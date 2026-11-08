Perú Deportes

Felipe Chávez volvió a ser protagonista en Alemania: dio una asistencia en el triunfo del FC Magdeburg por 2. Bundesliga

El futbolista de 19 años ingresó para el segundo tiempo y tuvo una intervención decisiva en una victoria que mantiene a su equipo en los primeros puestos del ascenso alemán

El volante peruano sumó un nuevo pase gol con su equipo y destacó en la victoria ante St. Pauli. (Video: Bundesliga)
Guardar

Felipe Chávez continúa sumando buenas actuaciones en el fútbol alemán. El volante peruano registró una nueva asistencia con FC Magdeburg en la categórica goleada por 4-1 ante St. Pauli por la fecha 11 de la 2. Bundesliga. El mediocampista nacional ingresó en el entretiempo y necesitó apenas tres minutos para participar directamente en uno de los goles de su equipo.

‘Pippo’, como se le conoce, tuvo una intervención importante en el inicio del segundo tiempo. A los 48 minutos, Chávez recibió el balón y envió un centro al área que encontró a Anselmo García MacNulty. El defensor conectó la pelota y amplió la ventaja para el conjunto local, que pasó a ganar 2-0 en el marcador.

PUBLICIDAD

La acción volvió a poner en evidencia la capacidad del peruano para generar peligro por las bandas y aportar en el último tramo de la cancha. Aunque comenzó el compromiso en el banco de suplentes, aprovechó los minutos que recibió para hacerse presente en el marcador y contribuir a una victoria contundente.

Felipe Chávez alcanzó su tercera asistencia con FC Magdeburg

La participación ante St. Pauli significó la tercera asistencia de Felipe Chávez en la presente temporada con FC Magdeburg. El mediocampista sigue acumulando números importantes en su primera etapa con el equipo alemán, donde busca ganarse un lugar y consolidarse dentro de la consideración del comando técnico encabezado por Petrik Sander.

PUBLICIDAD

Felipe Chávez registró una nueva asistencia con FC Magdeburg en la categórica goleada por 4-1 ante St. Pauli.
Felipe Chávez registró una nueva asistencia con FC Magdeburg en la categórica goleada por 4-1 ante St. Pauli.

Su ingreso en el descanso fue determinante para que pudiera dejar su sello en el compromiso. Apenas tres minutos después de entrar al campo, ejecutó el centro preciso que terminó en el tanto de García MacNulty. De esta manera, volvió a demostrar que puede ser una alternativa para darle profundidad y desequilibrio al ataque de su equipo.

Para el futbolista peruano, cada oportunidad representa un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol europeo. Con 19 años, continúa sumando experiencia en una competición exigente y busca aprovechar sus intervenciones para tener mayor continuidad en las próximas jornadas.

FC Magdeburg goleó a St. Pauli y se mantiene en la pelea

FC Magdeburg tuvo una destacada presentación frente a St. Pauli y consiguió una victoria por 4-1 que le permitió fortalecer su posición en la clasificación de la segunda división alemana. El equipo local abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Mateusz Zukowski y amplió la diferencia apenas comenzó el complemento, precisamente en la jugada en la que participó Felipe Chávez.

Aunque St. Pauli consiguió descontar y darle algo de suspenso al encuentro, el elenco del volante peruano volvió a imponer condiciones en el tramo final. Herbert Bockhorn y Roko Šimić anotaron en los últimos minutos para establecer el resultado definitivo y sellar una goleada ante su público.

Compañeros de Felipe Chávez, de dorsal 11, lo felicitan por su asistencia.
Compañeros de Felipe Chávez, de dorsal 11, lo felicitan por su asistencia. Crédito: FC Magdeburg

Con este resultado, FC Magdeburg se consolida en el cuarto lugar de la 2. Bundesliga y continúa en la lucha por acercarse a los puestos de ascenso a la máxima categoría. El triunfo también representa una buena noticia para Felipe Chávez, quien pudo sumar una nueva contribución ofensiva en una jornada favorable para su equipo.

El peruano tendrá ahora el desafío de mantener este rendimiento y buscar más oportunidades en el once titular. Su tercera asistencia de la temporada representa otro aporte en su proceso de crecimiento en Alemania, donde apunta a convertirse en una pieza cada vez más importante para FC Magdeburg.

Temas Relacionados

Felipe ChávezFC Magdeburgperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Se juega el primer set. Las ‘íntimas’ buscan imponerse ante las ‘guerreras’ en un duelo clave. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

La jornada avanza con resultados inesperados que comienzan a mover la clasificación y generan cambios en la lucha por los primeros lugares. Revisa todos los detalles

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada reunirá cotejos de la Liga 1, LaLiga y la Premier League y otros campeonatos. Además, jugadores peruanos tendrían actividad en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima se metió a la final del Clausura de la Liga Femenina 2026: derrotó a Sporting Cristal por 1-0 en Matute

El encuentro exigió al máximo a ambos planteles. La disputa por la pelota, las dificultades para generar ocasiones y las tarjetas rojas marcaron una semifinal que se resolvió por un detalle en el área

Alianza Lima se metió a la final del Clausura de la Liga Femenina 2026: derrotó a Sporting Cristal por 1-0 en Matute

Fernando Gaibor tras empate de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas: “No importa quién nos toque en la final”

El volante ecuatoriano valoró el punto obtenido en Andahuaylas y destacó el invicto del equipo blanquiazul en canchas de altura, aunque lamentó el gol de la igualdad sobre el final del partido correspondiente al Torneo Clausura

Fernando Gaibor tras empate de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas: “No importa quién nos toque en la final”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

López Aliaga amenaza al jefe del JNE: “Usted va a terminar en la cárcel, me voy a encargar de perseguirlo”

López Aliaga despotrica contra el ministro de Trabajo: “Es indecente (...) me dan asco los políticos como usted”

¿Disputa en Juntos por el Perú? Diputado Marlon Aguirre denuncia bloqueo de siete proyectos por parte de Ernesto Zunini

Gobierno designa a Rodríguez Mackay, excanciller de Pedro Castillo, como embajador del Perú en Marruecos

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

ENTRETENIMIENTO

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

Clausura del Estadio San Marcos sin fecha de reapertura: The Strokes, Agua Marina, Maná y Robbie Williams, los conciertos en riesgo

Alondra García Miró no descartó su regreso a 'Combate' al ser captada en ATV: "Vamos a ver qué cuentan los chicos"

Ana Siucho sorprende con su nueva figura tras separarse de Edison Flores

Ángelo Fukuy, Lucho Cuéllar, John Kelvin y más artistas se reúnen en ‘Voces de la Cumbia’: fecha, lugar y entradas

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 4 de fase 1

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 4 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 8 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima se metió a la final del Clausura de la Liga Femenina 2026: derrotó a Sporting Cristal por 1-0 en Matute