Alerta: En Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad se prevé que las lluvias se presenten superiores a lo normal - Crédito Andina/Composición Infobae

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias extremas previstas para Tumbes y Piura durante las próximas 24 horas podrían concentrarse en la costa norte.

El aviso contempla precipitaciones que irían de 0,1 a 60 milímetros diarios y una alta probabilidad de ocurrencia, según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

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Para Tumbes, el pronóstico abarca Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, las tres provincias del departamento. El Senamhi situó allí la previsión de “lluvias de fuerte a extrema intensidad”.

En Piura, el escenario incluye Huancabamba, Piura, Sullana, Talara, Ayabaca y Morropón, donde se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes, sobre todo en sectores interiores.

El aviso también contempla ráfagas de viento, niebla y neblina. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad y complicar el tránsito por carreteras y vías urbanas en las áreas alcanzadas por las precipitaciones.

Ante esa previsión, el organismo pidió a la población que siga las comunicaciones oficiales y adopte precauciones frente a posibles inundaciones y a la activación de quebradas.

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Policías de la Unidad de Salvataje ayudaron a los pobladores a evacuar a zonas seguras. - Crédito: Ejército del Perú / Difusión

Precipitaciones alcanzarían 131 provincias de 23 regiones

El alcance del pronóstico excede a la costa norte. El Senamhi informó que las precipitaciones podrían llegar a 131 provincias de 23 regiones del país. En Lambayeque, La Libertad y Áncash se esperan lluvias de menor intensidad, mientras que Lima tendría lluvias y lloviznas ligeras a moderadas.

En Moquegua y Tacna se prevén condiciones similares, con humedad y menor visibilidad en algunos sectores. La mayor probabilidad de lluvia se concentrará durante las tardes, noches y madrugadas. El reporte también incluye a la sierra norte, donde habría precipitaciones moderadas a fuertes, con descargas eléctricas y viento.

Para la sierra central y sur, el pronóstico señala lluvias de ligera a moderada intensidad. Además, se esperan nevadas en localidades ubicadas por encima de los 3.900 metros sobre el nivel del mar y granizo en zonas que superan los 2.900 metros de altitud. En la selva alta habrá chubascos ligeros a moderados; en el resto de la Amazonía, lluvias ligeras.

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Oleaje aumentará en la costa norte durante la noche del jueves

El escenario de lluvias coincide con un aviso por oleaje anómalo en el litoral peruano. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el fenómeno se intensificará entre el 19 y el 25 de noviembre, con olas procedentes del noroeste y del oeste.

En el litoral norte, entre Tumbes y Salaverry, el oleaje pasaría de ligero a moderado desde la tarde del jueves 19 y alcanzaría fuerte intensidad durante la noche. El meteorólogo Abraham Levy señaló que las olas podrían medir entre dos y tres metros, o más en algunos sectores, tras avanzar desde el hemisferio norte.

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Levy indicó que Tumbes y Piura empezarían a recibir este impacto desde la tarde del miércoles 18 de noviembre, con una mayor intensidad prevista para este jueves. Algunas playas del litoral central orientadas hacia el norte también podrían registrar efectos de menor nivel. La Marina mantiene el monitoreo de las condiciones del mar.

El aviso marítimo prevé que, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, el oleaje aumente a moderado durante la noche del jueves 19 y presente episodios fuertes desde la madrugada del viernes 20. En el litoral sur, hasta Tacna, se anticipa un incremento moderado desde la mañana del viernes, antes de una disminución para el sábado 21, según la Marina de Guerra.

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