Lucciana Pérez jugará su tercera final individual de la temporada en Sao Paulo. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.

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Lucciana Pérez Alarcón avanzó a la final del W35 de Sao Paulo tras imponerse por 6-3 y 6-1 ante la argentina Victoria Bosio. La peruana, ubicada en el puesto 337 del ranking de la WTA, buscará este domingo 22 de noviembre su primer trofeo individual de la temporada.

La limeña construyó su clasificación con una actuación de menos a más. El primer set tuvo pasajes equilibrados, pero Pérez logró sostener la diferencia conseguida con su servicio y cerró el parcial por 6-3. En la segunda manga, tomó el control desde el inicio y dejó sin respuesta a Bosio, número 339 del mundo.

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Las cifras del encuentro reflejaron la diferencia que consiguió la peruana durante la semifinal. Pérez ganó 63 puntos contra 42 de su rival, obtuvo 31 puntos con el saque y otros 32 desde la devolución. También convirtió siete de sus oportunidades de quiebre, frente a las tres de la argentina.

La argentina cometió cinco dobles faltas y no registró ‘aces’. La peruana ganó cinco juegos con su servicio y encadenó una racha máxima de cinco puntos consecutivos, datos que le permitieron resolver el partido en dos sets.

Lucciana Pérez va por su primer título de la temporada. Crédito: FPT.

El recorrido en Sao Paulo tiene otro efecto en su clasificación. La peruana recuperó 23 de los 27 puntos que debía defender antes de la actualización del ranking del 30 de noviembre. Además, llegó a la definición sin perder parciales, con triunfos sólidos en cada una de sus presentaciones.

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Lucciana Pérez vs Ana Sofía Sánchez: programación y dónde ver

La final del W35 de Sao Paulo se disputará el 22 de noviembre, aunque la organización todavía no confirmó el horario. La programación definitiva dependerá del cronograma de la jornada en el certamen brasileño, que forma parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Pérez se medirá con la mexicana Ana Sofía Sánchez, de 32 años, en un cruce inédito dentro del circuito profesional. Será la primera vez que ambas se enfrenten y la peruana intentará trasladar a la final el nivel que mostró en sus cuatro partidos previos del torneo.

Sánchez obtuvo su lugar en la definición luego de remontar ante la ecuatoriana Mell Elizabeth Reasco. La mexicana perdió el primer set por 6-3, pero revirtió el partido con parciales de 6-3 y 6-2. La información disponible no precisa una señal de transmisión oficial para el encuentro.

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Ana Sofía Sánchez será la rival de Lucciana Pérez en la final del W35 de Sao Paulo. En noviembre de 2025, la mexicana alcanzó el #173 del ranking. Crédito: Instagram.

La final representará la decimotercera definición individual de la carrera de Pérez. También será la tercera que dispute en 2026, después de sus campañas en Italia y Brasil, en las que quedó a un paso de sumar el título de singles.

A la tercera la vencida

La primera final individual de Pérez esta temporada fue el 14 de junio, en el W35 de San Gregorio, Italia. En ese torneo cayó ante la argentina Nadia Podoroska por 6-2, 4-6 y 7-6, luego de un partido que se extendió hasta el set decisivo.

La peruana reaccionó tras un inicio adverso y logró igualar el marcador, pero Podoroska se impuso en la definición. Pese a esa derrota, la semana italiana dejó un resultado favorable para Pérez, quien obtuvo el campeonato de dobles, su único título de 2026 hasta ahora.

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Su segunda oportunidad llegó el 26 de julio en el W75 de Vacaria, Brasil, una categoría superior dentro del circuito ITF. Allí enfrentó a la argentina Julia Riera y perdió por 7-5 y 6-0. Aun así, aquella actuación significó su mejor avance del año en un torneo de mayor nivel.

En Sao Paulo, Pérez tendrá una nueva ocasión para romper esa racha y conquistar un título individual. La final ante Sánchez definirá si la peruana cierra su tercera presencia en una definición de 2026 con el trofeo que todavía le falta en la temporada.