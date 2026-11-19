La defensa del exdirector musical de La Bella Luz confirmó que el Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva. También cuestionó la denuncia y aseguró que tomarán acciones legales cuando concluya el proceso. Latina/

Guardar

La investigación por la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta de cumbia La Bella Luz, vuelve a tomar relevancia luego de que el Ministerio Público anunciara una nueva medida en el proceso.

Este miércoles 18 de noviembre, la Fiscalía informó que, tras evaluar los elementos reunidos durante las diligencias, dispuso solicitar prisión preventiva contra el músico, investigado por los presuntos hechos de violencia sexual denunciados por la cantante. El requerimiento busca que el imputado permanezca privado de su libertad mientras continúan las investigaciones, aunque será el Poder Judicial el que determine si corresponde imponer esta medida.

PUBLICIDAD

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

La decisión representa un nuevo capítulo en un caso que generó repercusión desde que la intérprete hizo pública su denuncia, en junio de este año. La cantante señaló a quien entonces era su superior dentro de la agrupación por presuntos tocamientos indebidos y actos de connotación sexual sin su consentimiento, situación que, según su versión, habría ocurrido durante sus actividades laborales. La investigación quedó en manos de las autoridades de San Juan de Lurigancho, donde se realizaron diferentes diligencias para recoger testimonios y analizar los elementos vinculados con los hechos denunciados.

En medio de este escenario, el programa Arriba mi gente obtuvo declaraciones exclusivas de Carlos Trejo, abogado de César Sánchez Chavesta, quien ofreció la versión de su patrocinado y se refirió tanto a la denuncia como a las actuaciones fiscales. El letrado confirmó que su defendido fue notificado sobre el requerimiento de prisión preventiva y precisó que el Ministerio Público está solicitando nueve meses de esta medida.

PUBLICIDAD

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

Abogado de César Sánchez sostiene que su patrocinado reconoce culpa, pero niega haber cometido un delito

Uno de los aspectos que llamó la atención de la entrevista fue la explicación que Carlos Trejo brindó sobre lo que su defendido le habría contado respecto a su vínculo con Naldy Saldaña. El abogado aseguró que el exdirector musical reconoce que tuvo un comportamiento del que se siente culpable, aunque negó que este haya constituido un delito.

“Mi patrocinado me refiere de que, bueno, él se dejó llevar por actos que ya habían venido suscitando, ¿no? En este caso con la señorita. Que se siente culpable, sí, culpable, ¿no? Porque él es una persona, pues, este, que tiene su, su esposa, tiene sus hijos. Lo que me manifiesta mi patrocinado, que ellos tenían una relación clandestina, pero que él haya cometido el delito, no”, manifestó el letrado para ‘Arriba Mi Gente’.

PUBLICIDAD

De esta manera, Trejo expuso la versión que Sánchez Chavesta le habría transmitido sobre una supuesta relación clandestina con la cantante. Esta explicación también habría sido presentada anteriormente ante las autoridades por el investigado, según lo señalado durante el informe televisivo.

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

Sin embargo, la defensa tuvo que responder por qué, de acuerdo con esa versión, los acercamientos se habrían producido dentro de un espacio relacionado con el trabajo de ambos. La conductora le preguntó directamente si consideraba correcto que su patrocinado se tomara ese tipo de atribuciones en un ambiente laboral, teniendo en cuenta que se trataba del centro donde la cantante desarrollaba sus actividades profesionales.

PUBLICIDAD

El abogado reconoció que esa situación no habría sido apropiada y sostuvo que, si existía algún vínculo entre ambos, debió desarrollarse fuera de ese entorno.

“Sí, obviamente. Y a la vez hay un no, ¿no? Sí, porque obviamente es su centro de laboral, ¿no? Ya que es algo que ya estaba, pues, entre ellos, hubiese sido fuera de... Pero lamentable se dio, pues, se dio”, respondió.

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

Defensa de César Sánchez menciona testimonios de otras integrantes de La Bella Luz

Otro de los puntos abordados durante la entrevista estuvo relacionado con las declaraciones que habrían brindado algunas integrantes de La Bella Luz ante el Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho. Según el abogado Carlos Trejo, dos testimonios recogidos durante las diligencias contendrían información que, desde su perspectiva, podría favorecer la posición de su patrocinado.

PUBLICIDAD

El letrado sostuvo que las testigos no habrían observado comportamientos extraños entre César Sánchez y Naldy Saldaña. Además, señaló que ambas habrían hecho referencia a supuestos vínculos sentimentales de la cantante con otras personas.

“Hay dos declaraciones, ya, de las propias cantantes. Nunca vio nada extraño con mi patrocinado y la, en este caso, la señorita Naldi. Una de las testigos refiere, pues, que el comportamiento de Naldi, pues ella tenía una relación sentimental con un integrante del grupo, ¿no? Y otra testigo, que también es compañera de la denunciante, también refirió en su declaración, ¿no? Dentro de su actitud de la denunciante, de que ella también tenía una relación sentimental, pero no podía decir el nombre con quién, porque lamentablemente era menor de edad, pues”, declaró.

PUBLICIDAD

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

De acuerdo con Trejo, estos testimonios podrían tener relevancia para la investigación, debido a que aportarían información sobre el entorno personal de la denunciante mientras formaba parte de la agrupación musical. No obstante, se trata de la interpretación que hace la defensa sobre las manifestaciones de las testigos. Su contenido y alcance deberán ser evaluados por las autoridades competentes junto con el resto de los elementos incorporados al expediente.

El abogado también dejó entrever que su patrocinado considera que detrás de la denuncia existiría un motivo relacionado con su situación profesional dentro de la orquesta. Para explicar esta posición, hizo referencia a una canción que, según su versión, habría estado prevista para que Naldy Saldaña la interpretara.

PUBLICIDAD

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.

Abogado asegura que denuncia de Naldy Saldaña habría sido motivada por una supuesta venganza

Durante la entrevista, Carlos Trejo también expuso otra explicación que su defendido habría planteado sobre el origen del conflicto. Según el abogado, César Sánchez considera que la denuncia podría estar relacionada con una situación profesional que habría generado malestar en la cantante, debido a que no habría conseguido nuevas oportunidades para interpretar canciones dentro de la agrupación.

El letrado mencionó que existía una canción que estaba proyectada para que Naldy pudiera cantarla y que, según los mensajes que habría recibido su patrocinado, ella le solicitaba constantemente material para continuar participando musicalmente.

“Había una canción, estaba proyectada la que... para que cante la, la denunciante. Naldi le escribía a mi patrocinado que: ‘Don César, dame una canción para cantar, que hace tiempo no canto, que todo eso’. La propia denunciante le escribía al WhatsApp a mi patrocinado y al no ya tener canto Naldi, como que hay un detonante. Eso es prácticamente lo que mi patrocinado ha podido percibir”, explicó.

PUBLICIDAD

La exintegrante de 'La Bella Luz' afirmó que busca justicia y lamentó que Óscar Custodio no le pidiera disculpas. América Hoy.

Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva contra el exdirector musical de La Bella Luz

El momento más importante de la entrevista llegó cuando se abordó la situación judicial de César Sánchez Chavesta. El exdirector musical ya tenía una medida de impedimento de salida del país, dictada en el marco de las investigaciones, pero ahora enfrenta un requerimiento fiscal para que permanezca en prisión preventiva durante nueve meses.

Durante el informe televisivo se dio lectura a la citación correspondiente a la audiencia en la que se evaluará el pedido presentado por la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho.

La conductora consultó directamente al abogado sobre la notificación y la fecha en que se habría presentado el requerimiento fiscal. Trejo confirmó que la defensa ya tenía conocimiento de esta solicitud y precisó cuándo fue ingresada.

“Hemos sido notificados sobre ese, ese requerimiento que ha sido presentado con fecha cuatro de septiembre”, indicó. Posteriormente, al ser consultado sobre el tiempo de prisión preventiva que solicita el Ministerio Público, el abogado respondió de manera concreta: “Nueve meses es, este, el pedido de prisión preventiva”.

El plazo solicitado será materia de evaluación judicial. Esto significa que la Fiscalía considera necesario que Sánchez Chavesta permanezca privado de su libertad durante ese periodo mientras se desarrolla el proceso, pero la decisión final dependerá del juez encargado de la audiencia.

Naldy Saldaña y Óscar Custodio fueron citados al Ministerio Público en medio de la investigación vinculada a las denuncias de la cantante. América Hoy.

¿César Sánchez teme ir a prisión? Esto respondió su abogado

Otro de los momentos de la conversación estuvo relacionado con la posibilidad de que el exdirector musical termine en un establecimiento penitenciario si el Poder Judicial acepta el requerimiento fiscal. Ante la pregunta de si César Sánchez tenía temor de ir a prisión, Carlos Trejo reconoció que su defendido estaría preocupado por esa posibilidad.

“Como cualquier persona. ¿Por qué? Porque la prisión es la última ratio. No desearía a ninguna persona”, respondió. Cabe recordar que el caso se remonta a los hechos denunciados por Naldy Saldaña, quien hizo pública su versión y señaló que habría sufrido tocamientos indebidos por parte de quien entonces ocupaba un cargo de dirección musical en la agrupación. En agosto, el Ministerio Público ya había informado sobre el avance de las diligencias y la investigación contra Sánchez Chavesta.

En agosto, el Ministerio de la Mujer informó sobre su acompañamiento a la denunciante y las gestiones relacionadas con el pedido de prisión preventiva, mientras que la defensa de Naldy también había señalado que evaluaba ampliar la investigación por otros presuntos delitos.

Naldy Saldaña admitió vínculo con José Burga y pidió no desviar atención de su denuncia