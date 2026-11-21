Revive la emoción del partido del gol del equipo íntimo - L1 Max

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Luis Ramos se ha despachado con su primera diana oficial con Alianza Lima. El delantero trujillano de 26 años abrió la cuenta en el duelo ante FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026. Pablo Guede mandó al campo a un once alterno, pues el envite no cuenta con mayor trascendencia, dado que los ‘íntimos’ solo esperan rival en las finales de la Liga 1.

La acción se generó luego de un error en salida de FC Cajamarca. El balón le llegó a los botines de Alan Cantero. El argentino divisó que Cristian Neira se encontraba en el cajón grande, le cedió el cuero. El ‘Rusito’ tuvo la chance de definir, pero habilitó a Luis Ramos, quien definió a placer.

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La celebración tuvo un matiz especial. Alianza Lima ya no tiene chances de ganar el Torneo Clausura, pero el tanto fue festejado por ser el primero del ariete peruano desde su llegada al conjunto ‘íntimo’.

El ex América de Cali y Cusco FC ha atravesado momentos complejos esta temporada: a la falta de gol se sumaron problemas físicos que lo inhibieron de disputar los juegos más relevantes del año.

Luis Ramos marcó su primer gol con Alianza Lima tras asistencia de Cristian Neira en duelo vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

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