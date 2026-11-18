Se filtró la decisión de Paolo Guerrero sobre su continuidad en Alianza Lima en medio de la lucha por la Liga 1 2026. - créditos: Alianza Lima

Guardar

Paolo Guerrero lleva más de dos meses ausente por problemas físicos y se ha perdido gran parte del Torneo Clausura, motivo por el cual se ha puesto en duda su continuidad en Alianza Lima. La falta de regularidad del ‘Depredador’ instaló interrogantes sobre su rendimiento y sobre la posibilidad de que cierre su ciclo profesional al final de la temporada.

La información del periodista José Varela, difundida en el programa de YouTube, Modo Fútbol, abre un escenario diferente. “¿Paolo Guerrero quiere seguir jugando? Definitivamente. Se siente con posibilidad de poder jugar”, afirmó.

PUBLICIDAD

El comunicador planteó que el delantero conserva la intención de permanecer en la institución ‘blanquiazul’ si siente que puede sostenerse en el plano físico. “Y si él tiene esas ganas de querer seguir jugando en Alianza Lima, en el club no le van a poner objeción. Él quisiera seguir jugando”, precisó.

José Varela también se refirió a la cantidad de tiempo que Paolo Guerrero podría prolongar su actividad profesional. La posibilidad no se limitaría necesariamente a un nuevo año completo, ya que también aparece la opción de una extensión más corta. “¿Porque se siente bien? Sí, él se siente entero todavía, por no decir una temporada, medio año más, por lo menos”, señaló.

PUBLICIDAD

El periodista José Varela contó detalles de la decisión del 'Depredador' acerca de seguir en el cuadro 'blanquiazul' el 2027. (Video: Modo Fútbol)

Fernando Farah sobre continuidad de Paolo Guerrero en Alianza Lima

Fernando Farah, máximo acreedor de Alianza Lima, dejó la definición sobre el futuro de Paolo Guerrero en manos del futbolista y de la dirección deportiva. “Ese ya es un tema de Paolo Guerrero y de la dirección deportiva”, respondió en entrevista para Radio Ovación.

De la misma manera, el integrante del Fondo Valores Aliancistas salió al cruce de las versiones que sugieren que dentro del club ‘íntimo’ no existe interés en la continuidad del goleador. “Hay algo que quiero aclarar, porque se dice que no lo queremos a Paolo. Yo lo conozco desde que tenía nueve años, lo hemos tenido en Alianza desde chiquito”, manifestó.

PUBLICIDAD

Farah evocó el diálogo que tuvo con el atacante durante la premiación por los campeonatos conseguidos en las temporadas 2021 y 2022. Según contó, en ese encuentro le preguntó cuándo llegaría a Alianza Lima. En esa línea, el dirigente rechazó la idea de que exista un rechazo hacia el delantero dentro de la institución. “¿De dónde sacan que no lo queremos?”, cuestionó al referirse a las versiones sobre una presunta falta de respaldo.

Paolo Guerrero ha sido el capitán de Alianza Lima este año. - créditos: Alianza Lima

Para Fernando Farah, esas interpretaciones pueden alimentar conflictos innecesarios alrededor del equipo. El acreedor advirtió que la situación podría complicarse si Paolo Guerrero interpreta esas afirmaciones como una postura real de la institución.

PUBLICIDAD

“Han generado conflictos y conflictos, que queremos desestabilizar. Quieren generar conflicto y lo peor que se me ocurre es que Paolo se la crea. Eso es lo peor”, expresó.

El directivo de la entidad 'blanquiazul' se refirió al futuro del 'Depredador' y si seguirá el próximo año. (Video: Fútbol Satélite)

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su retiro en Alianza Lima?

Paolo Guerrero había anunciado que 2026 sería su última temporada como futbolista profesional. El delantero hizo esa afirmación a fines de 2025, durante una entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista”, dijo. En ese momento, explicó que la decisión había sido tomada junto a su familia y que su objetivo era cerrar su trayectoria de buena manera.

PUBLICIDAD

El artillero de 42 años completó entonces: “Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera”. Aquella declaración parecía establecer un cierre definitivo para su recorrido como profesional.

Sin embargo, la información de José Varela introduce ahora una alternativa distinta. Si Guerrero Gonzales se siente recuperado y considera que aún está preparado para competir, podría revisar el plan que había comunicado.