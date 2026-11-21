Las inquietudes de jóvenes y representantes de la sociedad civil serán incorporadas en los temas que abordarán los postulantes durante las exposiciones - Créditos: JNE.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya definió las fechas para los debates que protagonizarán los candidatos que disputarán la Segunda Elección Regional 2026. Los encuentros se desarrollarán entre el martes 24 de noviembre y el martes 1 de diciembre en las 15 regiones que acudirán a las urnas nuevamente, luego de que ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador consiguiera al menos el 30 % de los votos válidos en los comicios del pasado 4 de octubre.

En total, 30 candidatos a gobernadores regionales participarán en estas jornadas, en las que tendrán la oportunidad de presentar sus principales propuestas para el periodo 2027-2030. El objetivo es que los electores conozcan las alternativas que competirán en sus respectivas jurisdicciones antes de acudir a las urnas y puedan evaluar sus planes de trabajo.

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¿Cuándo serán los debates de la segunda vuelta regional?

El cronograma comenzará este martes 24 de noviembre en Moquegua. Dos días después, el jueves 26, será el turno de Tacna y Junín. La programación continuará el viernes 27 con los encuentros correspondientes a Tumbes, Loreto y Lima Región.

Durante el fin de semana también se desarrollarán actividades en distintas circunscripciones. El sábado 28 de noviembre se realizarán los debates en Amazonas y Cajamarca, mientras que el domingo 29 tendrán lugar en Arequipa y Puno.

La última etapa se concentrará en los primeros días de diciembre. El lunes 30 de noviembre se llevarán a cabo las jornadas en Áncash, La Libertad y Pasco. Finalmente, el martes 1 de diciembre, Piura y Lambayeque cerrarán el calendario establecido por el organismo electoral.

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Los debates se transmitirán por televisión abierta regional, plataformas de streaming, la página web Voto Informado y las redes sociales del JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se podrán ver los encuentros?

Los ciudadanos podrán seguir las exposiciones mediante diferentes plataformas. El JNE informó que las jornadas serán transmitidas en vivo por la señal de televisión abierta de cada región, además de plataformas de streaming, la página web Voto Informado y las redes sociales institucionales.

De esta manera, los electores tendrán acceso a las intervenciones de los postulantes y podrán conocer sus planteamientos antes de la jornada electoral. La difusión busca facilitar que la ciudadanía compare las propuestas de quienes aspiran a dirigir los gobiernos regionales durante los próximos cuatro años.

¿Cómo se organizaron los debates?

Antes de establecer la dinámica de cada encuentro, el JNE instaló mesas de negociación con representantes de las organizaciones políticas participantes. En estas reuniones se acordaron las reglas, los bloques temáticos y otros aspectos relacionados con el desarrollo de las exposiciones.

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El JNE programó los debates de la segunda vuelta regional entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en las 15 regiones que volverán a las urnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de intervención de los postulantes será determinado mediante sorteo público, con el propósito de establecer una participación organizada y bajo condiciones previamente acordadas entre las agrupaciones que intervienen en esta etapa del proceso.

Además, la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) recogió las inquietudes y prioridades planteadas por jóvenes y representantes de la sociedad civil de cada jurisdicción. Esta información será incorporada en los temas que se abordarán durante los encuentros.

¿Cuándo será la segunda vuelta regional?

La Segunda Elección Regional 2026 se realizará el domingo 6 de diciembre. La jornada electoral está programada desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m. y permitirá definir a las autoridades que asumirán la conducción de las regiones involucradas durante el periodo 2027-2030.

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Más de 12,4 millones de peruanos están convocados a participar en esta elección. La segunda vuelta únicamente se desarrollará en las jurisdicciones donde ninguna fórmula de gobernador y vicegobernador alcanzó el mínimo requerido de 30 % de los votos válidos en la primera votación.

Los debates previos constituyen, así, una etapa clave para que los ciudadanos conozcan las propuestas de los 30 postulantes y lleguen a la votación con mayores elementos para decidir entre las dos fórmulas que competirán en cada región.