La estratega valoró que se haya incorporado esta herramienta en la temporada 2026/27, pero espera que su funcionamiento mejore en las próximas jornadas. (Video: Movistar Deportes)

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La implementación del Video Challenge en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa generando comentarios entre las protagonistas del campeonato. Aunque esta herramienta tecnológica llegó con el objetivo de brindar mayores garantías en las decisiones arbitrales, su funcionamiento ha presentado dificultades durante las primeras jornadas.

En ese contexto, Lorena Góngora, entrenadora de Atlético Atenea, se refirió a los inconvenientes que ha observado y expresó su expectativa de que el sistema mejore con el transcurso de la competencia. Durante su participación en el podcast ‘Se Formaron las Parejas’, de Movistar Deportes, la estratega hizo un balance de la incorporación de esta tecnología.

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Lejos de cuestionar por completo la iniciativa, reconoció que representa un avance respecto a la temporada anterior, cuando todavía no se contaba con este recurso en esta etapa del campeonato. Sin embargo, también precisó que la liga aún no dispone de las cámaras que se utilizan en las competiciones internacionales.

“Vamos a empezar por lo positivo. El año pasado en la liga en esta época no había. Obviamente, todavía no se cuenta con las cámaras que se utilizan a nivel internacional, acá no está, pero se están esforzando”, comentó.

Lorena Góngora espera que el Video Challenge mejore su funcionamiento en las próximas fechas de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

La entrenadora también recordó una de las situaciones que se presentaron durante la competencia, cuando el Video Challenge no funcionó correctamente y generó discrepancias en la revisión de una jugada. En ese encuentro, según explicó, se tomó la decisión de incorporar a una juez de línea, una medida que consideró positiva mientras se busca solucionar los problemas del sistema.

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“Lo bueno que en el último partido, más allá de que el challenge no funcionó y hubo mucho dilema, porque vos veías que era tuya (el punto) y resultó que no era tuya, pusieron una juez de línea, algo que no había antes. Entonces, yo espero que esto mejore y que en las próximas fechas ya lo tengamos”, señaló Góngora.

Lorena Góngora explicó cómo las demoras del Video Challenge afectan a los equipos

Más allá de los inconvenientes técnicos, la entrenadora de Atlético Atenea puso énfasis en las consecuencias que puede tener el tiempo que demanda cada revisión. Para Góngora, las pausas demasiado prolongadas pueden interrumpir el ritmo de los partidos y perjudicar la concentración de las voleibolistas, especialmente en una etapa en la que varios equipos todavía están en proceso de consolidación.

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“Estas situaciones generan pausas. Por ejemplo, el challenge está muy lento, entonces la pausa es muy larga. Y el tema es que tenemos equipos que se están formando, entonces el grado de concentración de las jugadoras a veces se pierde”, explicó.

Lorena Góngora conversando con sus dirigidas en Atlético Atenea. Crédito: FPV

En esa misma línea, la estratega argentina mencionó que las revisiones también pueden convertirse en una interrupción que influya en el desarrollo del encuentro. Incluso, planteó que un equipo podría solicitar el challenge en un momento determinado para cortar el ritmo de su rival, aunque el procedimiento termine extendiéndose más de lo esperado.

“Capaz que si uno pide el tiempo para enfriar al equipo de enfrente... Entonces, el challenge termina siendo un tiempo demasiado prolongado y creo que es algo que también la federación está en busca de mejoría”, añadió.

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De esta manera, Lorena Góngora dejó clara su postura sobre una herramienta que considera necesaria, pero cuyo funcionamiento todavía debe optimizarse. La entrenadora reconoció el esfuerzo realizado para incorporarla desde el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y espera que las próximas fechas permitan observar mejoras en las revisiones, para evitar interrupciones extensas y contribuir a un desarrollo más fluido de los partidos.