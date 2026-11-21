Varios vehículos y una vivienda presentan daños materiales tras el choque múltiple provocado por un camión de carga en el sector de Jicamarca. (Composición: Infobae Perú)

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Un camión que transportaba huevos protagonizó un accidente de tránsito en Jicamarca luego de que, presuntamente, sufriera una falla en los frenos mientras descendía por una vía que conecta con Huachipa. El vehículo embistió a varios automóviles, mototaxis y combis, dejando más de 30 personas heridas, según los primeros reportes difundidos desde la zona.

El siniestro ocurrió en el sector del paradero La Torre, en el anexo 22 de Jicamarca, cerca de Pedregal. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, el camión impactó inicialmente contra tres mototaxis y un automóvil. Tras continuar su recorrido, terminó chocando contra una vivienda ubicada cerca de un grifo.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de los daños. Varios vehículos quedaron con la carrocería destrozada, parabrisas rotos y partes de sus estructuras desprendidas. Hasta el cierre de esta nota, no se contaba con un balance oficial sobre el número exacto de heridos ni sobre los establecimientos de salud a los que fueron trasladados. Tampoco existía confirmación de posibles fallecidos.

Un camión volcado y múltiples vehículos destruidos quedaron registrados tras un choque múltiple en Jicamarca. En las imágenes se observa a transeúntes auxiliando a personas heridas en el suelo, restos de mototaxis y automóviles impactados a lo largo del camino, además de vecinos y testigos congregados en la zona del siniestro. Fuente: Huachipa Noticias / Facebook

Camión que transportaba huevos habría sufrido una falla en los frenos durante el descenso

Según el relato de un testigo difundido por La Voz de Ate, el vehículo de carga procedía de Huachipa y perdió el control cuando descendía por la carretera que conduce hacia Jicamarca. La presunta falla en el sistema de frenos habría impedido que el conductor detuviera la unidad antes de alcanzar a los vehículos que circulaban por la zona.

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El primer impacto habría involucrado a tres mototaxis y un automóvil. El camión continuó avanzando hasta llegar a otro punto de la vía, donde terminó chocando contra una vivienda próxima a un grifo. El accidente también afectó a otros vehículos que se encontraban en el recorrido.

El testigo indicó que, tras el choque, tres ocupantes del camión descendieron de la unidad y se retiraron del lugar. Según su versión, algunas personas se acercaron inicialmente a recoger los huevos que transportaba el vehículo, sin conocer que el recorrido del camión había dejado varios heridos.

Varios vehículos con daños severos permanecen sobre una vía en Jicamarca tras el despiste de un camión de carga que provocó múltiples colisiones. (Composición: Infobae Perú)

Vehículos quedaron destrozados y vecinos reportaron decenas de heridos

Los registros audiovisuales difundidos por Siscom TV y otros medios locales evidenciaron los daños ocasionados por el accidente. Uno de los automóviles terminó con el capó aplastado, el parabrisas destruido y el techo hundido. La parte delantera y uno de los laterales también presentaban severas deformaciones.

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Otro vehículo de color negro quedó con el paragolpes desprendido y la rueda delantera expuesta. Cerca de este automóvil también se observó un mototaxi rojo con daños en su estructura trasera y lateral.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, entre los afectados había conductores y pasajeros de las unidades involucradas. Una mujer que conducía una de las mototaxis habría resultado con lesiones de gravedad. Los vecinos también reportaron que algunos heridos fueron evacuados en vehículos de serenazgo y otros trasladados por sus familiares.

Sin embargo, las primeras versiones sobre posibles víctimas mortales no pudieron ser corroboradas. Los testigos señalaron que un joven habría sido trasladado en estado crítico, aunque no existía información oficial que confirmara su fallecimiento.

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Un automóvil con la carrocería deformada permanece en una vía de Jicamarca tras el choque múltiple provocado por un camión de carga. (Composición: Infobae Perú)

Heridos fueron trasladados tras el accidente en Jicamarca

La atención de los afectados también generó preocupación entre quienes permanecían en la zona. Según un testimonio difundido por La Voz de Ate, algunos heridos que viajaban en las mototaxis todavía esperaban atención médica, mientras sus familiares intentaban conseguir la documentación necesaria para activar la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El testigo señaló que los ocupantes del automóvil fueron trasladados a una clínica particular, mientras que las personas heridas que viajaban en las motocicletas afrontaban dificultades para acceder a la atención. No obstante, esta versión sobre los presuntos problemas de cobertura no contó con una confirmación oficial hasta el cierre de la nota.

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Efectivos policiales y personal de serenazgo llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Una mototaxi destruida permanece en una calle de Jicamarca luego del choque múltiple provocado por un camión de carga. (Composición: Infobae Perú)

¿A qué números llamar ante un accidente de tránsito en Perú?

Ante un accidente de tránsito, los ciudadanos pueden comunicarse con las líneas gratuitas de emergencia disponibles en el país para solicitar apoyo policial, atención médica o asistencia de rescate.

Estos son los principales números de emergencia:

105 - Policía Nacional del Perú: permite reportar accidentes y solicitar la intervención de los agentes.

110 - Policía de Carreteras: atiende emergencias en carreteras y vías nacionales.

116 - Bomberos: brinda asistencia en rescates, incendios y otras situaciones de emergencia.

106 - SAMU: permite solicitar ambulancias y atención médica prehospitalaria para personas heridas.

Estas líneas permiten activar la respuesta de los servicios de emergencia ante siniestros viales y otras situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.