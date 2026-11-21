El duelo entre el conjunto argentino y el club brasileño se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con inicio a las 17.30 para los aficionados peruanos. (CONMEBOL Sudamericanos)

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Hoy, sábado 21 de noviembre, Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizarán la final de la Copa Sudamericana 2026 con historias, cuentas pendientes y ambiciones distintas. El club argentino llega con la posibilidad de convertirse en el equipo más laureado de la historia del certamen, mientras que el conjunto de Belo Horizonte intentará estrenar su palmarés en esta competición tras caer en la definición del año anterior.

El escenario será el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia, y el partido no tendrá partidos de ida y vuelta: el campeón se conocerá en un único encuentro. Si al cabo de los 90 minutos el marcador permanece igualado, la definición pasará a la tanda de penales.

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A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro la final de Copa Sudamericana 2026

Para los hinchas peruanos, el partido arranca a las 17:30 horas. Ese mismo horario rige para Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 18:30 horas, mientras que en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay el encuentro comenzará a las 19:30 horas. Los aficionados en México podrán seguirlo desde las 16:30 horas.

En España, la final comenzará pasadas las 23:30 horas, lo que la convierte en un compromiso de madrugada para el público europeo. Todos los horarios corresponden a la programación oficial confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Los aficionados podrán seguir la final desde distintos horarios según su país. En territorio peruano, el partido está programado para las 17:30, con transmisión de ESPN y DSports, además de alternativas de streaming. (CONMEBOL Sudamericanos)

La transmisión televisiva en Perú y en el resto del continente sudamericano estará a cargo de ESPN y DSports. A nivel internacional, la plataforma FIFA+ ofrecerá la señal del partido. Quienes prefieran el streaming podrán acceder a través de Disney Plus Premium y DGO, según la disponibilidad del servicio en cada país y el plan contratado.

En Argentina, las cableoperadoras Flow y Telecentro también incluyen los canales deportivos que emitirán el encuentro. En México, la alternativa digital será Disney Plus, aunque la cobertura puede variar según los derechos vigentes en ese territorio.

Cómo llegaron Boca y el Galo a la final

Boca encontró en la remontada frente a Vasco da Gama el impulso para alcanzar la final, mientras que el Galo avanzó tras superar una exigente semifinal. Ahora, los dos buscarán cerrar su campaña con un título. (CONMEBOL Sudamericanos)

Boca Juniors cerró su camino hacia Barranquilla con una remontada ante Vasco da Gama. En la ida, el conjunto argentino cayó 1-0, pero en territorio brasileño dio vuelta la serie con una victoria por 3-1 que le aseguró el pasaje a la definición. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena también atraviesa un buen tramo en el plano local: goleó 3-0 a Banfield, resultado que le permitió clasificarse a la final de la Copa Argentina y mantener vivas sus chances de cerrar la temporada con más de un título.

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Leandro Paredes, campeón del mundo con la selección argentina, será una pieza central en el mediocampo. Santiago Ascacíbar y Milton Delgado aparecen como alternativas para aportar equilibrio en esa zona, aunque este último generó preocupación tras sufrir un esguince leve de rodilla en un entrenamiento. Desde el club señalaron que confían en su recuperación a tiempo. En ataque, Miguel Merentiel ocupará el rol de referencia, con Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores como opciones para completar la línea ofensiva.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, llega a la final con un panorama más complicado. El Galo acumula siete partidos consecutivos sin ganar: cinco fechas sin triunfo en el Brasileirao, eliminación ante Gremio en la Copa de Brasil y derrota en la vuelta de las semifinales ante Montevideo City Torque. En esa llave, sin embargo, el conjunto brasileño había ganado 3-0 en la ida, lo que le permitió avanzar con un global de 3-2.

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Su último partido terminó en empate sin goles frente a Mirassol. El propio arquero Everson reconoció que Boca llega en mejores condiciones anímicas y futbolísticas, aunque aclaró que su equipo se ganó el derecho a estar en la final por méritos propios. Reinier y Tomás Cuello aparecen como las principales referencias ofensivas del equipo.

El historial entre ambos clubes y lo que está en juego

El recuerdo de los octavos de final de 2021 añade un ingrediente especial a la definición en Barranquilla. El conjunto argentino buscará revancha deportiva, mientras que el brasileño irá por su primera Sudamericana (CONMEBOL Sudamericanos)

Los dos clubes llegan a Barranquilla con ocho enfrentamientos oficiales en su historial, pero el antecedente más reciente es el que más pesa. En los octavos de final de la Copa Libertadores 2021, ambos partidos terminaron 0-0 y el conjunto brasileño avanzó tras imponerse 3-1 en la tanda de penales.

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Aquella eliminatoria quedó marcada por los reclamos del plantel argentino, que cuestionó la anulación de dos goles —uno por encuentro— y derivó en incidentes en la zona de vestuarios. Parte de la delegación xeneize pasó la noche en una comisaría. Cinco años después, los mismos protagonistas vuelven a verse las caras, esta vez con un trofeo en disputa.

Para Boca Juniors, una victoria significaría su tercer título en la Copa Sudamericana —tras las conquistas de 2004 y 2005— y lo convertiría en el club más ganador de la historia del certamen. Además, sería el primer trofeo internacional del club desde 2007, poniendo fin a una racha de 19 años sin celebraciones fuera del país. Para Atlético Mineiro, en cambio, la final representa la posibilidad de estrenar su palmarés en esta competición y dejar atrás dos finales continentales perdidas de manera consecutiva. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez será el árbitro de esa historia este sábado a las 17.30.

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