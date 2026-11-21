Eva Ayllón recibió el Premio Artista 2026 durante la tercera edición del Soniem Fest, realizada en el Gran Teatro Nacional.

Guardar

Eva Ayllón, Susana Baca, Corazón Serrano, Daniela Darcourt y otras figuras de la música peruana fueron distinguidas con el Premio Artista 2026, durante la tercera edición del Soniem Fest, realizada el martes 17 de noviembre en el Gran Teatro Nacional, en Lima.

La ceremonia fue organizada por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM), entidad que reconoció la trayectoria y el aporte de artistas, agrupaciones, instrumentistas y productores vinculados a géneros como la música criolla, la afroperuana, la cumbia, la chicha, la salsa y el folclore.

PUBLICIDAD

El galardón cuenta con el aval institucional del Ministerio de Cultura. La lista de premiados reunió a músicos de distintas generaciones y estilos, con carreras desarrolladas en escenarios del país y del extranjero.

Eva Ayllón pidió mantener el reconocimiento a los maestros

Eva Ayllón fue una de las artistas que recibió el Premio Artista 2026. Tras subir al escenario, la intérprete destacó la importancia de reconocer a quienes contribuyeron a la formación de las expresiones musicales que hoy mantienen vigencia.

“Estoy muy contenta cuando se reparten premios a personajes que, en realidad, hacen patria”, afirmó la cantante. Ayllón cuestionó que algunos reconocimientos prioricen a figuras recientes y dejen de lado a músicos con décadas de carrera.

PUBLICIDAD

“Hay que tener una apreciación de cómo son las cosas, porque a veces premiamos a quien acaba de empezar y nos olvidamos de los maestros que han gestado esto”, expresó. La artista recordó su vínculo con los exponentes de la música criolla y sostuvo que su trabajo mantiene esa referencia.

El Soniem Fest 2026 reunió a músicos, agrupaciones, productores e instrumentistas en una ceremonia celebrada en Lima.

La cantante también se refirió al avance de nuevas tendencias musicales. “Hoy el modernismo está fuerte, pero no podemos descuidar nuestras raíces”, señaló. En ese sentido, expresó su deseo de que SONIEM mantenga espacios de apoyo para los intérpretes y ejecutantes, además de impulsar nuevas ediciones del festival.

PUBLICIDAD

Susana Baca, Los Mirlos, Los Shapis y Corazón Serrano estuvieron entre los premiados

La relación de artistas reconocidos incluyó a Susana Baca, referente de la música afroperuana, y a agrupaciones que han representado distintas etapas de la música popular nacional. Entre ellas figuraron Los Mirlos, vinculados a la cumbia amazónica; Los Shapis, una de las bandas emblemáticas de la chicha; y Corazón Serrano, grupo asociado a la expansión de la cumbia peruana.

También recibieron el Premio Artista 2026 Amanda Portales, Mauricio Mesones, Rossy War, Max Castro, Flor Pileña, Antonio Cartagena, Afrodisíaco, Jean Pierre Magnet, Andrés “Chimango” Lares y Homero.

Susana Baca fue una de las artistas distinguidas por SONIEM por su trayectoria y aporte a la música peruana.

La entrega de distinciones abarcó estilos y trayectorias diferentes. La ceremonia reunió en un mismo escenario a solistas y agrupaciones con presencia en la música criolla, la salsa, el folclore, la cumbia, el rock y las fusiones contemporáneas.

PUBLICIDAD

SONIEM también reconoció a profesionales dedicados a otras áreas de la producción musical. Tito Mauri y Christopher Fernández fueron distinguidos por su trabajo como instrumentistas y productores.

Daniela Darcourt destacó la responsabilidad de las nuevas generaciones

La salsera Daniela Darcourt recibió el premio y subrayó el significado de compartir la distinción con artistas de larga trayectoria. La intérprete mencionó a Susana Baca, Amanda Portales y Eva Ayllón entre las figuras con las que coincidió durante la premiación.

“Estoy feliz y agradecida de compartir este Premio Artista 2026 con grandes maestros como Susana Baca, Amanda Portales y mi querida Eva Ayllón”, declaró Darcourt.

La cantante sostuvo que el reconocimiento implica un compromiso para quienes continúan sus carreras en la música peruana. “Ser parte de los jóvenes que siguen forjando este cambio es una gran responsabilidad que nos invita a seguir esforzándonos para que la música peruana siga siendo reconocida en el mundo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Daniela Darcourt compartió el reconocimiento con referentes de distintas generaciones y géneros musicales.

Darcourt vinculó el galardón con su recorrido profesional y el respaldo de su equipo de trabajo y de su público. “Este premio confirma que más de 20 años de esfuerzo desde mi primer trabajo han valido la pena”, afirmó.

Los Shapis recordaron sus cuatro décadas y media de carrera

Jaime Moreyra, primera guitarra y director de Los Shapis, agradeció la distinción otorgada por SONIEM y resaltó que la organización represente los intereses de músicos, intérpretes y ejecutantes.

“Es muy gratificante que una institución formal como SONIEM, que vela por los derechos de los músicos, intérpretes y ejecutantes, nos otorgue esta distinción”, expresó el músico. También señaló que espera que la premiación gane continuidad dentro de la industria.

PUBLICIDAD

Moreyra recordó que la agrupación acumula cuatro décadas y media en la música y atravesó distintos formatos de reproducción y distribución. “Hemos pasado por el vinilo, el casete, el CD y el VHS”, enumeró.

Los Shapis celebraron el premio tras más de cuatro décadas y media de trayectoria artística.

El director del grupo atribuyó la continuidad de Los Shapis al vínculo con sus seguidores. “Nuestra música no pasa de moda gracias a que el pueblo peruano nos ha puesto en ese lugar”, sostuvo.

La tercera edición del Soniem Fest cerró con el reconocimiento a artistas de diversas generaciones, bajo una misma premisa: destacar sus aportes a la música peruana y a la continuidad de sus géneros en los escenarios del país.

PUBLICIDAD