Un bosque de palmeras bordea un cuerpo de agua en la Amazonía peruana, seleccionada entre los cincuenta destinos para viajar en 2027.

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La Amazonía peruana fue incluida entre los 50 destinos del mundo recomendados para viajar en 2027 por Travel + Leisure, una selección anual que reúne lugares con novedades en su oferta turística, propuestas culturales y experiencias ligadas a la naturaleza. La mención sitúa a la selva peruana en una lista internacional junto con destinos de distintos continentes.

La publicación pone el foco en la diversidad biológica del territorio amazónico, en las culturas indígenas que habitan la región y en las opciones de navegación por sus ríos. El reconocimiento abarca una zona extensa y heterogénea: la Amazonía ocupa cerca del 60 % del territorio de Perú y reúne paisajes, ciudades de acceso y áreas naturales con características distintas.

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Iquitos concentra los viajes fluviales por el Amazonas

Iquitos, capital de Loreto, es una de las principales puertas de entrada para quienes buscan recorrer la cuenca amazónica. La ciudad, a la que no se llega por carretera desde el resto del país, funciona como punto de partida de expediciones en embarcaciones y estadías en albergues ubicados a orillas de los ríos.

Desde allí parten recorridos hacia la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un área protegida de más de 2 millones de hectáreas. La observación de aves, primates, delfines de río y otras especies forma parte de las actividades que ofrecen los operadores autorizados, junto con visitas a comunidades y navegación por afluentes del Amazonas. La conectividad aérea con Lima ha consolidado a Iquitos como uno de los destinos con mayor flujo de visitantes en la selva.

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Un perezoso reposa sobre las ramas de un árbol en la Amazonía peruana, territorio seleccionado en la lista de los 50 destinos recomendados para viajar en 2027.

Tambopata y Manu reúnen áreas protegidas del sur

En el suroriente, Puerto Maldonado es el acceso habitual a la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. El destino es conocido por sus collpas, espacios donde diversas especies de guacamayos y loros se alimentan de arcilla. Sus lodges y circuitos de naturaleza reciben visitantes interesados en caminatas, recorridos nocturnos y actividades en el río.

La región también conecta con el Parque Nacional del Manu, cuya zona de uso turístico requiere una planificación previa por las distancias y las condiciones de ingreso. El parque se extiende entre Cusco y Madre de Dios y conserva ecosistemas que van desde los Andes hasta la llanura amazónica. Las rutas autorizadas se organizan con operadores y guías, en un esquema que busca reducir el impacto sobre el área protegida.

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Tarapoto suma cataratas, lagunas y turismo de cercanía

Tarapoto, en San Martín, figura entre las ciudades amazónicas más visitadas por viajeros nacionales y extranjeros debido a su conexión aérea y terrestre. Su entorno combina cataratas, lagunas y circuitos de aventura. La Laguna Azul, en Sauce, las cataratas de Ahuashiyacu y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera forman parte de los atractivos próximos a la ciudad.

La selva central ofrece otra ruta de interés a través de Oxapampa, Satipo y La Merced. En estas zonas confluyen bosques de neblina, producción agrícola y comunidades indígenas, con alternativas de viaje que varían según la temporada de lluvias y el estado de las vías.

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Un hombre con indumentaria tradicional usa una cerbatana en la Amazonía peruana, seleccionada entre los 50 destinos de viaje para 2027.

La lista destaca nuevas áreas de conservación y pueblos indígenas

La mención de Travel + Leisure también alude a la creación de dos nuevas áreas de conservación en 2026 y a la presencia de pueblos como los asháninkas y los shipibo-konibo. Sus expresiones artísticas y sus conocimientos sobre el bosque forman parte de la identidad cultural de la Amazonía peruana.

El interés por los cruceros fluviales y alojamientos de menor escala ha ampliado las opciones de viaje en la región. Para los visitantes, la elección del destino depende de la época del año, la accesibilidad, las reglas de cada área protegida y la contratación de servicios formales que operen con autorización local.

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