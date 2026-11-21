Hoy, sábado 21 de noviembre, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima chocará con FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana, Universitario de Deportes se medirá con Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de vóley, y mucho más.
Los ‘blanquiazules’ recibirán al cuadro cajamarquino en Matute mientras esperan su rival en la final de la Liga 1. La otra cara de la moneda son los ‘cajachos’ porque tienen que obtener el milagro para evitar el inminente descenso.
PUBLICIDAD
Por otro lado, el mundo futbolero estará paralizado por el cotejo entre los ‘xeneizes’ y el ‘galo’ en Barranquilla. Ambos lucharán para quedarse con el trofeo del torneo nacional. Boca Juniors se ganó su pase a la final tras remontar ante Vasco da Gama, mientras que Mineiro hizo lo suyo frente Montevideo City Torque.
Los dos equipos volverán a enfrentarse después de cinco años. En su antecedente más reciente, el cuadro brasileño eliminó a los ‘xeneizes’ por penales en los octavos de final de la Libertadores.
Partido de Liga 1
- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partido de Copa Sudamericana
-Boca Juniors vs Atlético Mineiro (17:30 horas / estadio Metropolitano Roberto Meléndez / ESPN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+)
Partidos de Liga Peruana de vóley
-Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
-Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
-Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Partidos de Premier League
-Manchester City vs Fulham (07:30 horas / Disney+)
-Aston Villa vs Sunderland (10:00 horas / Disney+)
-Bournemouth vs Nottingham Forest (10:00 horas / Disney+)
-Chelsea vs Leeds United (10:00 horas / Disney+)
-Coventry vs Crystal Palace (10:00 horas / Disney+)
-Tottenham vs Ipswich (10:00 horas / Disney+)
-Newcastle vs Arsenal (12:30 horas / Disney+)
Partidos de LaLiga
-Alavés vs Deportivo de A Coruña (08:00 horas / Disney+)
-Rayo Vallecano vs Valencia (10:15 horas / DSports, DGO y DAZN)
-Sevilla vs Real Betis (12:30 horas / DSports, DGO y DAZN)
-Real Madrid vs Celta de Vigo (15:00 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
-Bayer Leverkusen vs Padeborn (09:30 horas / Disney+)
-Borussia M’gladbach vs Borussia Dortmund (09:30 horas / Disney+)
-Eintracht Fráncfort vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+)
-Elverberg vs Friburgo (09:30 horas / Disney+)
-Union Berlin vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+)
-Schalke 04 vs Stuttgart (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
-Como vs Cagliari (09:00 horas / Disney+)
-Lazio vs Lecce (09:00 horas / Disney+)
-Parma vs Roma (12:00 horas / Disney+)
-Nápoles vs Torino (14:45 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
-Niza vs PSG (11:15 horas / Disney+)
-Estrasburgo vs Brest (14:45 horas / Disney+)
-Lens vs Toulouse (14:45 horas / Disney+)
-Lille vs Lyon (14:45 horas / Disney+)
-Mónaco vs Auxerre (14:45 horas / Disney+)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD