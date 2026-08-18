Felipe Chávez completa una pretemporada de ensueño con el Bayern Múnich: las estadísticas que ratifican su condición de prodigio

Felipe Chávez aprobó de manera sobresaliente su participación en la pretemporada abierta del FC Bayern. - Crédito: Bundesliga

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Felipe Chávez acaba de abrirse paso como los grandes: con autoridad, fuerza y convencimiento. Aquellas virtudes, impropias para un joven de 19 años, acaban de ser apreciadas en la reciente pretemporada del FC Bayern, donde demostró sus condiciones contra toda clase de oponentes. Aunque, definitivamente, lo que más ha cautivado ha sido su capacidad goleadora siendo un mediocentro.

En cuestión de pocas semanas, ‘Pippo’ ha presentado candidatura de futbolista marca Bundesliga. No es para menos. Con mucho descaro y atrevimiento se ha apuntado goles en partidos de preparación tanto en Alemania como en el extranjero. Su desempeño, además, no deja de generar comentarios positivos.

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Felipe Chávez, de 19 años, participó en la pretemporada abierta del FC Bayern, registrando goles y asistencias. - Crédito: Bundesliga

Ha sido tan clave como propicio la ausencia de los futbolistas mundialistas, aquellos que son los más connotados, para que el peruano Chávez ganase mucha pista con el DT Kompany, quien debe haber quedado fascinado por el despliegue físico, velocidad a campo abierto y visión goleadora del dueño de la dorsal ‘39’.

Lo hecho por el prometedor futbolista de la selección peruana, además, invita a que surja alguna reconsideración sobre su futuro, que si bien ha quedado resuelto todavía existen algunos entresijos, los cuales podrán esclarecerse antes de que arranque la nueva temporada del balompié alemán.

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El camino goleador de 'Pippo' en la pretemporada arrancó contra el modesto FC Rottach-Egern. | VIDEO: X

Ritmo pletórico de Chávez

‘Pippo’ Chávez ha culminado un ascenso meteórico justo en el momento más impensado. Volvió a Bayern Múnich después de una etapa fugaz y plomiza con FC Köln para integrar su bloque de reserva mientras se discutía en los despachos su porvenir. En esas, se le dio entrada a la pretemporada abierta, ante la falta de jugadores por periodo vacacional, y acabó revolucionando con un fútbol luminoso y estiloso.

Estrenó su casillero goleador con un doblete contra el modesto FC Rottach-Egern, al que tuvo a maltraer, además, con un combo de dos asistencias. Si bien el oponente no era un termómetro real para medir el nivel de cada uno de los jugadores, el peruano se tomó demasiado en serio el test y destacó ante la mirada atenta de Vincent Kompany.

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Felipe Chávez ha revolucionado al FC Bayern en la pretemporada. - Crédito: Patrick Mosquera

Producto de su buen hacer y ética de trabajo en los entrenamientos del plantel principal, se decidió que Chávez sea citado para la gira asiática junto a otros puntuales notables de la academia muniquesa. Aquel viaje sirvió para que el peruano mantuviera su ritmo goleador.

En su primera evaluación por Corea del Sur marcó una diana en el triunfo contra Jeju SK, recibiendo la valoración del CT ‘baváro’, quien lo reservó en el siguiente lance ante Aston Villa. De vuelta a Munchen, se empleó a Felipe en el envite de cierre de pretemporada frente al FC Heidenheim, al que batió con un golazo de tiro libre. Así, el futbolista prodigio completó 4 goles y 2 asistencias en 4 apariciones. Estadísticas brillantes.

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El jugador peruano marcó el 1-1 ante FC Heidenheim. Créditos: X.

Ofertas sobre la mesa

La dirigencia del FC Bayern evalúa la opción de una cesión temporal para Felipe Chávez con la finalidad de que el jugador sume experiencia en otro club. El plan apunta a que el futbolista peruano continúe su desarrollo fuera de Múnich tras su actuación en la pretemporada.

Chávez ha expresado que puede ser de utilidad para el equipo, tal como lo evidenció durante los encuentros preparatorios, aunque ha dejado claro que respetará la decisión que adopte la institución. El peruano se muestra dispuesto a aceptar la determinación del club.

Felipe Chávez mostró una actuación arrolladora contra el . - Crédito: FC Bayern

El rendimiento de ‘Pippo’ ha llamado la atención de equipos con tradición europea como Paderborn, Wolfsburg y Deportivo La Coruña.

Con 19 años, Felipe Chávez llega de una etapa poco destacada en el FC Koln, pero se le atribuyen las condiciones necesarias para encontrar un mejor destino. El entorno ve en una cesión una oportunidad para que el jugador consolide su carrera.

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