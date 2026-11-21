F-16 Block 70 y F-35 Lightning II: diferencias clave entre dos cazas de distintas generaciones. (Foto: Infobae Perú/Difusión)

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Perú incorporará una nueva flota de aviones de combate F-16 Block 70, aeronaves fabricadas por la compañía estadounidense Lockheed Martin que serán destinadas a reforzar las capacidades de vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional. Las primeras unidades comenzarán a llegar al país a partir de 2030, según informó un representante de la empresa.

La adquisición forma parte del programa de renovación de la flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que contempla un total de 24 aeronaves. El proyecto también incluye armamento, entrenamiento, equipos de apoyo y mantenimiento para garantizar su operación.

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¿Cómo son los aviones F-16 Block 70 que tendrá Perú?

Los F-16 Block 70 corresponden a la versión más moderna de esta familia de aviones de combate. Una de sus principales características es la incorporación de tecnología que permite mejorar la detección de objetivos, el seguimiento de amenazas y la capacidad de respuesta durante las operaciones aéreas.

OJ Sánchez, presidente de Aeronáutica de Lockheed Martin Corporation, explicó a la Agencia Andina que la compañía ha construido alrededor de 4.600 aviones F-16 y que las nuevas versiones incorporan mejoras tecnológicas respecto de los modelos anteriores.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con su vida útil. Mientras que las versiones anteriores fueron diseñadas para alcanzar las 8.000 horas de vuelo, los nuevos Block 70 tienen una vida estructural prevista de 12.000 horas.

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“Estos nuevos Block 70, estos nuevos aviones caza van a durar, van a tener una vida útil de 12 mil horas de vuelo”, señaló Sánchez.

cazas F-16 Block 70 de Lockheed Martin

Esta ampliación permite reducir los costos de sostenimiento y los trabajos de reparación estructural, además de incrementar el tiempo durante el cual la FAP podrá utilizar las aeronaves en sus operaciones.

¿Qué tecnología incorporan los F-16 Block 70?

Los nuevos cazas cuentan con sistemas de aviónica y detección modernizados. Entre sus principales características se encuentra el radar AESA APG-83, que utiliza tecnología de barrido electrónico activo para identificar y seguir objetivos, además de proporcionar información detallada del entorno operativo.

También incorporan una cabina modernizada, con pantallas digitales de alta resolución que permiten al piloto visualizar información táctica, mapas y datos procedentes del radar y de otros sistemas de misión.

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De acuerdo con Lockheed Martin, esta configuración facilita la identificación de amenazas y permite mejorar el conocimiento de la situación durante las operaciones.

La aeronave también cuenta con sistemas de navegación de precisión, enlaces de datos y capacidad para integrar distintos tipos de armamento y equipos de localización de objetivos.

Otra de sus características es el sistema automático de prevención de colisiones contra el terreno, conocido como Auto GCAS, diseñado para intervenir cuando existe riesgo de que el avión impacte contra la superficie.

¿Para qué servirán los aviones F-16 en Perú?

Los F-16 Block 70 son aeronaves polivalentes, es decir, pueden cumplir diferentes misiones militares según su configuración y el equipamiento que incorporen.

Entre sus capacidades se encuentran las operaciones de defensa aérea, interceptación de aeronaves, vigilancia y reconocimiento, así como misiones de ataque contra objetivos terrestres.

Sánchez indicó que la modernización de la cabina y los sistemas incorporados responden también a los requerimientos planteados por la Fuerza Aérea del Perú.

El representante de Lockheed Martin sostuvo que estas mejoras permitirán desarrollar tareas de vigilancia y capacidades de defensa para proteger el espacio aéreo nacional.

¿Cuándo llegarán los primeros F-16 Block 70 al Perú?

Según OJ Sánchez, el primer lote estará conformado por 12 aeronaves, cuyas entregas comenzarán a partir de 2030. La empresa continuará trabajando con la misión peruana para completar el programa de adquisición de los 24 cazas identificados como necesarios por la FAP.

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F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

El proyecto contempla dos lotes de 12 unidades cada uno. En total, se prevé adquirir 20 aviones monoplaza y cuatro biplaza, estos últimos destinados también a facilitar el entrenamiento de pilotos.

Para financiar el programa, el Gobierno aprobó una operación de endeudamiento interno por hasta S/5.700 millones, mediante la emisión de bonos soberanos. Esta autorización, establecida en el Decreto Supremo N.° 262-2026-EF, corresponde al segundo tramo de financiamiento del proyecto.

Con esta operación se completa el financiamiento previsto de S/13.280 millones, equivalente aproximadamente a USD 3.500 millones, para la adquisición de las aeronaves y los componentes asociados.

¿Qué beneficios industriales traerá la compra de los F-16?

La adquisición también contempla oportunidades de desarrollo industrial para el país. Durante la entrevista con la Agencia Andina, Sánchez afirmó que el programa podría generar USD 1.800 millones en oportunidades vinculadas con proyectos industriales y participación de empresas peruanas.

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“En nuestro programa del F-16 va a traer mil ochocientos millones de dólares en materia de desarrollo industrial, oportunidades en materia de proyectos a los peruanos y a la industria peruana”, indicó.

Esta propuesta comprende oportunidades de colaboración con la industria nacional como parte del programa de incorporación de las nuevas aeronaves.