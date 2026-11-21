Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEC) anunció la noche del 20 de noviembre el levantamiento de la toma de la PUCP

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La Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (FEC) anunció la noche del 20 de noviembre el levantamiento de la toma de la PUCP luego de casi cinco horas de negociación con las autoridades. En un video publicado en sus redes sociales, la dirigencia afirmó que se alcanzaron acuerdos y garantías sobre sus demandas, aunque no precisó el contenido de lo pactado.

“Esta medida no es una victoria de ninguna mesa directiva, sino de las bases estudiantiles”, sostuvo uno de los voceros ante un grupo de alumnos, que respondió con aplausos, vítores y la consigna: “Estudiar y luchar es deber estudiantil”.

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La movilización se extendió durante tres días y tuvo como uno de sus principales puntos de conflicto el debate por el sistema de pensiones de la universidad, además de los procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes que participaron en anteriores protestas.

Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú anuncia el levantamiento de la toma del campus frente al acceso principal de la institución.

La FEC pide que se cumplan los compromisos asumidos

El dirigente señaló que los compromisos obtenidos deberán ser fiscalizados por la comunidad universitaria. “Vamos a mantenernos firmes en contra de cualquier incumplimiento” de los acuerdos, expresó, antes de demandar que se garantice que no habrá represalias contra los alumnos que participaron en la protesta.

Según la representación estudiantil, la toma buscó cuestionar lo que consideran una tendencia a la elitización de la educación superior, así como la “criminalización y persecución” de la protesta universitaria. La dirigencia describió la medida como un hito para el movimiento estudiantil de la PUCP y agradeció el respaldo de egresados, organizaciones y otros sectores que acompañaron la jornada.

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La protesta se originó por el sistema de pensiones y procesos disciplinarios

La toma se produjo después de que estudiantes bloquearan accesos al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. El 18 de noviembre, la FEC sostuvo que protestaba contra un nuevo esquema de pensiones que, a su juicio, había sido promovido sin una consulta suficiente y contravenía compromisos previos con el rectorado.

De acuerdo con Estudiantes de la PUCP bloquean accesos de la avenida Universitaria en protesta por el sistema de pensiones, el sistema vigente contempla nueve escalas de pago y la escala más baja bordea los S/ 1.296 mensuales. La FEC afirmó entonces que la reforma prevista para ingresantes desde 2027 podría suprimir entre tres y cuatro de las escalas inferiores, con pagos desde aproximadamente S/ 2.000 para quienes se ubicaban en esos tramos.

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La federación también denunció la existencia de nueve procesos disciplinarios vinculados con las movilizaciones de mayo. La dirigencia sostuvo que esos procedimientos incumplían un acuerdo previo que incluía no sancionar a quienes participaron en las protestas.

Algunos alumnos tuvieron que caminar varias cuadras para encontrar accesos habilitados y llegar a sus actividades académicas. Infobae Perú

La universidad defendió el diálogo institucional

El Rectorado de la PUCP había cuestionado los bloqueos de puertas y aseguró que las actividades académicas y administrativas continuaban. En su pronunciamiento, sostuvo que ninguna discrepancia justificaba restringir el acceso de otros integrantes de la comunidad universitaria.

La PUCP respondió a estudiantes que bloquearon cinco puertas: “Ninguna discrepancia justifica” impedir el acceso al campus, la universidad indicó que la propuesta sobre pensiones fue aprobada por unanimidad en el Consejo Universitario en marzo de 2026, aunque luego quedó suspendida en mayo. También informó que una Comisión Asesora revisaba la iniciativa antes de llevar recomendaciones a ese órgano.

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Sobre los procesos disciplinarios, la institución señaló que las investigaciones están a cargo de instancias autónomas, examinan conductas específicas y contemplan el derecho de defensa y apelación. Tras el levantamiento de la toma, la FEC indicó que vigilará el cumplimiento de los acuerdos anunciados.