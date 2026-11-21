La cotización del sol peruano se sitúa en 296,95 pesos chilenos según una gráfica comparativa sobre el tipo de cambio entre ambos países.

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La moneda peruana atraviesa un momento histórico frente a su par del sur. En las últimas jornadas cambiarias, el tipo de cambio entre el sol peruano (PEN) y el peso chileno (CLP) escaló hasta situarse en 295,91 pesos por cada sol, acercándose peligrosamente a la barrera psicológica de los 300 pesos. Esta fuerte apreciación marca un contraste significativo frente al inicio de 2026, cuando la divisa nacional cotizaba en apenas 260 pesos, lo que representa una ganancia cercana al 14 % en lo que va del año.

Evolución en 2026 e impacto inmediato en la frontera

El gráfico de cotización en tiempo real muestra una tendencia alcista sostenida durante todo el año, con ligeras correcciones entre febrero y mayo, pero con un repunte acelerado desde agosto hasta noviembre. Este escenario cambiario ya genera repercusiones directas en el comercio bilateral y el turismo fronterizo.

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A pocos días de que inicie la temporada alta de verano, la estadía, las compras y los servicios médicos o gastronómicos en la ciudad de Tacna se han vuelto considerablemente más costosos para los visitantes chilenos. Mientras a comienzos de año con 26.000 pesos chilenos un turista obtenía 100 soles, hoy necesita desembolsar casi 29.600 pesos para alcanzar el mismo monto, reduciendo su poder adquisitivo en territorio peruano.

El Fondo Monetario Internacional proyecta que Perú desplazará a Chile del cuarto puesto económico sudamericano en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores detrás del fortalecimiento del sol peruano

El avance de la moneda peruana frente al peso chileno responde a una combinación de fundamentos macroeconómicos divergentes entre ambas naciones y factores externos ligados a las materias primas:

Desempeño económico desigual: Mientras Perú mantiene una trayectoria de expansión sostenida respaldada por la estabilidad de su Banco Central de Reserva y una inflación más o menos controlada, la economía chilena enfrenta señales de debilidad. Según reportes recientes, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile sufrió una contracción del 1,1 % en el tercer trimestre de 2026, lastrado principalmente por la caída en su sector minero.

Dinámica del cobre y exportaciones: Aunque ambos países son grandes exportadores de cobre, Perú ha logrado capitalizar los altos precios internacionales del metal con una mayor producción y el impulso de nuevos proyectos, fortaleciendo el ingreso de divisas. Por el contrario, Chile ha enfrentado retrocesos productivos en la minería que restan soporte a su moneda.

La moneda de Perú acumula una apreciación cercana al 14 % frente a la divisa de Chile en 2026. (REUTERS/Angela Ponce/File Photo)

Perú a un paso de superar a Chile como la cuarta economía de Sudamérica

El buen momento del sol coincide con un hito proyectado a nivel macroeconómico. De acuerdo con el informe World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), Perú está a punto de desplazar a Chile para convertirse en la cuarta economía más grande de Sudamérica en 2027, ubicándose solo por detrás de Brasil, Argentina y Colombia.

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Las estimaciones del organismo internacional calculan que el PBI nominal peruano alcanzará los USD 413.597 millones en 2027, superando ligeramente los USD 413.443 millones proyectados para Chile. Esta diferencia de 154 millones de dólares marcaría el fin de más de una década en la que Chile ostentó el cuarto puesto regional.

El tipo de cambio entre el sol peruano y el peso chileno escaló hasta situarse en 295,91 pesos. (REUTERS/Angela Ponce)

Minería, agroexportación e infraestructura impulsan el sorpasso

Analistas económicos atribuyen este adelantamiento regional al mayor ritmo de crecimiento previsto para el Perú —estimado en torno al 3 % anual frente a una expansión chilena mucho más moderada— y a la consolidación de motores clave como la agroexportación y la modernización logística. La puesta en marcha y consolidación del megapuerto de Chancay, sumado a una cartera robusta de inversiones mineras y proyectos de irrigación, posicionan al país como un nuevo eje comercial hacia Asia, consolidando la fortaleza de su economía y de su moneda en la región.

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Para profundizar en las proyecciones del FMI sobre el crecimiento económico regional y cómo Perú superaría a Chile en 2027, puedes revisar el análisis en Perú será la 4ª mayor economía de Sudamérica según el FMI, el cual detalla las cifras macroeconómicas y los factores detrás de este cambio en el ranking sudamericano.