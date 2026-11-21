Rey Tony y Helabusador, conocidos como Los Titis, llegarán al Perú tras ganar el Premio HEAT 2026 por “Dichavate”.

Guardar

Rey Tony y Helabusador, conocidos como Los Titis, llegarán al Perú para una gira que incluirá presentaciones en Cusco, Lima y Trujillo entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. El dúo cubano de reparto arribará después de que “Dichavate”, tema que interpreta junto a Ya Ice Dilan, obtuviera un premio a Mejor Canción Viral.

Los artistas se presentaron en la ceremonia de los Premios HEAT, realizada en México, donde interpretaron “Dichavate” en el escenario principal. La canción se impuso en una categoría que reunió temas de distintos géneros y artistas latinoamericanos.

PUBLICIDAD

La visita a Perú coincide con un periodo de expansión del reparto cubano en plataformas digitales y radios de la región. Rey Tony y Helabusador llegarán con un repertorio que incluye “Tienes”, “Sin pena”, “Lonly”, “Pa’ que escondernos” y “La difícil”.

“Perú, estamos contando los días para ponerlos a gozar con todos nuestros temas. Agradecemos el apoyo infinito hacia nuestra música”, manifestaron los artistas en un mensaje difundido antes de su gira.

“Dichavate” alcanzó el primer lugar en Perú y Ecuador

La canción “Dichavate”, interpretada por Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador, se convirtió en una de las producciones más difundidas del reparto cubano durante 2026. El tema alcanzó el primer lugar en las listas Billboard Peru Songs y Ecuador Songs.

PUBLICIDAD

Según Billboard, fue la primera canción de reparto que llegó a la cima de un ranking de la publicación. El sencillo ocupó el número uno en Perú en marzo y también lideró la lista de Ecuador. Además, tuvo presencia en rankings de Bolivia, España, Chile y Colombia.

“Dichavate”, colaboración con Ya Ice Dilan, alcanzó el primer lugar en Billboard Peru Songs y Ecuador Songs.

El tema combina elementos de la música urbana cubana con sonidos asociados a la timba, la rumba y el son. La producción contó con DJ Honda y logró una amplia circulación en redes sociales, donde usuarios de distintos países utilizaron el audio en videos y retos.

La canción también ganó el Premio HEAT a Mejor Canción Viral. El reconocimiento fue entregado a “Dichavate”, cuyos créditos incluyen a Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

PUBLICIDAD

Durante la ceremonia, el dúo cubano interpretó el tema ante el público de los Premios HEAT. La participación marcó una de las apariciones del reparto cubano en el escenario central de la gala.

Los Titis preparan seis fechas en Perú

La gira de Los Titis comenzará el viernes 28 de noviembre en Cusco. Al día siguiente, el dúo se presentará en Choza, en el distrito limeño de Los Olivos. El recorrido continuará el 5 de diciembre en Meneo, ubicado en Santa Clara. Para el 6 de diciembre, la productora 4J Events anunció dos actuaciones: una en Cardano y otra en la discoteca La Industria.

El 7 de diciembre, Rey Tony y Helabusador tendrán una presentación en el Círculo Militar. La última fecha confirmada será el 8 de diciembre en Trujillo. “Vamos a brindar un show renovado con muchas sorpresas y, sobre todo, con mucha energía en el escenario”, señalaron los músicos. También atribuyeron la recepción de “Dichavate” a un paso para la consolidación del reparto fuera de Cuba.

PUBLICIDAD

El reparto es un género urbano surgido en Cuba que incorpora influencias de la timba, el reguetón, la rumba y otros ritmos populares de la isla. En los últimos años, el estilo amplió su circulación fuera del país a partir de plataformas digitales y de la difusión entre comunidades migrantes.

Rey Tony y Helabusador forman parte de una generación de artistas vinculados a esta escena. “Dichavate” les permitió alcanzar una audiencia más amplia en América Latina y conseguir presencia en listas musicales de distintos mercados.

El sencillo superó los 170 millones de visualizaciones en YouTube, de acuerdo con información difundida por medios internacionales sobre el avance del reparto durante 2026. La cifra refleja la dimensión digital del tema, que se volvió parte de los contenidos virales del año.

PUBLICIDAD

El crecimiento de la canción también llevó a que artistas como Maluma, Ryan Castro, Bad Gyal y Greeicy compartieran o comentaran el fenómeno en redes sociales, según una reseña publicada por Billboard.

El dúo cubano de reparto realizará presentaciones en Cusco, Lima y Trujillo entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre.