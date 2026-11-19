Horacio Bastit analizó a las 'cremas', quienes no tuvieron una buena noche frente a las chorrillanas pese a su favoritismo - Crédito: Mate Galáctico.

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Regatas Lima le propinó una derrota categórica a Universitario en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. El 3-0 sorprendió por la forma en que se desarrolló el encuentro, ya que las ‘pumas’ llegaban invictas y sin sets perdidos. Horacio Bastit, técnico del elenco chorrillano, atribuyó el resultado a una combinación entre la presión de Regatas y una actuación irregular del rival.

El cuadro de Chorrillos se impuso con parciales de 25-19, 25-13 y 25-19 en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. La amplia diferencia del segundo set reflejó el dominio de Regatas, que encontró respuestas desde el servicio y limitó el poder ofensivo de las principales atacantes universitarias.

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Bastit evitó asumir que el resultado modificó la condición de candidato de Universitario, pese a que su equipo le quitó el invicto. El entrenador argentino consideró que las dirigidas por Francisco Hervás mantienen argumentos para pelear por el título y resaltó la calidad de su plantel, sobre todo por las variantes ofensivas que tiene en las puntas.

“No tuvo una buena noche. Nosotros tuvimos una buena noche. Yo lo sigo poniendo en el mapa de los candidatos al título. Es uno de los equipos que tiene las mejores duplas. Universitario tiene uno de los mejores planteles”, declaró Bastit en el programa ‘Mate Galáctico’. El entrenador bajó el tono tras uno de los marcadores más contundentes de la jornada.

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Horacio Bastit, DT de Regatas Lima desde 2019. Crédito: Instagram Regatas Lima.

El estratega de Regatas apuntó que la valoración de los equipos debe hacerse en la parte decisiva del campeonato. Para Bastit, los cinco primeros encuentros apenas ofrecen una referencia sobre el momento de cada sexteto y no definen las opciones de los clubes cuando llegue la etapa de eliminación directa.

“Lo importante es cómo llegan los equipos a la parte final del torneo. Aún falta muchísimo”, sostuvo el técnico. Regatas suma 10 puntos luego de cinco jornadas y ocupa el cuarto puesto, mientras que Universitario permanece en la segunda casilla con 12 unidades, pese a haber sufrido su primera caída en la competencia.

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Bastit explicó que el saque fue uno de los factores centrales en el desarrollo del partido. Regatas apuntó a incomodar la recepción de Universitario, una estrategia que redujo las posibilidades de sus atacantes para resolver con comodidad y afectó la construcción de juego de las ‘cremas’.

“Hay equipos que por características les cuesta más. A Universitario le costó el saque de nosotros. Muchos hablaban de otras cosas, pero para mí el saque de Regatas puso una presión en un equipo que tiene una dupla de puntas muy buena”, analizó. El comando técnico chorrillano había preparado ese aspecto a partir del estudio del rival.

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El bloque de Katy Ryan con el que el conjunto 'celeste' pudo liquidar su victoria y quitarle el invicto a las 'pumas'. (Video: Latina)

El argentino remarcó que el trabajo previo contempla un análisis particular para cada adversario. En el caso de Universitario, el objetivo fue condicionar a Catherine Flood, una de las principales cartas ofensivas del equipo de Hervás y una jugadora con capacidad para atacar por encima del bloqueo rival.

“De todos los equipos hacemos un estudio. Es de público conocimiento. Universitario tiene una punta muy contundente. Jugó incómoda contra nosotros”, señaló Bastit. Luego complementó que Flood posee un alcance importante en la posición cuatro, por lo que Regatas buscó presionarla desde el servicio y cerrar sus líneas de ataque.

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¿Cuándo vuelve a jugar Regatas Lima?

Regatas Lima volverá a competir el sábado 21 de noviembre, cuando enfrente a Deportivo Soan por la sexta fecha de la fase uno. El compromiso se disputará a las 17:00 horas en el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador.

El conjunto chorrillano buscará extender la reacción que inició en las últimas jornadas. Deportivo Soan llega con nueve puntos y se ubica en el sexto puesto, por lo que el duelo tendrá incidencia directa en la zona media-alta de la clasificación. Regatas buscará otra victoria para acercarse a los primeros lugares.

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario también jugará el sábado 21 de noviembre. Las dirigidas por Francisco Hervás se medirán ante Circolo Sportivo Italiano a las 19:00 horas, en el mismo escenario de Villa El Salvador.

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Las ‘pumas’ intentarán responder después del 3-0 ante Regatas y recuperar sensaciones en un torneo que todavía se encuentra en su primera fase. Circolo Sportivo Italiano suma cinco puntos y ocupa el noveno lugar de la tabla, aunque Universitario deberá corregir los problemas que expuso ante el saque rival.