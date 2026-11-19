María Alejandra Marín destacó la reacción de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

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Alianza Lima volvió a la senda del triunfo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Luego de perder su invicto frente a la Universidad San Martín, el cuadro ‘blanquiazul’ se recuperó con una contundente victoria por 3-0 ante Deportivo Wanka, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Fase 1. Tras el compromiso, María Alejandra Marín explicó cómo afrontaron el tropiezo anterior y qué aspectos vienen trabajando para mantener el rendimiento del equipo.

La armadora colombiana señaló que el plantel estaba preparado para afrontar una seguidilla de encuentros, tanto desde el aspecto físico como mental. Además, recordó que el calendario será todavía más exigente en las próximas semanas, debido a la participación en el Mundial de Clubes.

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“Yo creo que nosotros como equipo estamos acostumbrados, para eso nos preparamos físicamente. Entonces, ya estábamos mentalizadas en que nos iba a tocar duro. Incluso este es el comienzo, porque en dos semanas siguientes nos vamos para el Mundial, entonces también son tres partidos seguidos o pueden ser más. Estamos enfocadas en seguir mejorando nosotros como equipo y, en la parte física, seguir trabajando como hemos venido trabajando”, declaró.

Tras recuperar el camino del triunfo en la Liga Peruana de Vóley, la jugadora blanquiazul contó qué les pidió Alejandro Schneider luego de la derrota y cómo se preparan para una exigente seguidilla de partidos. (Video: Dosis de Voleibol)

María Alejandra Marín explicó cómo Alianza Lima superó la derrota ante San Martín

Uno de los temas que abordó María Alejandra Marín fue la caída por 3-1 ante la Universidad San Martín, resultado que puso fin al invicto de las blanquiazules en el torneo. La voleibolista sostuvo que el equipo entendió que debía dejar atrás rápidamente ese resultado y concentrarse en el siguiente compromiso.

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“Yo creo que en el deporte o pierdes o ganas. Ese día nos tocó perder, había que pasar la página rápidamente y decir: ‘bueno, ya el miércoles tenemos otro partido, hay que salir con otra actitud’. Se vio hoy en la cancha un equipo más alegre, un equipo más compacto, un equipo que disfrutó estar hoy en la cancha. Entonces, es pasar la página rápido y eso fue precisamente lo que hicimos”, manifestó.

La colombiana también contó que el comando técnico les pidió analizar lo ocurrido sin quedarse ancladas en el resultado. La consigna fue reconocer los aspectos positivos, identificar los errores y continuar con el trabajo, teniendo en cuenta que todavía queda un largo camino en la temporada.

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“Lo que el profe nos dijo fue eso mismo. Había que pasar la página rápidamente, no quedarnos en lo que pudo ser, sino mejorar. Vimos las cosas positivas que tuvimos, porque tuvimos muchas cosas positivas en ese partido contra la San Martín. Entonces, seguir trabajando en eso y ver qué nos faltó para trabajarlo. Fue básicamente pasar la página y seguir, porque la liga es larga”, agregó.

Alianza Lima volvió a sonreír en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

Un balance positivo

Marín hizo un balance del inicio de temporada de Alianza Lima y reconoció que el plantel todavía tiene jugadoras en proceso de recuperación. Pese a las molestias físicas que han afectado a algunas integrantes, destacó que el equipo continúa trabajando para mejorar y prefiere concentrarse en su propio rendimiento antes que en las críticas externas.

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“Son seis fechas que llevamos. Veo un equipo bueno. Hemos ganado cinco partidos de seis. Hemos tenido solamente una derrota. Creo que seguimos trabajando, seguimos mejorando. Nos estamos recuperando todavía, con jugadoras que vienen de lesión. Diana, Flavia, que todavía se sigue mejorando de la rodilla, Clari se sigue mejorando físicamente. Entonces, vamos poco a poco”, sostuvo.

“Hemos tenido varias jugadoras hemos tenido diferentes molestias, pero igual hemos venido trabajando de la mejor manera y se ha visto en la cancha. La verdad, nosotras estamos enfocadas en nosotras. Ya nosotras como jugadoras nos criticamos mucho, tratamos de no ver lo externo, sino vernos nosotras como equipo y eso es en lo que precisamente nos hemos enfocado”, concluyó.

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