La conductora defendió a Renato Rossini Jr. y destacó la crianza que habría recibido de su madre. Además, contó una historia familiar que involucra a una de sus mejores amigas. Podcast: Nadie Sabe/ YouTube

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Una fuerte acusación contra Renato Rossini padre generó controversia en el mundo del espectáculo. Esta vez, fue Aída Martínez quien decidió pronunciarse sobre la vida familiar del actor y aseguró que tendría una hija a la que no vería desde hace ocho años. Durante su participación en el podcast ‘Nadie Sabe’, la conductora afirmó que el conocido actor habría renunciado a la paternidad de la menor y que incluso habría firmado documentos para desligarse de sus responsabilidades. Sus declaraciones surgieron luego de cuestionar los comentarios que el padre de Renato Rossini Jr. habría realizado sobre la crianza de su hijo, quien mantiene una relación sentimental con Samahara Lobatón.

La influencer no se limitó a mencionar la presunta existencia de otra hija del actor, sino que también contó que conocería los detalles de esta historia por Kathy, una de sus mejores amigas y madre de la niña. Según su versión, Renato Rossini padre nunca habría asumido la responsabilidad económica de la menor ni mantenido contacto con ella durante los últimos años.

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Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

La revelación tomó por sorpresa a los participantes del espacio digital, pues Martínez aseguró conocer de primera mano lo ocurrido debido a la cercanía que mantiene con la madre de la niña. Sus afirmaciones provocaron una reacción inmediata en la conversación y llevaron a que los presentes buscaran precisar a quién involucraba la historia.

Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

“Bueno Renato cuando críes a tu hijo quizá lo conozcas… no lo conoce, bueno les cuento que Renato Rossini papá tiene una hija con una de mis mejores amigas Kathy, yo me sé absolutamente toda la historia de parte de Kathy… miren Renato ha renunciado a la paternidad de la hija de mi amiga, ha firmado documentos, o sea nunca quiso hacerse responsable, nunca le mandó dinero y firmó para olvidarse que tiene una hija… no la ve hace 8 años”, expresó Aída Martínez.

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La conductora sostuvo que el actor habría decidido apartarse de la vida de la menor y que su amiga habría tenido que asumir su crianza. Aunque no reveló la identidad de la niña, sí insistió en que la historia sería conocida por ella debido a la amistad que mantiene con Kathy.

Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

Uno de los momentos más llamativos de la conversación ocurrió cuando el conductor Giany Cossio intentó confirmar lo que acababa de escuchar y preguntó directamente: “¿Estás diciendo que Renato Rossini Jr. tiene una hermana?”. Ante la interrogante, Martínez respondió que el joven efectivamente tendría una hermana por parte de su padre. Sin embargo, evitó proporcionar información que permitiera identificar a la menor y reiteró que prefería mantener su identidad en reserva.

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Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

“Renato Jr. tiene una hermana que el papá no la reconoce, obviamente no voy a mencionar el nombre de la niña”, sostuvo la influencer, quien dejó en claro que su intención era cuestionar la conducta que, según su versión, habría tenido el actor frente a sus responsabilidades familiares.

Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

Aída Martínez cuestiona a Renato Rossini por hablar sobre la crianza de su hijo

El origen de las declaraciones de Aída Martínez estuvo relacionado con los comentarios de Renato Rossini padre sobre su hijo mayor, Renato Rossini Jr. La conductora cuestionó que el actor opine sobre la formación y las decisiones del joven cuando, de acuerdo con su relato, habría tenido una conducta distinta frente a otra hija.

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Para la influencer, existe una contradicción entre las opiniones que el artista expresaría sobre la crianza de Renato Jr. y la historia que ella asegura conocer a través de su amiga Kathy. Por ello, durante el podcast, dirigió sus críticas hacia el padre del joven y puso en duda su autoridad para cuestionar la educación que recibió su hijo.

No obstante, Martínez hizo una distinción importante: sus comentarios no estaban dirigidos contra Renato Rossini Jr. Por el contrario, destacó las cualidades personales del joven y aseguró que tiene una buena opinión de él.

“Renato Jr. tiene una hermana que el papá no la reconoce, obviamente no voy a mencionar el nombre de la niña, pero si él ha hecho eso con una niña que es preciosa, ¿qué calidad de educación le ha dado a Renato Jr.? Ojo, Renato Rossini Jr. es un chico increíble, bacán, chévere, educado, nada que ver con el padre, pero eso viene de parte de la madre, quien lo ha dado todo por ese chico”, sostuvo.

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Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

La conductora también puso énfasis en que, desde su perspectiva, no sería coherente que el actor intervenga públicamente en asuntos relacionados con la crianza de su hijo mayor cuando, según las afirmaciones que realizó, habría dejado de lado sus obligaciones con otra menor.

Su molestia quedó expresada en uno de los momentos más contundentes de su participación, cuando cuestionó directamente la actitud del artista y utilizó una expresión de rechazo frente a sus comentarios.

“Que Renato papá se mande a hablar de cosas de su hijo cuando ni siquiera lo ha criado y ha abandonado a una niña o ha renunciado a su paternidad, que no jo***”, expresó Aída Martínez.

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Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

¿Qué reveló Aída Martínez sobre la supuesta hija de Renato Rossini?

Durante el podcast ‘Nadie Sabe’, la influencer brindó algunos detalles sobre la historia que atribuye a Renato Rossini padre. Según explicó, el actor habría tenido una hija con Kathy, una de sus mejores amigas, y ella conocería lo ocurrido por el testimonio de la propia madre de la menor.

Uno de los aspectos más delicados de su relato fue la supuesta firma de documentos mediante los cuales el artista habría renunciado a la paternidad. Martínez sostuvo que esa decisión habría estado acompañada de una ausencia de apoyo económico y de contacto con la niña.

“Yo me sé absolutamente toda la historia de parte de Kathy… Renato ha renunciado a la paternidad de la hija de mi amiga, ha firmado documentos, o sea nunca quiso hacerse responsable, nunca le mandó dinero y firmó para olvidarse que tiene una hija… no la ve hace 8 años”, reiteró.

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La conductora insistió en que la menor no habría mantenido una relación con su padre durante ese periodo. Sin embargo, no brindó información adicional sobre las circunstancias en las que se habría producido la supuesta renuncia ni precisó la naturaleza de los documentos que mencionó durante la conversación.

Tampoco reveló el nombre de la niña, una decisión que justificó por tratarse de una menor de edad cuya identidad prefería proteger. De esta manera, sus declaraciones se concentraron en cuestionar la conducta que atribuye al actor, sin exponer datos personales de la pequeña.

Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

Aída Martínez defiende a Renato Rossini Jr. y destaca el papel de su madre

Pese a la dureza de sus comentarios contra Renato Rossini padre, Aída Martínez fue enfática al señalar que no tiene cuestionamientos hacia Renato Rossini Jr. La influencer destacó que considera al joven una persona educada y con buenas cualidades, por lo que rechazó que las críticas dirigidas a su progenitor terminen afectándolo.

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Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.

“Renato Rossini Jr. es un chico increíble, bacán, chévere, educado, nada que ver con el padre”, manifestó durante su intervención.

Además, atribuyó la formación del joven al esfuerzo de su madre, a quien describió como la persona que habría asumido su crianza y entregado todo para que pudiera desarrollarse. En ese sentido, defendió el papel que habría desempeñado en su vida y cuestionó que el actor se atribuya autoridad para opinar sobre asuntos relacionados con su educación.

Firmó para olvidarse que tiene una hija”: Aída Martínez lanza fuerte acusación contra Renato Rossini. Captura: YouTube - Nadie Sabe.