Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María y regidor metropolitano electo, reveló que su salida de Renovación Popular se produjo después de una comunicación por WhatsApp con Rafael López Aliaga, presidente de la agrupación

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Jesús Gálvez, alcalde de Jesús María y tercer regidor electo de Lima Metropolitana, rompió en llanto este miércoles al revelar que Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, le pidió renunciar al partido mediante un mensaje de WhatsApp, sin que ambos mantuvieran antes una conversación directa.

En diálogo con un pódcast del diario El Comercio, Gálvez aseguró que recibió la solicitud el último domingo y que no tuvo oportunidad de presentar sus descargos frente a los cuestionamientos que, según indicó, le fueron comunicados.

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“No tenemos una comunicación a través del WhatsApp. No hemos podido conversar de manera directa, verbalmente (...) Me hace algunas aclaraciones en las cuales no pude presentar mis descargos, pero dentro de la comunicación me solicita que mejor dé un paso al costado y presente mi renuncia”, señaló.

El burgomaestre consideró que al líder de Renovación Popular pudieron haberle llegado “algunos comentarios malintencionados”, motivados por “celos políticos que existen en toda organización política”.

“Siempre han existido celos políticos dentro de todos los partidos. Lo hemos visto en la historia republicana, que siempre dentro de las organizaciones políticas existen celos políticos”, manifestó.

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Entre lágrimas, recordó sus casi 15 años de militancia en el partido y afirmó que la situación afectó a su esposa, hijos y familia

Pese a su desacuerdo con la forma en que se produjo su salida, Gálvez afirmó que acatará la decisión de López Aliaga y expresó su deseo de sostener una reunión para explicar su posición. “Soy un soldado obediente y porque es lo que me corresponde. En algún momento espero que podamos sentarnos y tener la conversación que tanto le he pedido para poder hacer mis descargos”, sostuvo.

Durante la entrevista, el alcalde no pudo contener las lágrimas al referirse a sus casi 15 años de militancia en la agrupación política y añadió que no cometería “el error” de despotricar, como “harían muchas personas.

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“Yo tengo la mejor admiración, el mejor respeto y me quedo con el cariño (...) Pero me han destruido a mí, a mi esposa, a mis hijos, a la familia, pero estoy de pie para adelante (...) Sucede en las mejores familias y lo acepto. Y no me quiebro de cobarde, sino que me quiebro”, dijo.

Gálvez también aclaró que su salida de Renovación Popular no implica que vaya a renunciar al cargo de regidor metropolitano. “Es una elección por voto popular y yo tengo que cumplir con la voluntad de los vecinos que han confiado en mí para cumplir mi función de regidor, que es normal”, precisó.

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Aclaró que su salida de Renovación Popular no supone su renuncia como tercer regidor electo de Lima Metropolitana y atribuyó a Invermet y a la Municipalidad de Lima la ejecución de las obras cuestionadas en el Campo de Marte

En otro momento de la entrevista, respondió a las críticas por las obras inconclusas en el Campo de Marte, que incluían la rehabilitación del parque y el reemplazo de árboles que habían cumplido su ciclo de vida, y reconoció los daños en el espacio público, aunque atribuyó la ejecución del proyecto al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y a la comuna capitalina.

“No teníamos mayor injerencia. Nosotros entregamos el Campo de Marte con los árboles en buen estado. Teníamos una resolución de la Municipalidad de Lima para retirar cuatro árboles que ya estaban muertos antes de entregarlo nosotros”, explicó.

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Asimismo, señaló que durante la campaña presidencial recibió cuestionamientos por la intervención en el parque y responsabilizó a la empresa adjudicataria por los problemas registrados.

“La campaña presidencial ha sido brutal. Todos los candidatos iban al Campo de Marte a destruirme junto con el ingeniero López Aliaga por esta obra (...) De repente se hizo una mala evaluación de la empresa adjudicada”, declaró.