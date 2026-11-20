El artista gráfico Carlos Andrés Rojas dibuja en una libreta junto a una taza de café para su proyecto sobre cafeterías de Lima. (Archivo personal)

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Carlos Andrés Rojas, el artista gráfico y gestor cultural conocido en Lima como ‘Chococar’, presenta ‘EXPO 100 / 100 Dibujos de 100 Cafeterías’, un proyecto que reúne un centenar de ilustraciones hechas a mano en cafeterías de especialidad de la capital peruana y que culmina con una exposición y el lanzamiento de un libro de bolsillo disponible a 25 soles en los propios locales retratados.

El origen del proyecto fue, según cuenta su autor, completamente espontáneo. Un día, agotado de la rutina de encargos publicitarios en su estudio, Rojas salió a un café, dibujó lo que encontró y subió el resultado a redes sociales. La respuesta del público fue inmediata: las personas querían ver más, y comenzaron a recomendarle cafeterías. “La gente le gustó ver el proceso”, recuerda. Así, de publicación en publicación, la iniciativa tomó forma hasta convertirse en un proyecto estructurado con meta, libro y exposición.

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La audiencia no tardó en interesaste y participar activamente. Los seguidores no solo consumían el contenido, sino que sugerían destinos y expresaban su interés en adquirir las libretas originales. Ante la imposibilidad de venderlas —son los cuadernos de trabajo del artista—, ‘Chococar’ decidió compilar los 100 dibujos en un libro y organizar una muestra que los reuniera en un mismo espacio físico.

El artista gráfico Carlos Andrés Rojas dibuja en una libreta dentro de una cafetería de Lima para su proyecto de cien ilustraciones. (Archivo personal)

La meta inicial era cincuenta cafeterías. Al alcanzarla, Rojas decidió fijar el tope en cien, en parte motivado por el auge sostenido de la industria cafetera de especialidad en Lima. En total, visitó más de cien establecimientos a lo largo de aproximadamente un año y dos meses, recorriendo distritos como Miraflores, Pueblo Libre, Jesús María, Lima Norte, San Isidro, San Borja, Lince, La Victoria y el centro histórico de la ciudad.

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Un observador silencioso: pasar desapercibido para absorber cada detalle

Rojas no anunciaba su llegada ni se identificaba como artista al ingresar a cada cafetería. Su método consistía en sentarse en un lugar que no generara incomodidad, observar con atención y traducir lo percibido al papel. “Ir, pasar desapercibido y absorber todo lo que pueda para el dibujo”, describió. El resultado son ilustraciones que priorizan detalles —una maceta, un florero, una taza, el movimiento del barista— por encima de representaciones panorámicas del espacio.

Este trabajo de observación lo llevó a descubrir toda la cadena de valor del café peruano: caficultores, tostadores, baristas y dueños de locales, cada uno con un rol diferenciado. “Me sorprendió ver de cerca todos estos procesos”, reconoció. Antes del proyecto, confiesa, su referencia del café era el que preparaba su abuela en Huancayo, ciudad donde nació.

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Una pila de tres ejemplares del libro Expo 100 reúne las ilustraciones creadas por Carlos Andrés Rojas en diversas cafeterías de Lima. (Archivo personal)

De todos los distritos recorridos, Rojas identifica a Miraflores y Pueblo Libre como los que mayor concentración de cafeterías de especialidad presentan. El segundo tiene, además, un valor personal para el artista: es el lugar donde creció. “Me he dado cuenta de que el conjunto de cafeterías de Pueblo Libre es bien unido, es como una hace algo y la otra todos van ahí. Una cafetería hace una actividad, todas las demás van a apoyarla y eso genera unión”, señaló.

La elección de los dibujos que conforman el libro implicó un proceso de selección entre más de cien visitas. El criterio no fue la fama del local ni su tamaño, sino la personalidad visual de cada espacio. “Cada cafetería tiene su propia personalidad, su manera de decir las cosas”, explicó el artista. Esa diversidad es, según él, lo que hace que los cien dibujos sean distintos entre sí pese a compartir una misma línea de estilo.

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Sus primeras referencias visuales fueron las máscaras y bordados de la Huaconada de Mito

La conexión de ‘Chococar’ con el arte viene de la infancia. Nacido en Huancayo, pasaba sus vacaciones en Mito participando de la Huaconada, festividad folclórica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Las máscaras, los bordados, las cintas y los tejidos de esa celebración despertaron en él una curiosidad por los procesos creativos que, según afirma, nunca abandonó.

Un dibujo en tinta de Carlos Andrés Rojas integra la serie realizada en cafeterías de especialidad de Lima para el proyecto y libro EXPO 100. (Archivo personal)

Sin cámara fotográfica, un pequeño Carlos desarrolló lo que él mismo llama una “fotografía mental”: observaba con atención y, al llegar a casa, dibujaba todo lo que había visto. Con el tiempo incorporó técnicas como el mural, la acuarela y, más adelante, la ilustración digital. El libro de cafeterías representa, en ese sentido, un regreso deliberado al trazo manual. “He abrazado el error del humano, porque esos son mis dibujos, soy humano y si ves un error, ese soy yo, es mi mano humana en este mundo de tanta tecnología”, afirmó.

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En esa línea, el artista es explícito respecto a su postura frente a la inteligencia artificial aplicada al diseño y la ilustración. “Lo veo como una falta de identidad completa, de originalidad completa”, sostuvo al referirse a negocios que adoptan imágenes generadas por IA como parte de su comunicación visual. Su argumento es pragmático: si muchas marcas usan las mismas herramientas de la misma manera, el resultado es uniformidad, no diferenciación.

“Si sigues explotando la IA para tu marca, vas a ser igual que muchas”, señaló Rojas, quien aclaró que su postura no nació como una declaración contra la tecnología, sino como consecuencia natural de un proyecto que empezó por el simple deseo de dibujar sin límites. Hasta el momento de esta entrevista, afirmó no haber utilizado herramientas como ChatGPT en su trabajo creativo.

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Un cuaderno con una ilustración a tinta de Carlos Andrés Rojas reposa junto a un café helado como parte del proyecto de dibujo en cafeterías de Lima. (Archivo personal)

Inauguración este sábado 21 de noviembre en Barranco

La exposición ‘EXPO 100 / 100 Dibujos de 100 Cafeterías’ abre sus puertas el sábado 21 de noviembre de 2026 en la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (Epic), ubicada en el distrito de Barranco. La inauguración es de 18:00 a 21:30 horas, y la muestra permanecerá instalada en la sala hasta el 21 de diciembre.

Durante el evento también se presentará el libro. La editorial entregará los ejemplares el día previo a la inauguración. Con un formato de 15 × 15 centímetros —deliberadamente compacto para caber en cualquier bolso— y tapa blanda, el libro incluye los cien dibujos originales, una sección de agradecimientos y un código QR que enlaza a una guía geolocalizada de los establecimientos retratados, con horarios, ubicaciones y perfiles de cada local.

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“El precio lo quería hacer bastante módico para que la gente lo pueda adquirir fácilmente”, dijo Rojas al explicar la decisión de fijar el valor en 25 soles. La distribución se realizará a través de las propias cafeterías que forman parte del proyecto, lo que convierte cada punto de venta en parte del circuito que el libro propone recorrer. La idea es que el comprador lleve el volumen consigo, lo coloree en cada local que visite y lo comparta con quienes lo acompañen.

El cartel promocional anuncia la inauguración de la muestra Expo 100 del artista Carlos Andrés Rojas en el distrito de Barranco, en Lima. (Archivo personal)

El cierre de la primera etapa del proyecto no implica el fin de la iniciativa. Rojas anticipó que, una vez distribuido el libro en los locales participantes, comenzará un ciclo de actividades presenciales: talleres de dibujo en cafeterías, sesiones colectivas de pintura del libro in situ y la construcción de una comunidad de personas que recorran los espacios con el volumen en mano.

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Además, el artista reveló que, tras el anuncio del proyecto, recibió propuestas desde otros países, aunque prefirió no dar detalles sobre quiénes lo contactaron ni qué tipo de colaboraciones están sobre la mesa. “Me han escrito de varios países; no puedo decir todavía quiénes o qué, pero sí me han propuesto cosas bastante interesantes”, indicó. De momento, su foco está en consolidar esta primera edición y en que el libro llegue a las manos del mayor número posible de lectores a través del circuito de cafeterías de especialidad de Lima.