Felipe Chávez volvió a ser protagonista en Alemania: dio una asistencia en el triunfo del FC Magdeburg por 2. Bundesliga

El volante peruano sumó un nuevo pase gol con su equipo y destacó en la victoria ante St. Pauli. (Video: Bundesliga)

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Felipe Chávez continúa sumando buenas actuaciones en el fútbol alemán. El volante peruano registró una nueva asistencia con FC Magdeburg en la categórica goleada por 4-1 ante St. Pauli por la fecha 11 de la 2. Bundesliga. El mediocampista nacional ingresó en el entretiempo y necesitó apenas tres minutos para participar directamente en uno de los goles de su equipo.

‘Pippo’, como se le conoce, tuvo una intervención importante en el inicio del segundo tiempo. A los 48 minutos, Chávez recibió el balón y envió un centro al área que encontró a Anselmo García MacNulty. El defensor conectó la pelota y amplió la ventaja para el conjunto local, que pasó a ganar 2-0 en el marcador.

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La acción volvió a poner en evidencia la capacidad del peruano para generar peligro por las bandas y aportar en el último tramo de la cancha. Aunque comenzó el compromiso en el banco de suplentes, aprovechó los minutos que recibió para hacerse presente en el marcador y contribuir a una victoria contundente.

Felipe Chávez alcanzó su tercera asistencia con FC Magdeburg

La participación ante St. Pauli significó la tercera asistencia de Felipe Chávez en la presente temporada con FC Magdeburg. El mediocampista sigue acumulando números importantes en su primera etapa con el equipo alemán, donde busca ganarse un lugar y consolidarse dentro de la consideración del comando técnico encabezado por Petrik Sander.

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Felipe Chávez registró una nueva asistencia con FC Magdeburg en la categórica goleada por 4-1 ante St. Pauli.

Su ingreso en el descanso fue determinante para que pudiera dejar su sello en el compromiso. Apenas tres minutos después de entrar al campo, ejecutó el centro preciso que terminó en el tanto de García MacNulty. De esta manera, volvió a demostrar que puede ser una alternativa para darle profundidad y desequilibrio al ataque de su equipo.

Para el futbolista peruano, cada oportunidad representa un paso importante en su proceso de adaptación al fútbol europeo. Con 19 años, continúa sumando experiencia en una competición exigente y busca aprovechar sus intervenciones para tener mayor continuidad en las próximas jornadas.

FC Magdeburg goleó a St. Pauli y se mantiene en la pelea

FC Magdeburg tuvo una destacada presentación frente a St. Pauli y consiguió una victoria por 4-1 que le permitió fortalecer su posición en la clasificación de la segunda división alemana. El equipo local abrió el marcador en el primer tiempo con un golazo de Mateusz Zukowski y amplió la diferencia apenas comenzó el complemento, precisamente en la jugada en la que participó Felipe Chávez.

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Aunque St. Pauli consiguió descontar y darle algo de suspenso al encuentro, el elenco del volante peruano volvió a imponer condiciones en el tramo final. Herbert Bockhorn y Roko Šimić anotaron en los últimos minutos para establecer el resultado definitivo y sellar una goleada ante su público.

Compañeros de Felipe Chávez, de dorsal 11, lo felicitan por su asistencia. Crédito: FC Magdeburg

Con este resultado, FC Magdeburg se consolida en el cuarto lugar de la 2. Bundesliga y continúa en la lucha por acercarse a los puestos de ascenso a la máxima categoría. El triunfo también representa una buena noticia para Felipe Chávez, quien pudo sumar una nueva contribución ofensiva en una jornada favorable para su equipo.

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El peruano tendrá ahora el desafío de mantener este rendimiento y buscar más oportunidades en el once titular. Su tercera asistencia de la temporada representa otro aporte en su proceso de crecimiento en Alemania, donde apunta a convertirse en una pieza cada vez más importante para FC Magdeburg.