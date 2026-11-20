Un informe de ‘Magaly TV, La Firme’ mostró los cambios en las redes sociales de la modelo después de que el político no consiguiera ganar las elecciones en Cajamarca. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La derrota electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca habría marcado un nuevo capítulo en su relación con Sheyla Rojas. La exchica reality volvió a llamar la atención luego de que se conocieran algunos cambios en sus redes sociales que apuntarían a un posible distanciamiento del excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca. La modelo habría eliminado las fotografías y videos que compartía con el político, mientras que una serie de mensajes publicados en sus plataformas despertaron sospechas sobre el momento sentimental que atraviesa.

La situación fue expuesta durante la edición del jueves 19 de noviembre de ‘Magaly TV, La Firme’, espacio conducido por Magaly Medina. El programa presentó un informe sobre los recientes movimientos digitales de la exchica reality y mostró cómo habría cambiado la exposición pública de su romance con el político después de que este no consiguiera imponerse en las elecciones de Cajamarca.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue una publicación de Sheyla en la que dejó una frase que rápidamente despertó interpretaciones entre sus seguidores: “Lo que viene es mucho mejor”. Aunque la modelo no mencionó directamente a Joaquín Ramírez ni explicó a qué aspecto de su vida hacía referencia, el mensaje apareció en medio de los rumores sobre una posible ruptura sentimental.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

A ello se sumó otro comentario que compartió en sus redes sociales: “No es suerte”, una expresión que también fue relacionada con el nuevo escenario personal que estaría atravesando. Las publicaciones no incluyeron una explicación sobre su situación amorosa, pero su aparición coincidió con los cambios que el equipo periodístico de Magaly Medina identificó en sus perfiles digitales.

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La atención se centró especialmente en la eliminación de fotografías y videos que ambos habían compartido durante los últimos meses. Para los seguidores que habían acompañado públicamente el romance, la desaparición de esos recuerdos digitales representó una señal de que algo podría haber cambiado entre la modelo y el excandidato.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos había confirmado públicamente el fin de su relación. Por ello, los movimientos en redes sociales y las frases compartidas por Sheyla deben entenderse como indicios que alimentan las especulaciones, pero no como una confirmación de ruptura.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla Rojas habría eliminado fotografías con Joaquín Ramírez y dejó de seguirlo

Durante el informe presentado en ‘Magaly TV, La Firme’, el equipo de investigación mostró los cambios que se habrían producido en la cuenta de Instagram de Sheyla Rojas. Según lo expuesto en el espacio televisivo, la modelo habría retirado las fotografías y videos en los que aparecía junto a Joaquín Ramírez, dejando prácticamente sin referencias públicas a la relación que ambos habían mostrado durante los últimos meses.

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Otro detalle señalado en el reportaje fue que la exchica reality habría dejado de seguir al político en dicha plataforma. Este movimiento incrementó las sospechas sobre un posible distanciamiento, especialmente porque hasta hace poco ambos solían compartir momentos de su vida personal y demostrar públicamente la cercanía que mantenían.

El equipo periodístico también identificó que la última fotografía de ambos juntos habría sido publicada el 27 de octubre de 2026. Desde entonces, no se habrían registrado nuevas publicaciones de pareja en sus perfiles, un detalle que cobró mayor relevancia después de la derrota electoral de Ramírez.

La ausencia de nuevas imágenes no pasó inadvertida, pues la relación había tenido una exposición considerable desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente. Los viajes, las fotografías y las muestras de cariño habían permitido que sus seguidores conocieran distintos momentos de su romance.

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Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ahora, la eliminación de ese contenido habría cambiado el panorama. Mientras Sheyla ya no mostraría los recuerdos que compartía con el político, Joaquín Ramírez todavía conservaría en sus redes sociales las fotografías y videos junto a la modelo, según lo mostrado en el programa de Magaly Medina.

Esta diferencia en el manejo de sus plataformas también llamó la atención. Mientras la exchica reality habría optado por retirar las publicaciones, el excandidato todavía mantendría parte del contenido relacionado con su relación sentimental.

El equipo periodístico intentó comunicarse con Joaquín Ramírez para conocer su versión sobre estos cambios y preguntarle por el estado actual de su vínculo con Sheyla. Sin embargo, de acuerdo con el informe televisivo, no obtuvo respuesta del político.

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Tampoco se presentó una declaración de la modelo en la que confirmara que había decidido terminar la relación. Por ahora, las señales identificadas en sus redes sociales son las que han alimentado las versiones sobre un posible quiebre.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

El mensaje de Sheyla Rojas que despertó rumores sobre su vida sentimental

Además de los cambios en Instagram, Sheyla Rojas compartió mensajes en TikTok que también fueron comentados durante la emisión del programa. Una de las frases que más llamó la atención fue una reflexión sobre su personalidad y la manera en que enfrenta las dificultades.

“Puedo con todo, a mí lo único que me ha quedado grande en esta vida es controlar mi carácter”, escribió la modelo en una de sus publicaciones.

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Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

A esta publicación se sumaron las expresiones “No es suerte” y “Lo que viene es mucho mejor”, que despertaron comentarios entre sus seguidores. Esta última frase adquirió especial notoriedad porque fue interpretada como una posible referencia a una nueva etapa, aunque la exchica reality no ofreció mayores explicaciones.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: así comenzó su relación sentimental

El romance entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez comenzó a captar la atención pública en agosto de 2026, cuando ambos empezaron a aparecer juntos y a compartir distintos momentos de su vida personal. Aunque inicialmente evitaron confirmar abiertamente que mantenían una relación, las fotografías, las muestras de cariño y sus apariciones terminaron evidenciando la cercanía que existía entre ellos.

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La exchica reality, conocida por su participación en programas de entretenimiento como ‘Combate’, comenzó a ser vinculada sentimentalmente con el entonces candidato al Gobierno Regional de Cajamarca. Desde ese momento, sus seguidores estuvieron atentos a las publicaciones que ambos compartían y a las señales que permitían conocer cómo avanzaba su romance.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de Sheyla en Cajamarca. La modelo viajó en distintas oportunidades a la región para acompañar a Joaquín durante sus actividades políticas, demostrando públicamente su respaldo en una etapa importante de su carrera electoral.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

Estos desplazamientos también incrementaron la exposición de la relación, pues la presencia de la exchica reality junto al candidato generó comentarios en programas de espectáculos y plataformas digitales. Su vínculo sentimental terminó mezclándose con la campaña política, convirtiéndose en un tema de interés más allá de sus respectivos ámbitos profesionales.

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Durante ese periodo, Sheyla no estuvo ajena a los cuestionamientos que surgieron alrededor de la figura de Ramírez y su trayectoria política. La exposición del candidato provocó diversas reacciones y comentarios, algunos de los cuales también alcanzaron a la modelo por la relación que mantenían.

Pese a ello, la exchica reality salió en más de una oportunidad a defender su vínculo sentimental y dejó en claro que su respaldo no dependía de los resultados que pudiera obtener su pareja en las urnas.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

La derrota electoral de Joaquín Ramírez y las dudas sobre el futuro de la pareja

El escenario cambió después de que Joaquín Ramírez no consiguiera ganar las elecciones en Cajamarca. El resultado electoral marcó el cierre de una etapa de exposición política para el excandidato, quien durante la campaña había contado con el respaldo público de Sheyla Rojas.

Aunque la modelo había mostrado su apoyo durante ese proceso, los recientes movimientos en sus redes sociales despertaron interrogantes sobre si la derrota electoral habría influido en la relación. La coincidencia temporal entre el resultado de los comicios y la desaparición de las fotografías compartidas por ambos fue uno de los aspectos que motivó las especulaciones.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.

No obstante, no existe una declaración de Sheyla que establezca una relación directa entre el resultado electoral y un supuesto distanciamiento. Tampoco se conoce una explicación de Joaquín sobre los cambios en las plataformas digitales de la modelo.

Lo cierto es que el romance que ambos hicieron visible desde agosto de 2026 atraviesa ahora un momento de incertidumbre ante la mirada de sus seguidores. Las fotografías que antes mostraban sus viajes y momentos juntos habrían desaparecido de las redes de la exchica reality, mientras que sus recientes mensajes dejaron abiertas distintas interpretaciones.

Sheyla Rojas se distancia de Joaquín Ramírez tras perder elecciones en Cajamarca: “Lo que viene es mucho mejor”. Captura: Magaly TV La Firme.