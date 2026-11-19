Luisa e Iván, los adultos mayores que sorprendieron al papa León XIV con una marinera en el Callao, recuerdan la emoción de bailar frente al pontífice. Otros residentes también cuentan cómo vivieron su encuentro con el santo padre y qué significó recibirlo en su hogar. Fuente: ATV Noticias

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La visita del papa León XIV a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, dejó una de las escenas más recordadas de su paso por Perú: una pareja de adultos mayores que, al ritmo de la marinera, ofreció una presentación que hizo que el pontífice se levantara de su asiento para aplaudir. Detrás de aquel baile estaban Luisa e Iván, dos residentes que dedicaron cerca de dos meses a preparar la coreografía.

A sus 75 y 80 años, respectivamente, ambos volvieron a ponerse frente al público para recordar la experiencia que vivieron el pasado 16 de noviembre. En declaraciones a ATV Noticias, contaron cómo se sintieron al bailar frente al papa y recibir sus aplausos durante uno de los últimos encuentros de León XIV antes de concluir su visita apostólica al país.

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La presentación también emocionó a los residentes y a las religiosas que los acompañaron durante la jornada. El encuentro reunió a cerca de un centenar de personas en el patio del hogar, donde el pontífice compartió un mensaje sobre la dignidad de los adultos mayores y la necesidad de proteger a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Luisa e Iván presentan una marinera ante el papa León XIV en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao. (Captura: TV Perú Noticias)

Luisa e Iván necesitaron dos meses para preparar la marinera que bailaron frente al papa

Para Iván, participar en aquella presentación representó una experiencia que difícilmente olvidará. El adulto mayor recordó que fue un privilegio recibir la invitación para rendir homenaje al pontífice mediante una danza peruana.

“Fue sumamente impresionante. Fue una fecha muy bendecida y un privilegio para Luisita y para mí haber participado, haber sido invitados a honrar al papa con una danza peruana”, expresó.

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Luisa tampoco pudo ocultar la emoción que todavía le provoca recordar aquel momento. La residente contó que tener a León XIV frente a ella, mientras bailaba ante los asistentes, fue una experiencia que nunca imaginó vivir.

“La alegría que me transmitió yo mirándolo, que él estaba sentado ahí, es algo inenarrable y sigo hasta ahora viviendo en una nube de felicidad. Él transmite muchas cosas buenas”, manifestó.

El papa León XIV visita al personal y a los residentes de un hogar para ancianos gestionado por hermanitas en el Callao, Perú, durante el undécimo día de su viaje apostólico por Sudamérica, el lunes 16 de noviembre de 2026. (Tiziana Fabi/Pool Foto vía AP)

La adulta mayor reconoció que bailar frente a tanta gente y, especialmente, ante el papa, fue algo fuera de lo habitual para ella. Sin embargo, disfrutó cada instante de la presentación. La pareja utilizó el mismo atuendo durante su participación y conservó los pañuelos que formaron parte de la coreografía.

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Iván también contó que su acercamiento a este baile comenzó con la marinera limeña y que, desde 2013, tomó algunas clases de marinera norteña. Su experiencia le permitió acompañar a Luisa en una presentación que terminó con los aplausos del propio pontífice.

Residente recordó el momento en que estrechó la mano del papa: “Feliz de la vida”

La emoción por la visita no se limitó a los protagonistas de la marinera. Otros adultos mayores que viven en la casa de acogida también compartieron sus recuerdos del encuentro con el papa León XIV.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante su visita a los residentes y al personal de un albergue administrado por las Hermanitas de los Ancianos Abandonados en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. El papa León XIV concluye una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú que puso de relieve las prioridades de justicia social que marcaron el inicio de su pontificado, completando un exigente itinerario que muchos dudaban que pudiera terminar apenas un mes después de una cirugía pulmonar. TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS

Uno de ellos, natural de Chiclayo, contó que tuvo la oportunidad de estrecharle la mano al pontífice. Al recordar ese saludo, resumió su experiencia con una expresión de alegría: “Feliz de la vida”. También destacó la sencillez y amabilidad que percibió durante el encuentro.

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Eduardo Caballero, otro de los residentes, calificó la marinera como una danza extraordinaria y recordó que también pudo recibir al santo padre. Según relató, le dio la bienvenida y tuvo un gesto de respeto al besarle la mano.

Uno de los ancianos residentes de la casa de acogida del Callao le agradece al Papa León XIV su visita y asegura que todos oran por su salud y bienestar

Las palabras de los residentes reflejaron el significado que tuvo aquella jornada para quienes viven en el establecimiento. Para muchos, la llegada del pontífice representó una oportunidad excepcional de compartir unos momentos con quien hasta entonces solo habían visto a través de fotografías o transmisiones.

Las religiosas contaron cómo se prepararon para recibir al papa en el Callao

La visita también significó una jornada especial para las integrantes de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Una de las religiosas explicó que los preparativos implicaron bastante movimiento, aunque la expectativa por recibir al pontífice mantuvo el entusiasmo de toda la comunidad.

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“Tenía bastante combustible con tal de verlo aquí en nuestra casa. La verdad que no teníamos cansancio, sino esas ganas, esa alegría de tenerlo en el hogar”, recordó.

La religiosa contó que en el patio se reunieron alrededor de 100 personas, entre residentes, integrantes de la congregación, periodistas y personal de seguridad del Vaticano. También participaron representantes de la comunidad religiosa y trabajadores del establecimiento, quienes tuvieron la oportunidad de darle la bienvenida al papa.

Aunque algunos habían preparado palabras y pedidos para expresarle, la presencia de León XIV terminó concentrando toda su atención. “A la hora de la hora era contemplarlo, esa paz que irradia él, esa serenidad, esa sencillez. Nos quedamos solo mirándolo”, relató.

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El santo padre visita la casa acogida Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde comparte un encuentro con 60 adultos mayores (Créditos: Canal N)

Durante su visita, el pontífice calificó el establecimiento como un “oasis de dignidad” y reconoció la labor de las religiosas en el cuidado de los adultos mayores. También advirtió sobre los llamados “desiertos de humanidad”, espacios donde las personas más vulnerables quedan expuestas al abandono y la falta de protección.

El mensaje de León XIV incluyó un llamado a defender a los niños, jóvenes y ancianos, así como a fortalecer las obras de caridad en el país. Antes de despedirse, el papa dejó varios obsequios a la comunidad religiosa y a los residentes, entre ellos rosarios traídos desde el Vaticano.

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