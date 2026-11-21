Keiko Fujimori concluyó su participación en la cumbre de APEC 2026 con compromisos de cooperación por 46,5 millones de dólares. (GREG BAKER/Pool via REUTERS)

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, cerró su participación en la cumbre de APEC 2026 en Shenzhen con compromisos de cooperación por USD 46,5 millones, un acuerdo de libre comercio con Tailandia y una agenda de reuniones enfocada en inversiones, seguridad y apertura de mercados.

Entre el 17 y el 19 de noviembre, Fujimori mantuvo encuentros con mandatarios, representantes de organismos internacionales y empresarios durante la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en China.

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China comprometió recursos para atender El Niño y reforzar la seguridad

La agenda comenzó el 17 de noviembre con una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. Según informó el Ejecutivo peruano, el Gobierno de China ofreció USD 22,5 millones para responder a los efectos del fenómeno El Niño: USD 15 millones no reembolsables y otros USD 7,5 millones en 68 unidades de maquinaria pesada.

El Gobierno peruano implementará un centro inteligente de monitoreo de seguridad ciudadana financiado con recursos de China. (REUTERS/Florence Lo)

Un día después, tras una visita al Centro de Comando del distrito de Longgang, en Shenzhen, la mandataria anunció USD 22 millones adicionales para un centro de monitoreo inteligente de seguridad ciudadana. Fujimori indicó que la infraestructura busca integrar alertas y mejorar la atención de los servicios públicos.

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La agenda del 17 de noviembre también incluyó una reunión con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape. Ambos abordaron la posibilidad de un convenio de cooperación técnica sobre asuntos oceánicos, cambio climático y cultivo de papa.

Reuniones con Vietnam, Chile, Brunéi y Singapur buscaron ampliar mercados

El 18 de noviembre, Fujimori se reunió con el presidente de Vietnam, To Lam, para plantear una mayor apertura a los productos agroindustriales y pesqueros peruanos. Con el presidente de Chile, José Antonio Kast, trató la lucha contra el crimen organizado transnacional y la realización del V Gabinete Binacional en 2027.

Los mandatarios de las economías de APEC, entre ellos la presidenta Fujimori, posan para la fotografía oficial frente a un panel con la vista urbana de Shenzhen.

La presidenta también dialogó con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, sobre certificaciones halal y proyectos portuarios. Más tarde, conversó con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, acerca de gobierno digital y zonas económicas especiales.

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Por la noche, en un encuentro con empresarios de Estados Unidos organizado por ComexPerú y la US-APEC Business Coalition, la mandataria presentó los indicadores macroeconómicos del país. El Ejecutivo fijó como objetivo captar USD 40.000 millones en inversiones mineras durante los próximos cinco años y promover al Perú como plataforma de acceso a los mercados de América del Sur.

Perú y Tailandia suscribieron un acuerdo de libre comercio

El 19 de noviembre, los ministros de Comercio de Perú y Tailandia firmaron un Acuerdo de Libre Comercio en presencia de Fujimori y del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyectó que el pacto eleve del 66 % al 94 % el acceso preferencial del universo arancelario peruano a un mercado de más de 72 millones de consumidores.

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Ese mismo día, la presidenta sostuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, centrada en la responsabilidad fiscal. Además, conversó informalmente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, luego de la reanudación de las relaciones diplomáticas en agosto.

Delegaciones encabezadas por el presidente chino Xi Jinping y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asisten a una reunión bilateral en el marco de la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La agenda se completó con encuentros con el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., para impulsar las exportaciones agrícolas y cárnicas. Al concluir su participación, Fujimori informó una contribución de USD 2 millones de Corea del Sur.

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Una analista valoró la búsqueda de mercados, pero advirtió riesgos por el sistema de monitoreo

La analista internacionalista Berit Knudsen consideró, en Canal N, positiva la participación de Fujimori en APEC, en particular por el diálogo con México y la búsqueda de nuevos destinos comerciales. Señaló que la estrategia apunta a reducir la concentración de los intercambios con China, país que representa el 37 % del comercio peruano.

No obstante, Knudsen expresó reparos sobre la donación china destinada al sistema de monitoreo ciudadano. La especialista advirtió posibles riesgos vinculados con el manejo y el control de la información.