El pequeño Lucas Mamani, quien debuta en el cine como Coquito, desfiló junto al director Eduardo Guillot y Luis José Ocampo, que interpreta a Everardo Zapata Santillana, en la alfombra roja.

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‘Coquito, la película’ tuvo su avant première en Arequipa con la presencia de Everardo Zapata Santillana, creador del histórico libro escolar, el director Eduardo Guillot y parte del elenco. La función se realizó en Cinemark Mall Aventura, como antesala del estreno nacional previsto para el 26 de noviembre.

La producción peruana lleva a la pantalla la historia del educador arequipeño detrás de uno de los materiales de enseñanza de lectura y escritura más difundidos en el país. La película aborda los años iniciales de Zapata Santillana y las experiencias que dieron origen al método “Coquito”.

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La presentación reunió a espectadores, integrantes del equipo técnico y actores que participaron en el largometraje. El evento incluyó una alfombra roja y una proyección compartida con el maestro, quien asistió a la función junto con los protagonistas de la cinta.

El reparto llegó en los autos clásicos utilizados durante el rodaje

El director Eduardo Guillot y los actores llegaron a la alfombra roja en vehículos de época empleados durante el rodaje. La decisión buscó reproducir parte del contexto temporal en el que transcurre la historia y llamó la atención del público que se concentró en los exteriores del complejo cinematográfico.

Entre los asistentes estuvieron Luis José Ocampo, quien interpreta a Everardo Zapata Santillana; el niño Lucas Mamani, encargado de dar vida a Coquito; Martha Rebaza, Roberto Palacios, Edgar Guido Calderón, Luciano Basurco y Aldo Jesús Barrientos.

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También participaron Elisa Costa, quien interpreta a Lucía, y la primera actriz Liliana Alegría, que asume el papel de Ofelia, la abuela del protagonista. El elenco incluye a intérpretes arequipeños que participaron en la reconstrucción del entorno social y familiar de la historia.

La historia detrás de “Coquito” llegará al cine con una película filmada en Arequipa

La avant première se desarrolló en Arequipa, ciudad vinculada a la vida del maestro Zapata Santillana y a la producción de la película. La región fue uno de los escenarios elegidos para el rodaje, junto con Punta de Bombón, en la provincia de Islay.

Everardo Zapata pidió que se realice una segunda parte

Después de la función, Everardo Zapata Santillana compartió unas palabras con los asistentes. El educador se refirió a la posibilidad de que la historia tenga continuidad en una nueva producción.

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“Yo les rogaría que preparen, no sé en cuánto tiempo, una segunda parte de la película”, expresó Zapata Santillana ante los aplausos de los asistentes.

Everardo Zapata Santillana asistió a la avant première de “Coquito, la película” en Arequipa y pidió una segunda parte de la producción.

El maestro es reconocido por la creación de “Coquito”, libro publicado por primera vez en 1955 y utilizado por varias generaciones de estudiantes en el Perú y otros países de América Latina. Su propuesta se convirtió en una herramienta para el aprendizaje de las primeras letras y quedó asociada a la enseñanza escolar de lectura y escritura.

La película se concentra en la historia personal del educador y en las circunstancias que lo llevaron a desarrollar su método. La trama sitúa al personaje en una época en la que el analfabetismo afectaba a una parte amplia de la población peruana.

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Lucas Mamani debuta en el cine como el personaje de Coquito

Uno de los protagonistas de la producción es Lucas Mamani, niño de 10 años nacido en Huaranguillo, en la campiña del distrito arequipeño de Sachaca. El menor realiza su debut cinematográfico con el personaje que da nombre a la película.

Mamani comparte escenas con Luis José Ocampo, quien interpreta al maestro Zapata Santillana. La propuesta reúne a actores de diferentes trayectorias, con una participación importante de artistas locales.

El rodaje en escenarios de Arequipa y Punta de Bombón aporta referencias geográficas vinculadas con el recorrido del educador. Según los datos difundidos sobre la producción, Punta de Bombón fue uno de los lugares donde Zapata Santillana trabajó como docente antes de desarrollar el método que lo hizo conocido.

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La cinta busca recuperar esa etapa y convertirla en una historia dirigida a un público familiar. El proyecto se apoya en el reconocimiento que mantiene “Coquito” entre padres, docentes y exalumnos que utilizaron el libro durante sus primeros años de formación escolar.

Lucas Mamani, el niño arequipeño que interpretará a Coquito en la nueva película peruana

La película tendrá una avant première en Lima antes del estreno nacional

Tras la función en Arequipa, “Coquito, la película” tendrá una nueva avant première en Lima el miércoles 25 de noviembre. El estreno comercial está previsto para el jueves 26 de noviembre en salas de cine de todo el Perú.

La producción llegará a las carteleras pocos días después de la presentación en la Ciudad Blanca, donde el reparto compartió con el maestro Everardo Zapata Santillana la primera exhibición pública de la cinta.

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El recorrido promocional de la película continuará en Lima, antes de su ingreso a los cines del país. La fecha de estreno permitirá al público conocer una versión cinematográfica de la historia de Zapata Santillana y del origen del método “Coquito”.

El reparto llegó a la presentación en autos clásicos utilizados durante el rodaje realizado en Arequipa y Punta de Bombón.