Don Omar evalúa abrir nuevas fechas en Latinoamérica tras agotar entradas para su gira 2027

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Don Omar anunció que busca ampliar su gira latinoamericana de 2027 después de que varias de sus fechas agotaran entradas durante las primeras horas de venta. El cantante puertorriqueño agradeció la respuesta de sus seguidores y aseguró que iniciará conversaciones con los promotores para sumar presentaciones en distintas ciudades.

William Omar Landrón Rivera, conocido como Don Omar, realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales luego de que las localidades para varios conciertos de The Last King World Tour Latam 2027 se agotaran el jueves 19 de noviembre.

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El artista confirmó que recibió pedidos de nuevas funciones en casi todas las ciudades anunciadas. Entre las paradas que registraron alta demanda figuran Lima, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Cali, Medellín, Ciudad de Guatemala y San Salvador.

“Hoy es un día muy especial. A toda mi gente de Latinoamérica, gracias”, manifestó el intérprete durante su conexión con los seguidores. La preventa de la gira comenzó el jueves y la respuesta del público obligó a su equipo a evaluar cambios en el itinerario inicial.

Don Omar prometió novedades sobre posibles fechas adicionales

El cantante señaló que la venta de entradas superó sus expectativas. Por ello, se comprometió a dialogar con los responsables de la producción de cada país para conocer la viabilidad de abrir nuevos conciertos.

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“Me están pidiendo que abramos nuevas fechas en casi todas las ciudades”, afirmó Don Omar. El artista explicó que la decisión dependerá de los acuerdos con los promotores y de la disponibilidad dentro de su calendario de actividades.

Don Omar agotó boletería en Bogotá, Cali y Medellín en cuestión de horas, por lo que sumó fecha en la capital antioqueña, y adelantó que haría lo mismo en las otras dos ciudades (@donomar/IG)

“Yo les prometo que, en recompensa y por el respeto que tengo a lo que ustedes hicieron el día de hoy, me regreso a hablar con todos esos promotores y a buscar la forma de que en los próximos siete días pueda tener más información de las nuevas fechas que vamos a estar abriendo para ustedes”, añadió.

El mensaje generó reacciones entre usuarios de varios países que no lograron adquirir boletos. En el caso peruano, numerosos seguidores solicitaron una segunda presentación en Lima y cuestionaron la reventa de entradas en plataformas no oficiales.

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“Perú, nueva fecha”, “máximo dos entradas por persona” y “no compren a revendedores” fueron algunos de los mensajes publicados por los fanáticos en la transmisión del cantante.

Lima agotó las entradas para el concierto del 28 de octubre de 2027

En Perú, Don Omar tiene programada una presentación el jueves 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional de Lima. El espectáculo forma parte de la gira con la que el artista regresará a los escenarios latinoamericanos.

Las entradas salieron a la venta el 19 de noviembre a través de Teleticket, con una etapa de preventa para clientes de Interbank. Horas después, el cantante difundió un afiche de la gira con la etiqueta “sold out” y celebró la respuesta de sus seguidores peruanos.

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Ubicación de las zonas para ver a Don Omar. Captura de Teleticket

“¡Perú, esto se prendió!”, escribió el intérprete en sus redes sociales. “Lima acaba de confirmar que aquí todavía queda mucho reguetón por bailar”, agregó en su mensaje dirigido al público local.

Hasta ahora, no existe una segunda fecha confirmada para Lima. La eventual ampliación dependerá de la negociación con la producción local y de la agenda que el artista pueda habilitar en octubre de 2027.

El concierto en el Estadio Nacional está previsto para las 21:00 horas. La gira contempla un recorrido por países de Sudamérica, Centroamérica y México, con fechas concentradas entre octubre y noviembre del próximo año.

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Medellín y Ciudad de México ya recibieron nuevas funciones

La respuesta de Don Omar ya tuvo consecuencias concretas en algunos mercados. En Medellín, Colombia, se confirmó una segunda presentación para el 6 de noviembre de 2027, un día antes de la función originalmente anunciada para el 7 de noviembre.

En Ciudad de México, el equipo del artista también abrió una nueva fecha para el 12 de noviembre de 2027, luego de que se agotaran las entradas para el concierto inicial programado para el 14 de noviembre.

Don Omar volverá a Lima el 28 de octubre de 2027 para presentarse en el Estadio Nacional

El itinerario incluye, entre otras ciudades, Asunción, Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Managua y Ciudad de Panamá.

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La gira marca el retorno del cantante a varios escenarios de la región, donde interpretará temas como “Danza Kuduro”, “Dile”, “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Salió el Sol” y “Virtual Diva”.

Fans esperan anuncios oficiales y advierten sobre la reventa

El anuncio de posibles nuevas fechas abrió expectativas entre quienes quedaron fuera de la primera venta. Algunos seguidores compartieron en redes sociales capturas de las filas virtuales y expresaron su frustración por no haber logrado completar la compra antes de que se agotaran las localidades.

La alta demanda también motivó llamados a evitar la adquisición de entradas mediante revendedores. En el caso de Lima, la venta oficial está vinculada a Teleticket y a las comunicaciones que emitan el artista y la organización del evento.

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El cantante Don Omar regresa a Perú.