regionales para recopilar información sobre la situación. Los organismos públicos recomendaron a la población seguir los reportes oficiales y las indicaciones de Defensa Civil.

Un mapa satelital de la costa peruana ubica el epicentro de un temblor junto a un registro sismográfico en papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)