La FPF castiga duramente a Horacio Melgarejo: 14 fechas de suspensión y severa multa tras los incidentes en Matute

Horacio Melgarejo recibió duro castigo por los incidentes ante Alianza Lima en Matute. Crédito: Paloma del Solar

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Horacio Melgarejo vuelve a afrontar un complicado panorama en el fútbol peruano. El entrenador de Cienciano recibió un castigo de 14 fechas de suspensión y una multa económica de 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por los incidentes que protagonizó durante el encuentro frente a Alianza Lima, disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana dio a conocer su resolución este martes 10 de noviembre, luego de evaluar los hechos registrados en Matute. De acuerdo con el documento, la sanción contempla dos infracciones al Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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La primera establece una suspensión de diez fechas y una multa de cuatro UIT, por infringir el artículo 19.1 del reglamento. La segunda contempla otras cuatro jornadas de castigo y seis UIT adicionales, correspondientes al artículo 17.1.b.viii. De esta manera, el estratega argentino acumula 14 fechas sin poder participar en competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana y deberá pagar un total de 10 UIT.

Además, la Comisión Disciplinaria advirtió expresamente a Melgarejo que, si vuelve a cometer una infracción de igual o similar naturaleza, podrían aplicarse consecuencias más severas por reincidencia.

El severo castigo que recibió Horacio Melgarejo tras los incidentes en Matute.

¿Por qué sancionaron a Horacio Melgarejo?

Los hechos que originaron este nuevo castigo ocurrieron durante el enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano en Matute. El entrenador fue expulsado y, mientras se retiraba del campo, realizó gestos provocativos hacia los hinchas blanquiazules, entre ellos una señal con las manos en alusión a Universitario de Deportes.

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Su comportamiento generó un momento de tensión en el estadio y también derivó en un altercado con integrantes de la delegación victoriana. Los informes del encuentro recogieron las incidencias y dieron paso al procedimiento disciplinario que terminó con las 14 fechas de suspensión.

Tras lo sucedido, Melgarejo reconoció que su reacción no fue adecuada y pidió disculpas a los aficionados del cuadro ‘íntimo’. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria determinó imponerle una sanción que condiciona su continuidad en el banquillo de Cienciano.

El antecedente de la sanción de un año que recibió Melgarejo

Este nuevo castigo no es el primer problema disciplinario que afronta el técnico argentino en el fútbol peruano. En julio de 2026, la Comisión Disciplinaria de la FPF lo sancionó con un año de suspensión y una multa de 20 UIT debido a sus declaraciones posteriores a la eliminación de Cienciano frente a ADT en la Copa de la Liga.

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En aquella oportunidad, Melgarejo cuestionó duramente el certamen y la organización del torneo. Incluso calificó la competición como una “copa de mie...” y sostuvo que era “una competencia espantosa”. También lanzó críticas contra el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

El entrenador argentino apeló la decisión, pero su recurso fue declarado infundado en agosto, por lo que la sanción quedó confirmada en esa instancia. Ante ello, acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente el castigo.

El 20 de agosto, el organismo internacional aceptó su pedido y paralizó temporalmente la ejecución de la sanción, tanto en el aspecto deportivo como en el económico, mientras se resolvía el procedimiento. De esa manera, Melgarejo pudo regresar al banquillo de Cienciano y continuar dirigiendo en la Liga 1.

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Ahora, el estratega vuelve a estar en el centro de la atención por una nueva resolución disciplinaria. Esta vez, las 14 fechas de suspensión y la multa de 10 UIT corresponden a un expediente distinto, relacionado con los incidentes ocurridos ante Alianza Lima. La medida cautelar obtenida ante el TAS por su primer caso no implica que este nuevo castigo quede suspendido.