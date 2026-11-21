Milett Figueroa protagoniza tenso momento y corta llamada en vivo en programa de Argentina

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Milett Figueroa protagonizó un tenso cruce en vivo con Ximena Capristo durante una llamada al programa argentino ‘Sálvese quien pueda’. La modelo peruana había sido invitada para hablar sobre los comentarios de los periodistas Nelson Castro y Mercedes Ninci acerca de Chiclayo, en el marco de la cobertura de la visita del papa León XIV al Perú.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Capristo intervino para cuestionar a Figueroa por un episodio que, según su versión, ocurrió durante la participación de la peruana en ‘Bailando’. La panelista aseguró que Milett habría mandado a callarla y además a una productora de dicho programa la habría utilizado para realizar labores personales, como compras, sin entregarle dinero.

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La situación escaló cuando Ximena Capristo lanzó una acusación contra Figueroa relacionada con prendas de diseñadores. La actriz argentina afirmó que la modelo se habría quedado con vestidos, aunque durante el intercambio no presentó pruebas que respaldaran sus señalamientos.

“¿Por qué lo hiciste?”, preguntó Capristo al recordar el supuesto conflicto. La modelo peruana reaccionó con sorpresa y aseguró que no la conocía ni comprendía el motivo por el que la panelista se dirigía a ella de esa manera.

“No te conozco”, respondió la peruana ante los primeros reclamos. La frase fue repetida en varias ocasiones durante la conversación, mientras el tono entre ambas se volvía cada vez más tenso.

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Durante una emisión televisiva en Argentina, la panelista Ximena Capristo confrontó por vía telefónica a la modelo Milett Figueroa en relación con el uso de unos vestidos. Durante la comunicación en directo, se produjo un intercambio de posturas entre ambas figuras públicas que culminó con la interrupción de la llamada. El programa expuso el momento en pantalla junto a las reacciones de las integrantes del panel.

Ximena Capristo lanzó una acusación contra Milett Figueroa

La discusión tomó fuerza cuando Ximena Capristo mencionó los vestidos de diseñadores. La panelista sostuvo que Milett Figueroa debía devolver prendas que, según su afirmación, habrían quedado en su poder luego de su participación en el certamen de baile.

“Todas las cosas que le robó al diseñador, a los diseñadores que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés? Vos te crees que yo no tengo tono para hablar y me querés poner un subtítulo o te crees que yo no sé hablar. Lo que pasa es que a vos te conviene mejor no recordar para pasar como decís: ‘Bueno, no recuerdo’”, expresó Capristo.

Milett rechazó las afirmaciones y reclamó por la forma en la que la panelista se dirigía a ella. La peruana sostuvo que no tenía una relación con Capristo y cuestionó que le hiciera acusaciones al aire.

“Perdón, no te conozco, señora, ¿de qué hablas? O sea, no, no te conozco. No sé, no sé por qué me estás hablando tú a mí para empezar”, manifestó Figueroa.

Capristo respondió que participaba como panelista del programa y que, por esa razón, comentó lo que conocía sobre la situación. “Bueno, porque yo trabajo en este programa y comenté algo”, explicó la exvedette.

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La respuesta no convenció a Milett Figueroa, quien insistió en que no aceptaría que la trataran con ese tono. “Y no me interesa que tú trabajes en un programa. Tú no me puedes hablar como te da la gana”, señaló la modelo peruana.

El cruce terminó con Milett Figueroa fuera de la llamada

Ximena Capristo negó haber insultado a Figueroa y aseguró que solo estaba exponiendo su versión. “Yo hablo, no te estoy faltando el respeto. No te insulté en ningún momento”, respondió.

No obstante, Milett mantuvo su incomodidad frente a las acusaciones y reiteró que Capristo no podía dirigirse a ella de esa manera. “Reina, reina, a mí no me hables como te da la gana”, expresó.

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La panelista argentina no retrocedió y defendió su modo de expresarse. “Yo hablo como se me da la gana a mí. Siempre hablo como se me da la gana a mí”, afirmó Capristo.

Figueroa volvió a marcar distancia. “Yo no te conozco. No te conozco”, sostuvo. Capristo le respondió que no le estaba faltando el respeto y que solo le decía “la verdad”.

El intercambio se volvió insostenible y Milett decidió finalizar la comunicación. “Bueno, reina, adiós”, dijo antes de retirarse de la llamada en vivo.

El momento se produjo después de que la entrevista comenzara con un tema distinto. Figueroa había sido convocada para opinar sobre las críticas de Nelson Castro y Mercedes Ninci a Chiclayo durante la cobertura de la llegada del papa León XIV al país.

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Hasta el cierre del intercambio, Milett Figueroa no ofreció una respuesta específica sobre la acusación relacionada con los vestidos. Su postura se centró en rechazar el tono del diálogo, negar conocer a Ximena Capristo y poner fin a la comunicación.

Milett Figueroa protagoniza tenso momento y corta llamada en vivo en programa de Argentina