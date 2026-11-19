Un hombre fue asesinado a balazos en Callao, Perú, luego de dejar a su hija en el colegio. El violento suceso ocurrió en la vía pública, generando conmoción en la zona. Las autoridades investigan los hechos. Exitosa

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La mañana del jueves 19 de noviembre, un ataque armado interrumpió la actividad habitual de la urbanización Estibadores, en el Callao. El crimen ocurrió en una zona residencial próxima a un parque y a viviendas familiares, donde a esa hora circulaban vecinos y padres de familia.

La víctima fue identificada como Junior Leandro Torres Recabarren, de aproximadamente 39 años. Según los testimonios recogidos por Prensa Chalaca TV, el hombre acababa de dejar a su hija en el colegio y regresó hasta las inmediaciones de su vivienda, donde fue interceptado por los ocupantes de una camioneta negra.

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El ataque ocurrió cerca de las 7:40 de la mañana, en la intersección de las avenidas Bocanegra e Independencia, frente al parque Estibadores. Los disparos provocaron alarma entre los residentes, quienes alertaron sobre lo sucedido y auxiliaron a la víctima.

Sus familiares lo trasladaron de emergencia al hospital Luis Negreiros. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a las heridas que sufrió durante el atentado.

Sicarios dispararon más de diez veces contra Junior Torres

El crimen ocurrió alrededor de las 7:40 a. m. en la urbanización Estibadores, mientras vecinos y padres de familia transitaban por la zona. Los residentes también recordaron otro asesinato registrado en las inmediaciones del parque en septiembre. Composición: Infobae

De acuerdo con los testimonios, una camioneta negra llegó hasta el lugar y sus ocupantes abrieron fuego contra Torres Recabarren. El hombre recibió más de diez impactos de bala, principalmente en la zona del pecho.

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Los atacantes escaparon después de efectuar los disparos, sin que hasta el momento se conozca su identidad ni el destino que tomaron.

Uno de los familiares de la víctima, identificado como su padre, participó en el traslado de emergencia al hospital Luis Negreiros, ubicado en la avenida Tomás Valle. Pese a la rápida atención, los médicos confirmaron su muerte.

Los peritos de Criminalística del Callao llegaron hasta la urbanización Estibadores para realizar las diligencias correspondientes. Durante las primeras actuaciones, las autoridades encontraron 26 casquillos de bala en el lugar del ataque.

El material recogido será parte de las investigaciones para establecer las circunstancias del homicidio y determinar las características del arma utilizada.

En el lugar también existe una cámara de videovigilancia de la Municipalidad del Callao, instalada en una esquina próxima al parque Estibadores. Algunas viviendas cercanas cuentan con sus propios dispositivos de seguridad.

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Las grabaciones podrían aportar información sobre la camioneta utilizada por los atacantes, sus ocupantes y la ruta de escape. La revisión de estas imágenes será relevante para identificar a los responsables.

Vecinos recuerdan otro asesinato ocurrido en septiembre

El homicidio de Junior Torres ocurrió en un punto que ya registró otro ataque mortal. Los vecinos recordaron el asesinato de un hombre conocido como Carlos Wei, ocurrido el 25 de septiembre en las inmediaciones del mismo parque Estibadores.

Durante la cobertura de Prensa Chalaca TV, algunos residentes señalaron que la víctima del nuevo crimen podría tener un vínculo familiar con el hombre asesinado en septiembre. Sin embargo, esa relación no fue confirmada oficialmente.

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La repetición de ataques armados en el mismo sector generó preocupación entre los habitantes de la urbanización, quienes recordaron que ambos episodios ocurrieron en una zona residencial frecuentada por familias.

Ataque ocurrió pese al estado de emergencia en el Callao

El asesinato también reavivó la preocupación por la seguridad en el primer puerto, donde los vecinos recordaron que el hecho ocurrió pese a las medidas de emergencia dispuestas por el Ejecutivo.

La zona del parque Estibadores se encontraba transitada cuando ocurrió el ataque. Según los testimonios recogidos, a esa hora algunos residentes salían a comprar alimentos para el desayuno y otros acompañaban a sus hijos a sus centros educativos.

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La Policía deberá establecer si el crimen estuvo relacionado con el asesinato ocurrido en septiembre o si responde a otros motivos. Hasta la información proporcionada, no se conocían las causas del homicidio ni se reportaban detenciones vinculadas con el caso.