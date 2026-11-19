Tres universitarios revisan información académica en una biblioteca durante la convocatoria del programa Horizontes Globales para estudios en el extranjero.

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Estudiar durante una temporada en otro país puede representar una oportunidad de formación profesional, pero también implica gastos que no siempre están al alcance de los estudiantes. Frente a esta dificultad, 71 jóvenes peruanos aceptaron un apoyo económico para participar en experiencias académicas presenciales en el extranjero, mediante un mecanismo de cofinanciamiento que busca facilitar el acceso a oportunidades internacionales.

La primera convocatoria de 2026 recibió 741 postulaciones para 35 opciones de formación, vinculadas con especialidades como derechos humanos, recursos hídricos, psicología, inteligencia artificial, innovación y marketing. España y Argentina figuraron entre los destinos más solicitados, aunque también hubo interés en programas de otros países latinoamericanos.

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El beneficio está dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico y permite financiar parte de los costos de participación. Sin embargo, no equivale necesariamente a una beca integral, por lo que los interesados deben revisar las condiciones y calcular los gastos que deberán asumir antes de comprometerse con una experiencia internacional.

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

De 741 postulaciones a 71 estudiantes que aceptaron el beneficio

Las cifras corresponden a Horizontes Globales, un programa de Continental International Education que ofrece apoyo económico para facilitar la participación de sus estudiantes en experiencias académicas internacionales.

De las 741 solicitudes recibidas, 171 pasaron a la etapa de preselección y 71 estudiantes aceptaron finalmente el beneficio, según el balance de la convocatoria.

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Las sedes de Huancayo, Arequipa y Cusco concentraron el 73,1 % de los registros de preselección, mientras que Psicología y Derecho encabezaron la participación por carreras, seguidas por Administración y Negocios Internacionales y Enfermería.

Los resultados muestran la diferencia entre presentar una solicitud, superar la evaluación inicial y confirmar la aceptación del financiamiento. Cada etapa está sujeta a condiciones específicas, por lo que una preselección no garantiza la obtención del apoyo.

Un estudiante peruano beneficiario de una beca analiza diferentes opciones académicas para cambiar de carrera o de institución universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué países y áreas de estudio despertaron mayor interés?

España concentró el 28,2 % de las postulaciones, seguida por Argentina, con el 15,9 %. La convocatoria también incluyó alternativas en Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica.

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Al evaluar una experiencia académica internacional, los especialistas recomiendan considerar no solo el destino, sino también la duración, los contenidos, el idioma y su relación con la carrera profesional.

Otro aspecto importante es consultar si la institución de origen reconocerá los estudios realizados en el extranjero mediante créditos académicos, certificaciones u otros mecanismos de validación.

¿Qué requisitos deben cumplir los estudiantes?

El programa funciona mediante un fondo de cofinanciamiento sujeto a la evaluación de los postulantes y a las condiciones de cada convocatoria.

En el proceso de 2026 se exigió buen rendimiento académico, no registrar deudas ni sanciones y cumplir con un número determinado de créditos aprobados, según la unidad educativa correspondiente.

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La evaluación también considera aspectos relacionados con la situación económica del estudiante, las características de la experiencia elegida y los recursos disponibles.

Por ello, cumplir las condiciones académicas no garantiza automáticamente el financiamiento. Los criterios específicos deben verificarse en las bases de cada convocatoria.

Una joven estudiante se concentra mientras completa la solicitud de una beca universitaria en su laptop, con libros y un café en su escritorio y un campus universitario de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué gastos deben considerar antes de viajar?

Uno de los principales aspectos que deben revisar los estudiantes es el alcance del apoyo económico. Al tratarse de un cofinanciamiento, el participante debe asumir los costos que no estén cubiertos por el beneficio.

Antes de aceptar una oportunidad académica internacional, es recomendable verificar:

Pasajes y traslados: transporte aéreo, desplazamientos locales y conexiones necesarias para llegar al destino.

Alojamiento y alimentación: presupuesto durante toda la estadía, especialmente en ciudades con costos de vida elevados.

Seguro y documentos: cobertura médica, pasaporte, visa u otros requisitos migratorios, según el país.

Costos académicos: matrícula, materiales, certificaciones y actividades que no estén incluidas en el financiamiento.

También conviene conocer los plazos para confirmar la participación y las condiciones aplicables en caso de cancelación o modificación del viaje.

Cuatro estudiantes examinan documentos y una computadora para conocer los requisitos de las becas y los créditos educativos estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo acceder a futuras convocatorias?

Los estudiantes interesados pueden consultar las próximas oportunidades a través de los canales oficiales de Continental International Education y de las unidades educativas participantes.

La información general sobre el programa está disponible en el portal de Horizontes Globales, donde se explican sus características y mecanismos de financiamiento.

Antes de postular, es importante revisar las bases vigentes, verificar los requisitos académicos y preparar con anticipación los documentos personales y de viaje.

Las fechas, destinos y montos disponibles pueden variar entre convocatorias, por lo que es necesario consultar la información oficial antes de asumir compromisos económicos.

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Para quienes buscan complementar su formación fuera del país, estas oportunidades requieren planificación académica y financiera, tanto para conseguir el apoyo como para aprovechar la experiencia sin afrontar gastos imprevistos.